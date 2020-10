Reapareció Carrió y cuestionó la carta de Cristina Kirchner: “Ella odia la clase media”

La exdiputada nacional Elisa Carrió reapareció anoche en la TV y aprovechó la ocasión para cuestionar la carta abierta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que había opinado sobre la actual crisis económica, el rol de Alberto Fernández y el décimo aniversario de la muerte de Néstor.

“A una viuda no le discuto una carta”, aclaró al inicio Lilita al ser entrevistada en “Verdad/Consecuencia” (TN).

“Soy una persona absolutamente incorrecta, pero no resentida ni violenta. A veces el mal te gana, el odio, el resentimiento. Y a ella le ganó eso. Ella odia la clase media, sobre todo a la tradicional, y la clase media no la quiere a ella porque no es decente, es nueva rica”, definió la referente de Juntos por el Cambio.

Pese a sus abismales diferencias con la expresidenta, Carrió se mostró de acuerdo con uno de los planteos que CFK hizo en su carta, precisamente en lo relativo al dólar, que requiere un “acuerdo político”.

Para Carrió, en el Rodrigazo (1975) “se perdió” la moneda argentina: “Eso hizo que se pierda la fe en la institución de la moneda argentina y eso es actuación del propio PJ, de sus internas, y ahora quizás estemos en la misma situación”.

“Ella [Cristina Kirchner] tiene los depósitos en dólares, ¿por qué tiene la plata en euros? Porque ellos no confían en la Argentina. Yo nunca tuve un depósito en dólares. Ella sabe porque saquearon la Argentina, los que saquearon la Argentina saben de estas crisis. Esta desconfianza la genera ella. La desconfianza profunda es en el kirchnerismo. No tiene solución porque es la vicepresidenta y la gente la votó. Y yo no soy golpista”, aseveró Lilita.

“La desconfianza no la tiene el establishment”, reiteró.

En cuanto a los diez años desde el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, Carrió fue dura en sus palabras. Lo definió como “un psicópata, inteligente y avaro” que “saqueó el país para retener el dinero”. Ahondó en que “era muy inteligente para engañar, se llevaba puesto a todos".

En ese punto, Elisa Carrió apuntó contra el actual presidente Alberto Fernández, de quien recordó que cuando era jefe de Gabinete la “perseguía”.

“A mí me ofrecieron todos los cargos. Alberto Fernández, que respaldo como presidente porque es el presidente institucional, es la persona que más me persiguió. Le inventaron cuentas a Olivera para que pierda la Capital. Las cosas que me hicieron, las editoriales que me sacaban. Todo esto es Alberto cuando ellos gobernaban”, manifestó.