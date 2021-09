Reaparece un millonario crédito árabe para tecnología de riego en Mendoza

Un financiamiento millonario ofrecido por capitales árabes vuelve a aparecer en la mesa de discusión política de Mendoza y también en el Congreso de la Nación. Se trata de un crédito por U$S 100 millones del Fondo Saudita para el Desarrollo (FSD), que está interesado desde hace tiempo en invertir en el territorio local con la venta de pivots de riego, maquinaria que es utilizada principalmente para la generación de forraje para la ganadería en zonas áridas.

El crédito, llamado “Desarrollo Rural Integral del Secano y de los Oasis Productivos de Mendoza”, aparece en la pauta de gastos nacional para el 2022 como un aval necesario por parte de la Nación para avanzar en la negociación. No obstante -y aquí es donde se complica la situación – también se necesita la aprobación con mayoría especial en la Legislatura local.

La gestión de Rodolfo Suárez, que el año pasado intentó conseguir sin éxito este financiamiento, necesita del acompañamiento de la oposición, para acceder al crédito. El año pasado se consiguió aval del crédito por parte del Frente de Todos en el Congreso Nacional, pero el mismo espacio no lo aprobó en la Legislatura provincial.

En aquel momento en Mendoza se autorizó la toma de créditos por U$S 160 millones, pero este financiamiento de empresarios árabes fue retirado por el oficialismo ante la negativa del peronismo, por lo que debería discutirse nuevamente en la Casa de las Leyes.

Según supo Los Andes, el FSD no da créditos contra riesgo “subsoberano”, es decir de las provincias, sino contra riesgo “soberano”, motivo por el cual volverá a tratarse en el Congreso y deberá pasar por la Legislatura. Por otro lado, el plazo mínimo de amortización de la deuda tiene un plazo mínimo de 3 años.

Estrategias en plano electoral

En Casa de Gobierno hay hermetismo respecto de si se insistirá en pedir este endeudamiento. De igual manera se mantienen desde el frente opositor, sobre todo por un condimento importante que tendrá este Presupuesto local: será discutido en medio de la campaña electoral.

Hay versiones que indican que en 2022 Suárez se manejará con el endeudamiento ya aprobado, sobre todo porque creen que el peronismo no acompañará en este contexto político y, además, porque con esto le alcanzaría para financiar el plan de obras provincial.

De hecho, esos U$S 160 millones autorizados anteriormente casi no se han utilizado, ya que Mendoza no cerró nuevas obras públicas que contemplaran algún tipo de financiamiento, salvo algunos trabajos hídricos llevados a cabo por Aysam.

Quien maneja los hilos de las negociaciones de los créditos es el ministerio de Hacienda, conducido por Lisandro Nieri, quien presentará el Presupuesto 2022 este jueves 30, fecha límite marcada por la ley.

Del Frente de Todos se muestran reticentes o al menos expectantes. Ante Los Andes se limitaron a decir que a nivel nacional se aprobó este aval, pero se rechazó en Mendoza, por lo que el radicalismo debió sacarlo en el “toma y daca” de la negociación.

“Veremos el presupuesto de este año. El gobierno provincial ni accedió a crédito el año pasado”, expresaron desde el PJ con disconformismo, teniendo en cuenta la insistencia que se tuvo desde el Poder Ejecutivo en poder tener autorización al crédito.

Ampliar horizontes productivos

En el Ministerio de Economía señalan la importancia de avanzar con tecnificación en el riego para ampliar la matriz productiva. Los pivots de riego son utilizados en Mendoza principalmente en el sector ganadero, para cultivos forrajeros, pero también podrían usarse en la plantación de papas y otras hortalizas. “Claro que nos interesa mejorar la tecnología, sobre todo para potenciar el sector productivo”, aseguraron en el sexto piso de Casa de Gobierno.

Las zonas apuntadas para usar esta maquinaria está centrada básicamente en la zona del secano mendocino, en tres principales áreas: el este provincial, zonas aledañas a los oasis de General Alvear y San Rafael y el sector marginal del Valle de Uco.

En este sentido, hay una idea ya iniciada en Mendoza potenciar la ganadería, sobre todo con los acueductos ganaderos, que trabajarían en comunión con los pivots. Ya finalizado el de Bowen-Canalejas, la provincia apunta a reactivar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el financiamiento del de Monte Comán-La Horqueta, el de La Paz y -más adelante – dos más en Santa Rosa (sur y norte).

El sector ganadero local sigue con interés este tema. Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, sostuvo a Los Andes que es “vital” para avanzar en la inversión y tecnificación. De hecho, productores ganaderos presentaron una carta de intención al Poder Ejecutivo con “potenciales candidatos” para tomar créditos para los pivots de riego.

“La ganadería es una de las pocas actividades de Mendoza que tiene un techo altísimo para su crecimiento. Tenemos la capacidad de producir forraje, proteína y la energía necesaria para las dietas animales, pero tenemos que resolver la escasez hídrica. Son inversiones grandísimas, con recuperos a largo plazo, y para eso se necesitan créditos blandos. Estaríamos pecando de inocentes si no aprovechamos estos fondos árabes”, aseguró. Se estima que un pivot central para 50 hectáreas ronda un valor de U$S 100.000.

Vavrik explicó además que los acueductos están dedicados exclusivamente al agua de consumo animal, lo que mejora los índices de cría y primera etapa de la recría, y da margen para aumentar los kilos de novillo que produce Mendoza. Y los pivots de riego “mejorarían notablemente” los números de generación de forraje, destinados para la alimentación.

“En Mendoza producimos sólo el 11% de la carne que se consume en la provincia. Ya hay toneladas de novillo vendidos y a la espera que se generen los recursos alimenticios para poder ganar esos kilos”.

Y finalizó: “Sería importante que el gobierno provincial pida el crédito en el Presupuesto y también que el peronismo lo acepte, porque si no iría en contra de la visión nacional, que tiene un plan para producir más carne y descentralizar la ganadería de la zona núcleo, apoyando las zonas marginales”.

Dato

U$S 100.000 costo estimado de un pivot central para regar 50 hectáreas de terreno.