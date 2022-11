Reactivan la construcción de jardines maternales paralizados desde 2019

Después de un largo periplo, la Provincia logró el traspaso del control de seis obras que pertenecían a la Nación y habían quedado abandonadas desde el 2019. Se trata de jardines maternales que formaban parte del plan “3.000 jardines” del gobierno de Mauricio Macri y que habían sido adjudicados a una empresa que terminó yéndose a la quiebra y dejó los trabajos sin terminar.

El miércoles pasado el gobierno provincial llamó a licitación para estas obras proyectadas en los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján, Lavalle y San Martín. El objetivo es que sean adjudicadas este mes y los trabajos se reactiven a partir de enero, para que a mediados de 2023, tras el receso invernal, los establecimientos ya estén disponibles para el sistema educativo.

Las obras, que incluirán 27 salas de 4 y 5 años, demandarán una inversión oficial que superará los $1.000 millones, que serán financiados íntegramente con fondos provinciales. Una vez finalizados, los trabajos beneficiarán a más de 900 alumnos de nivel inicial de los departamentos involucrados, y aumentarán aún más la oferta de edificios educativos en la provincia.

Los establecimientos que serán intervenidos son el 0-126 “Eluney”, de Lavalle, el 0-000 A Crear en el barrio Sol y Sierra, de Godoy Cruz, el 0-123 “Lic. Liliana Acosta”, de Las Heras, y el 0-000 A Crear, en Dorrego, Guaymallén. En tanto, Obras Públicas también tiene previsto hacer otros dos jardines de infantes: el 0-129 Sin Nombre, de Luján de Cuyo, y el 0-000 A Crear en el barrio PROCREAR, de San Martín.

El ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgró, comentó al respecto: “Venimos trabajando de manera sostenida y con mucho compromiso en la construcción y la reparación de edificios escolares en la provincia, no sólo con estos seis nuevos jardines sino con el resto de los establecimientos que requieren de nuestra intervención. Esto, con el objetivo de que todos puedan estar en condiciones para que se pueda impartir clases todos los días del ciclo lectivo”.

Por su parte, la directora de Educación Inicial, Adriana Rubio, manifestó: “Hay mucha felicidad en el gobierno escolar porque son jardines muy esperados, que vienen a dar respuesta al crecimiento urbanístico de las distintas comunidades. Son muy bienvenidos porque, al tener una mejor infraestructura, podremos mejorar la calidad pedagógica”.

“Y es también una respuesta para los padres, para dar solución a la dificultad del traslado en diversas zonas, y para que sus chicos puedan acceder al nivel inicial, tan necesario e importante para la primera infancia”, agregó la funcionaria.

El traspaso de las obras de Nación a Mendoza

El subsecretario de Obras Públicas, Jorge Simoni, relató a diario Los Andes cómo se originaron y estancaron los proyectos, hasta llegar a manos de la Provincia. “Ha sido un proceso largo, pero nunca es tarde para resolverlo e insistir en la gestión. El proceso licitatorio se inició en la gestión pasada, dónde estas obras iban a ser financiadas por fondos nacionales, que son los programas que habitualmente existen para infraestructura de educación”, comenzó diciendo.

“El contrato y el proceso licitatorio no quedaba en manos de la provincia, sino de Nación. Y al tratarse de un programa nacional, ellos contrataron a una misma empresa para hacer estas obras en todo el país. Hicieron una licitación conjunta, en donde adjudicaron varios de estos edificios. Era una empresa tucumana”, dijo Simoni, en referencia a Oshi SA y Tornousky SA UTE.

Y explicó que los jardines que se iniciaron en la provincia quedaron sin terminar: “Por distintos problemas financieros o de logística, las seis obras quedaron en su etapa inicial húmeda, que es de platea. Es decir, la base de la fundación a partir de la cual se empieza a construir todo el edificio”, señaló.

Entonces con los problemas económicos que tuvo la empresa, se inició un proceso de recisión de contrato. “Cuando nosotros iniciamos la gestión, teníamos todas estas obras frenadas. Incluso la misma custodia de la obra era responsabilidad de la empresa a través de la Nación. Nosotros no podíamos hacer nada. El contrato seguía vivo en la Nación”, dijo Simoni.

“Entramos en la pandemia, pasaron dos años y seguíamos con ese proceso, hasta que tuvimos la posibilidad de utilizar un instrumento legal que nos permitió dar de baja el convenio general que había entre Provincia y Nación y darlo por finalizado”, aseguró el funcionario provincial.

Y agregó: “A partir de ahí, hablamos con el gobernador (Rodolfo Suárez) y no dudó en decirnos que esto lo continuemos con presupuesto provincial”.

Estado de abandono de la obra del jardín maternal ubicado en Dorrego. Ahora se licita la obra para retomarla. foto: Mariana Villa / Los Andes

“Así que eso llevó un tiempo legal hasta la instancia en la que estamos ahora, dónde ya pudimos iniciar el proceso licitatorio este miércoles. Ahora estamos esperando recibir ofertas. La apertura va a ser el 25 de noviembre”, afirmó Simoni.

Los tiempos de construcción con el sistema “Steel Framing”

Los futuros jardines se construirán a través del método “steel framing”, que es un sistema constructivo industrializado compuesto por paneles y perfilería de metal galvanizado que reduce notoriamente el tiempo de ejecución.

Tres de los nuevos edificios de nivel inicial contarán con seis salas, y el resto tendrá tres salas cada uno. Y en todos habrá sanitarios (uno para discapacitados), sector de gobierno, SUM, cocina, depósito, galerías y patios.

“Al ser un sistema industrializado permite que la obra sea más rápida. Así que vamos a intentar poder terminarlas para el reinicio del receso escolar, en el segundo semestre”, aseguró Simoni.

Y confió: “Vamos a hacer las adjudicaciones e iniciar todos los contratos ahora para que la obra pueda arrancar en enero”.

Además, el funcionario dijo que edificios de tipologías similares se están terminando en San Martín, Junín y en Bowen (General Alvear).

Las zonas estratégicas de los jardines

Estos nuevos establecimientos responden a la necesidad de sus respectivas matrículas de tener espacios más cómodos y confortables, dado que en la actualidad algunos de ellos funcionan dentro de edificios escolares de nivel primario. Pero también cubrirán la demanda de inmuebles de nivel inicial que hay en la provincia.

Varios de ellos estarán ubicados en zonas populares. Al respecto Simoni dijo: “Viene de una necesidad y una programación educativa que planifica la DGE, dónde detecta zonas barriales, en que hay niños que demandan espacios escolares y en su radio de influencia no hay. Es por eso que se planifican y se inician las obras en todos estos lugares”.

Y agregó: “En todos estos lugares, hoy no existen jardines o se están usando espacios alquilados, que tienen deficiencias edilicias y se están llevando adelante porque la necesidad está. Pero no en una infraestructura adecuada. Por eso esto viene a dar una solución definitiva. No solo para los alumnos sino también para los docentes y los directivos que pasan horas allí”.

La licitación

El llamado a licitación pública está abierto desde el miércoles para las empresas constructoras interesadas en concretar los jardines. Las respectivas aperturas de sobres se harán el próximo 24 de noviembre en el salón del séptimo piso de la Casa de Gobierno, desde las 8.30 hasta las 12.15.

Las firmas interesadas en abordar los trabajos pueden consultar y descargar la información de los pliegos en https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra. Además, podrán solicitar el certificado de entrega de la documentación en licitaciones-dpyl@mendoza.gov.ar. La recepción de los sobres con las propuestas económicas se hace en la oficina de licitaciones del octavo piso de la Casa de Gobierno, de 8 a 13.