Raúl Rufeil: “Queremos la reelección porque no ha sido suficiente para cumplir con todos los objetivos”

El mapa electoral comienza a ordenarse en Cambia Mendoza, a pesar de que no haya un candidato confirmado para la gobernación, aunque todo apunte a que será Alfredo Cornejo. En San Martín, el doctor Raúl Rufeil confirmó que buscará su reelección en 2023 para “cumplir con todos los objetivos” que se propuso su intendencia. Lo hizo después de presentar el plan de ordenamiento territorial municipal para los próximos 30 años.

“Con mi equipo siempre dijimos desde un comienzo que vamos a planificar y mantener un ordenamiento administrativo y financiero suficiente para hacer obras con un criterio federal en todo el departamento. Con nuestro equipo queremos la reelección, porque no ha sido suficiente para cumplir con todos los objetivos”, afirmó el jefe comunal en diálogo con CNN Radio.

Y explicó: “Hemos cumplido muchos de los objetivos, especialmente en cuanto infraestructura, agua y cloaca, pero nos falta muchísimo y no nos victimizamos por el tema de la pandemia ni la crisis macroeconómica”.

“Así y todo, nosotros hemos ordenado las cuentas de la Secretaría de la Hacienda y somos el segundo municipio, pegado a Godoy Cruz, con el mayor porcentaje de obra pública que estamos haciendo con fondos netamente del municipio”, dijo el intendente en referencia al ranking que publicó el diario Los Andes el 24 de diciembre pasado.

Vivienda y seguridad

El intendente mencionó que la vivienda y la seguridad son dos preocupaciones latentes en su municipio.

“A mi no me gusta ocultar. Uno de los déficits que tenemos es el tema de vivienda, no solo en San Martín sino en toda la República. A nosotros nos interesa que haya más barrios del Procrear y del IPV”, comentó y celebró que haya avances de complejos privados en la zona.

“El tema de inseguridad también es preocupante. Especialmente porque hay delitos rurales y los vecinos piden en forma reiterada que cambiemos el lugar de la comisaría, que tenemos en pleno centro de San Martín”, añadió.

Y aseveró: “No por tener el mismo color político, uno tiene que ser obsecuente y adulador. Tenemos que defender los derechos de los vecinos de cada localidad”.

“También he pedido el traslado de la fiscalía, que no tiene las mínimas condiciones de infraestructura. Se lo he dicho al ministro de Seguridad (Raúl Levrino) y al Procurador (Alejandro Gullé). A veces hablamos de federalismo mirando a Buenos Aires, pero tenemos que practicarlo en Mendoza mirando a los departamentos del interior”, criticó Rufeil.

Polémica por la Variante Palmira

El pasado miércoles el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, supervisó los avances en la obra de la Variante Palmira sobre la nueva autopista de la Ruta 7. Sorpresivamente lanzó una declaración política, al vincular el desarrollo de la misma con el conflicto por los fondos de coparticipación que tiene el gobierno de Alberto Fernández con la Ciudad Autónoma de Bueno Aires. Esto generó un contrapunto entre la gestión provincial y la dependencia local de Vialidad Nacional, dado que es una obra financiada por el BID.

Al respecto, Rufeil manifestó: “Es una obra que viene desde la gestión de Macri y en cualquier otro país ya se hubiera terminado. Son conocidos los vaivenes macroeconómicos y se ha demorado especialmente por los puentes”.

“Vino el ministro y lo ligó con los fondos de coparticipación a CABA. Siempre las malas noticias van redireccionadas a los mendocinos. Pareciera que ser mendocino y pensar diferente en el trabajo, la meritocracia y ser emprendedores, se coarta con amenazas que no vienen al caso”, consideró.

Y sostuvo: “Tenemos que trabajar todos en conjunto. El país está pasando un mal momento y si no nos ponemos de acuerdo los funcionarios en trabajar en pos de los ciudadanos, vamos mal”.

Vialidad informó que la obra estaría lista para ser inaugurada a mediados de 2023, es decir, en época electoral. Sobre esto, Rufeil concluyó: “No nos debe importar si les quieren dar una impronta preelectoral o no, yo quiero que se haga. Lo mismo con el tren de pasajeros, nosotros vemos muy auspicioso que llegue al departamento”.