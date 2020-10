Ramón, tras los escraches: “He acompañado proyectos tanto del gobierno anterior como de este”

Luego del escrache que sufrió este fin de semana el diputado nacional, José Luis Ramón, en un restaurante de Godoy Cruz, el líder del partido Protectora se expresó mediante una carta abierta en la cual habla de “escarnio público”, calumnias y “fake news”, y valoró su trabajo realizado en el Congreso Nacional.

En el documento titulado “Despacho abierto”, publicado en el sitio web de su partido político, sostuvo que las situaciones vividas en estos últimos meses “motivaron” la necesidad de realizar algún tipo de balance sobre su trabajo, las decisiones tomadas “y el escarnio público sufrido”.

El legislador destacó que el título de “político” se encuentra “tan vapuleado se encuentra ese título de Político hoy en día, que sólo con la invisibilidad de nuestras acciones bajo ese mote, podemos pasar desapercibidos y no caer en las fauces del lobby, las fake news y los titulares engorrosos”.

En este sentido, estos mensajes se complementan con las declaraciones que realizó Ramón ayer a Radio 10, en la que acusó al gobernador Rodolfo Suárez de “captación” de periodistas y medios. “Tienen un sistema de captación de la mayoría de los periodistas de los medios grandes que transmiten un mensaje propio de esta visión de la anticuarentena. La presión de algunos empresarios, de algún sector de la población fogoneados por este sistema periodístico están generando un sistema de anticuarentena”, declaró.

No obstante, Los Andes ha intentado en varias oportunidades comunicarse con Ramón, sin éxito, mientras que el diputado nacional ha preferido hablar con medios de Buenos Aires.

Volviendo a la carta abierta, Ramón indicó que la política es para él “una herramienta para mejorar la vida de los que más la sufren. No pretendo sacar ventaja ni propia, ni para los que forman el partido”, relató.

“Me ha acompañado la consecuencia a mis palabras antes y después de haber sido electo. He sido parte de interbloques y me han descartado por ser fiel a las promesas que había expresado incluso antes de ser Diputado”, comentó.

Por último, pidió: “No nos enfrentemos como enemigos, no dejemos convertir las diferencias en una guerra entre bandos. No me siegan las diferencias políticas, menos aún, cuando hablamos de acompañar acciones necesarias para mejorar la vida de la ciudadanía mendocina”.

Leé la carta completa en este sitio web.