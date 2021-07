Ramón le pone condiciones al acuerdo con el PJ

En la recta final de la presentación de las alianzas electorales para las elecciones legislativas, hay mucho movimiento y negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas. Una de ellas la protagoniza el diputado nacional, José Luis Ramón, líder de Protectora que ayer se lanzó en la campaña electoral. Desde el Frente de Todos confirmaron que estará en las filas del peronismo, pero el propio legislador sostuvo que aún están en negociaciones.

“Va a participar con el Frente de Todos, ya está cerrado, aunque ahora restará negociar las precandidaturas”, destacaron desde el PJ a Los Andes.

En el partido que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti destacaron que mañana firmará su ingreso al Frente, justo en la fecha límite para presentar las alianzas a la Junta Electoral.

Además indicaron que aún no han hablado de las candidaturas, pero dejaron en claro que no está disponible el primer puesto a diputado nacional, que es el cargo al que aspira tener Ramón, mientras que en el Senado encabezará Fernández Sagasti. “Él sabe que el primer legislador para la Cámara Baja está reservado para el Emir (Félix) o el Adolfo (Bermejo)”, aseguraron desde el seno de la rosca política del peronismo.

En tanto, en el juego de fuerzas, si liderara Bermejo la boleta a Diputados Nacionales, la segunda banca se reservaría para “una mujer del Sur”, es decir, del sector del intendente Félix. Aquí aparece, entre otros nombres, el de Cristina Da Dalt, actual titular de Anses en San Rafael.

Lo cierto es que en el PJ la estrategia principal con Ramón no es poner en juego una banca en la que podría ir a uno del propio partido, sino ayudar a la tracción de votos que pueda aportar el líder de Protectora, a quien se le termina el mandato en diciembre.

Según los cálculos del principal partido opositor y en base a mediciones de consultores de confianza, Ramón, de los 17 puntos que supo obtener en 2017 en las elecciones, ha bajado considerablemente a estar “entre 3 y 5 puntos de intención de voto”, a poco más de dos meses de las primarias, sobre todo por su acercamiento al Frente de Todos en el Congreso, y también al haber sido apuntado constantemente por Juntos por el Cambio.

A priori este número les cierra, más allá que sean 30.000 o 50.0000 votos más, porque no es la idea otorgar una posición en la boleta electoral al líder de Protectora, sino negociar algún cargo nacional. “Esto no está cerrado porque las precandidaturas aún no se definen, pero si obtiene en un futuro un puesto en la Nación -en algún sector relacionado con Defensa al Consumidor - será gracias a las gestiones que pueda hacer Anabel. No creemos que quiera estar en tercer lugar de la lista”, razonaron.

Las condiciones de Ramón

No obstante, el propio Ramón bajó el pie del acelerador y sostuvo que no está todo cerrado. “No hay una alianza confirmada con el Frente de Todos. Estamos trabajando en una visión de gobernar Mendoza en 2023 con Protectora”, sostuvo a Aurora Argentina, aunque insistió que hay negociaciones con el partido que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Además indicó que la única alianza que tienen es con el partido Fe. “Espero que podamos definir a la media noche de mañana. Debe haber un acuerdo electoral y de poder”, marcó.

De esta manera, dejó en claro que “no es un mero frente electoral” el que quieren desde Protectora, sino tener “acuerdos programáticos que se compartan entre los partidos”.

“No estamos pensando solamente en un planteo electoral, queremos gobernar Mendoza, si no seguiremos en un camino de la soledad como en 2017. Si el Frente de Todos no tiene esa visión, si no aceptan nuestra propuesta, seguiremos nuestro camino, llevará más tiempo, pero estamos dispuestos a que eso ocurra”.

En este sentido, ha resaltado su buena relación con varias figuras políticas del peronismo, como el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Alta, Máximo Kirchner; el presidente de la Cámara, Sergio Massa; e incluso con la senadora Fernández Sagasti.

Sobre ella, aseguró que es una mujer “con alta calidad humana” y que es “una de las personas que ha permitido acuerdos importantes para los mendocinos”, como la ley de Zona Fría. “Ella merece todo mi respeto, pero Protectora también merece mi respeto”, culminó.