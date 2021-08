Quiénes son y qué piensan los encargados de las campañas electorales

Cada vez que se acercan los comicios, legislativos o ejecutivos, los partidos políticos ponen en marcha el operativo que se diagrama puertas para adentro. Como en todo plan, hay líderes y acciones para lograr los objetivos planteados. Alrededor de la mesa confluyen distintas voces que aportan sus puntos de vista de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de setiembre y las Generales, previstas para el 14 de noviembre.

En el caso de Cambia Mendoza, el jefe de campaña es Tadeo García Zalazar quien actualmente es el presidente de la Unión Cívica Radical. Por el lado del Frente de Todos-PJ, y como ya sucedió en 2019 es la espada sagastista quien está al mando: el senador Lucas Ilardo. Para ambos casos, la mesa chica se completa con 4 dirigentes más por coalición. La peronista Patricia Fadel es la única mujer.

Con base en Ciudad y Godoy Cruz, Cambia Mendoza puntea la hoja de ruta

En las instalaciones del Comité Provincia de calle Alem o en la sede radical de Godoy Cruz en donde el intendente Tadeo García Zalazar es anfitrión, tienen lugar las reuniones del equipo oficialista. Además de la máxima autoridad partidaria, hay un póker de colaboradores con los se pulen detalles en conjunto.

César Cattáneo, secretario administrativo del Comité Provincia; Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados; Santiago Suárez, coordinador de gabinete y sobrino del gobernador Rodolfo Suárez, y Pablo Sarale, subsecretario de Comunicación, Prensa y Protocolo del Gobierno, se sientan alrededor de la mesa que encabeza el intendente de Godoy Cruz.

Lunes y jueves, a primera hora empieza a planificarse la semana, o al menos los tres días siguientes a la reunión. García Zalazar, fiel a su mate y el resto con rondas de café se despunta la agenda de actividades, mensajes y anuncios. Se supervisan las boletas impresas y folletería para estas recorridas y actos que según muestran los spots, se ancla fuerte en la mendocinidad.

“La línea es la defensa de la gestión provincial y municipal y le pedimos a la gente que sigan acompañando esas gestiones. Remarcamos la diferencia entre lo nacional y provincial, todas las semanas Alberto Fernandez nos ayuda”, cuenta García Zalazar a Los Andes.

Para algunos con trajines electorales encima, el hecho de juntarse a planificar es una rutina típica de años impares en donde no encuentran diferencias entre elecciones legislativas y ejecutivas. Por lo tanto, conjugar estrategia política con acciones y despliegue territorial es un andamiaje que ya está muy aceitado.

Hay tres grandes áreas que se coordinan desde este núcleo que comanda la campaña que tiene a Alfredo Cornejo y la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri como aspirantes al Senado Nacional. En la lista a la Cámara de Diputados, están Julio Cobos y Pamela Verasay (hoy en la Cámara Alta). A estos binomios hay que agregarle al gobernador Rodolfo Suárez como precandidato a senador nacional suplente.

Por un lado se establece a qué actividades irá qué precandidato y precandidata, con qué funcionarios del Gobierno, y si coincidirá o no con el titular del Ejecutivo provincial. “Tratamos de que sea con la menor cantidad de gente posible por los protocolos”, comentan desde esa mesa.

La coordinación con todos los 18 departamentos no es un detalle librado al azar. En cada comuna hay un jefe de campaña, un responsable de fiscalización y otra persona encargada de los temas económicos-financieros que hacen a una campaña electoral.

En este último eslabón, que contempla rendiciones entre otros ítems, el soporte lo reciben por parte de Andrea Molina, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y Miguel Catalano, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Godoy Cruz.

La fiscalización es un área que requiere recurso humano y enlace, por lo que hay equipos departamentales que tendrán a su cargo no sólo la capacitación a fiscales partidarios sino también al desarrollo del escrutinio tanto en ambos actos democráticos.

El bombardeo propagandístico comenzó, con todos los soportes, el 8 de agosto. Desde hace días pueden verse los spots en redes, televisión y los afiches. El oficialismo arrancó el jueves con algo de vía pública en postes de luz en la Ciudad de Mendoza y con el correr de los días se verán los afiches en los circuitos que permiten impresiones de mayor dimensión, algo que ya ha hecho el Frente de Todos-PJ.

El gobernador Rodolfo Suárez, precandidato a senador nacional suplente en el acto por los 25 años de ProMendoza. Estuvo acompañado por los legisladores Julio Cobos y Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno de Mendoza

Otra ficha se apuesta en el contacto directo entre precandidatos, precandidatas y potenciales votantes, para acercar la boleta y tener ese cara a cara con la gente, manteniendo las normas de higiene y el distanciamiento social.

“Nuestra campaña es austera, tenemos la ventaja del conocimiento de Cornejo y Cobos. Y seguir con la línea de la gestión”, sostuvo el jefe comunal godoycruceño.

Un experimentado dirigente pide cautela a la hora de encarar la campaña, percibe cierta sensibilidad en la gente. Los problemas inflacionarios y laborales junto a la oferta electoral, no sería el mejor maridaje para el electorado en estos tiempos.

El Frente de Todos intensifica las consultas con “embajadores”

De cara a las PASO, el Frente de Todos de Mendoza-PJ ha puesto como eje de su campaña el optimismo, como se ha visto reflejado en los spots difundidos durante la última semana. Asimismo, otro concepto que han puesto en valor es el del acuerdo, haciendo énfasis en la unidad alcanzada entre las distintas líneas internas del peronismo y con otros sectores como Protectora, el partido de José Luis Ramón.

La estrategia desplegada por el peronismo mendocino apunta a exhibir una propuesta federal, con representantes de las diferentes regiones entre los principales puestos de la boleta y también con una importante presencia a nivel territorial. Desde los albores del proceso electoral los dirigentes justicialistas se han largado a recorrer en profundidad los departamentos.

El jefe de campaña de la principal fuerza opositora es el senador provincial Lucas Ilardo, quien supo desempeñar esta misma función durante las elecciones provinciales del 2019, cuando Anabel Fernández Sagasti fue candidata a gobernadora. Una representación por cada candidato o candidata conforma la mesa justicialista que vía ZOOM se reúne dos veces por semana y la tercera, es presencial en la sede partidaria.

Ilardo es uno de los dirigentes de mayor confianza de Fernández Sagasti. Ambos participaron de la fundación de La Cámpora en Mendoza y, más allá de ser compañeros de militancia, también mantuvieron un noviazgo de una década hasta que se casaron en noviembre de 2016. Tiempo después se separaron sentimentalmente, pero continuaron teniendo una excelente relación compartiendo el mismo espacio político.

Al igual que en 2019, el legislador afronta el desafío de comandar la campaña electoral del peronismo, pero lo hace acompañado por otros dirigentes que conforman una mesa que discute y define los principales lineamientos proselitistas.

Mendoza 17 de agosto de 2021 Política Nueva Ruta 40 Mendoza - San Juan Senadora Nacional Anabel Fernandez Sagasti Fernando Porrata presente en el inicio de obra En la ruta 40 intersección con la ruta 34 se realizó el acto de inicio de obra para la nueva ruta Mendoza - San Juan, las obras van desde el ingreso al Aeropuerto Internacional de Mendoza hasta la ruta 34 que ingresa al departamento de Lavalle. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

No obstante, Ilardo reconoce que esta campaña tiene características diferentes a la que tuvo lugar dos años atrás. Explica que la principal diferencia es que en las últimas elecciones ejecutivas él estaba a cargo del esquema de la lista interna comandada por Fernández Sagasti que se enfrentaba a Alejandro Bermejo en las PASO. En tanto, tras el triunfo de la dirigente kirchnerista en las primarias quedó como coordinador en conjunto con los candidatos a intendentes del justicialismo.

En diálogo con Los Andes, el senador manifestó que “esta campaña es distinta porque es legislativa, inclusive en algunos departamentos hay varias listas, y en este caso no hay una principal candidata, como en la Ejecutiva”.

“En este caso, son candidatos a senadores y diputados nacionales, entonces cada uno tiene un representante y armamos una mesa. Yo estoy sentado en representación de Anabel y también tienen sus representantes Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Martín Aveiro y Roberto Righi. Es más colectivo esta vez”, resaltó.

Los cinco integrantes de esa mesa son Pablo Tornello, ex legislador y representante del intendente de Lavalle, Roberto Righi; Patricia Fadel, ex diputada nacional y dirigente de extensa trayectoria en el peronismo, quien representa al intendente de Tunuyán, Martín Aveiro; Armando Masiero, ex funcionario de Maipú que responde a Adolfo Bermejo; y Gustavo Valls, ex legislador elegido por Liliana Paponet, ambos pertenecientes al equipo del intendente de San Rafael, Emir Félix.

Respecto del proceso electoral en marcha, Ilardo sostuvo que “el desafío es cumplir con los objetivos que se ha propuesto el peronismo, en conjunto con quienes han designado los intendentes y que esa mesa funcione bien y que se haga una buena campaña”.