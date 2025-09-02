Quién es Eduardo Preve, el periodista uruguayo que prometió difundir los audios de Karina Milei

El comunicador se hizo viral por una promesa para hoy a las 9.30 en su programa de radio en M24, aunque hay dudas sobre si la cumplirá o es solamente bait.

El nombre de Eduardo Preve era desconocido por los argentinos hasta que llegó la promesa más viral de los últimos días. El periodista uruguayo dijo que este martes, a las 9.30, difundirá los supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su programa de radio, en un abierto desafío a la Justicia Federal que lo prohibió en nuestro país a pedido del Gobierno.

Conocido en Uruguay por su estilo frontal y por investigaciones que golpearon en lo más alto del poder, el periodista se convirtió ahora en un actor inesperado de la escena política argentina.

En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos.



Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La TAPADITA. pic.twitter.com/M5VUcKj1n7 — Eduardo Preve (@EPreve) September 1, 2025 Preve lleva más de tres décadas en el periodismo uruguayo. Trabajó durante 12 años en el diario El Observador y 16 como jefe de informativos en Subrayado, uno de los noticieros más importantes del país. Allí estuvo detrás de revelaciones que derivaron en escándalos políticos de gran magnitud, como el caso de Alejandro Astesiano -exjefe de seguridad de Luis Lacalle Pou- y la trama vinculada al narcotraficante Sebastián Marset.

En la actualidad conduce “La Tapadita”, una columna en la radio M24 en la que mantiene una línea editorial crítica y centrada -según él- en lo que denomina “las tramas más oscuras del poder”. Fue esa impronta lo convirtió en una referencia incómoda para la política uruguaya.

La posición le granjeó el respeto de parte de la sociedad, pero también la animadversión de cierto poder político. De hecho no le falta la fama de "periodista militante" de la izquierda, algo que él desestima como un intento de deslegitimar a la prensa.