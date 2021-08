¿Quién es Chia Hong Chien, el empresario taiwanés que visitó la Quinta de Olivos junto a Sofía Pacchi?

Chia Hong Chien (45), también conocido como Robert Chien, es el empresario de origen taiwanés y naturalizado argentino que visitó la Quinta de Olivos en pleno aislamiento obligatorio en 2020. Desde la revelación de su vínculo con el entorno del presidente Alberto Fernández y de los negocios llevados a cabo desde su empresa, su figura se vio inmersa en la polémica.

De profesión empresario, Chien es cofundador, socio y actual administrador titular de “Apache Solutions SAS”, una compañía registrada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) el 11 de mayo de 2018, según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín.

La empresa generó un éxito relativo durante el segundo año dedicado a suministrar bienes a el mercado de tecnologías y sistemas de videovigilancia. Sus ganancias se aceleraron durante el 2020 y el 2021.

Así, el año pasado, “Apache Solutions” logró los mayores beneficios con sus ventas de cámaras de videovigilancia, software y hardware de seguridad urbana y de redes y comunicación de múltiples entes estatales.

Chia Hong Chien ahora es conocido como “El chino”, tal como se refirió el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales el pasado viernes en AM750. El tema surgió a raíz de divulgarse los registros de visitas a Olivos de Chien junto a su pareja Sofía Pacchi, modelo de 32 años y asesora de la primera dama Fabiola Yáñez. “No sé ni cómo se llama”, expresó el mandatario.

Uno de los ingresos y salidas de Olivos del taiwanés fue el 2 de abril de 2020, fecha en la que Fernández cumplía 61 años. La pareja de Chien fue anotada ingresando a las 22, el exacto mismo horario que Chien Chia Hong. Ella se retiró de la residencia presidencial a la 0.11 Él, Robert Chien, se fue casi tres horas después. A las 2.58. La pareja fue inscripta como visitante al “chalet”, es decir, a la residencia en la que vive en privacidad el Presidente, y también la primera dama.

Sofía Pacchi, Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y Chien Chia Hong en la asunción presidencial de 2019 - Gentileza

La Justicia investiga ahora si, además de Pacchi y Chien, otros asesores y amigos de Yáñez, incluido el propio Presidente, cometieron el posible delito de incumplimiento del ASPO, en el caso del Presidente, una norma que él mismo dictó para reducir la circulación en medio de la pandemia de Covid-19.

Chien, Robert Chien, “El Chino”, se sacó fotos con el Presidente, en las que se lo ve sonriente, siempre con su pareja Pacchi también en la misma postal. La más viralizada corresponde a 2019, en la asunción presidencial.

La carrera de Chien Chia Hong, el empresario que asistió a Olivos

Según fuentes directas y oficiales que aportaron datos a Clarín, Chia Hong Chien habría conocido a Fabiola Yáñez al mismo tiempo que se relacionó con quien después sería su pareja, Sofía Pacchi.

Todo se inició hace aproximadamente una década. Los tres, la periodista Yáñez, Pacchi, Chien, junto a otros amigos más, unidos en principio por compartir lugares de salidas de noche comunes, afianzaron su apego en poco tiempo. Ya en su arribo a la Casa Rosada, cuando la primera dama necesitó asesoramiento, convocó a su conocida Sofía Pacchi.

Chien, Robert Chien, fundó Apache Solutions SAS, como se dijo, en 2018. De acuerdo a la reconstrucción de Wiñazki, Chien -por entonces- era un asiduo visitante de otro poder: el del Partido Justicialista de Entre Ríos. Siempre simpático y encantador, conoció a la familia del gobernador de esa provincia, el hoy embajador Sergio Urribarri, afirmaron a Clarín fuentes de la dirigencia peronista.

Fabiola Yáñez y Sofía Pacchi. La asesora es pareja de Chien. / Gentileza

“El Chino” -como lo apoda Fernández, a quien vio en la asunción de 2019- ganó su primer contrato estatal importante para proveer de insumos de vigilancia a la municipalidad de Concepción del Uruguay. Le compraron tecnología para “monitoreo urbano”. De acuerdo a la cuenta de Instagram de “Apache Solutions” también proveyó de cámaras a patrulleros de la Policía de Entre Ríos.

Fue proveedor del Estado Nacional permanente, y pronto llamó la atención de funcionarios del ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de la comunidad de Inteligencia.

También, “Apache Solutions” instaló las cámaras de videovigilancia al aeropuerto de Posadas, Misiones, la provincia en la que se crio Yáñez.

Fernández negó conocer a Chien Chia Hong

“No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió”, manifestó en la radio el jefe de Estado, al tiempo que dijo: “No sé ni cómo se llama, lo conozco como ‘el chino’”.

“Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente. Tengo la conciencia tranquila”, advirtió.

“El señor del que están hablando es o ha sido la pareja de Sofía Pacchi, que es alguien que trabajó con Fabiola Yánez; a su pareja lo debo haber visto una o dos veces en mi vida, en alguna ocasión social. Es más, me enteré que tenía una empresa leyendo la misma nota en la que intentan difamarnos”, agregó Fernández.

Tras la repercusión, el Gobierno publicó un comunicado admitiendo que la empresa de Chien que “fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826″ y negó que el taiwanés haya obtenido otros 19 contratos con el Estado.