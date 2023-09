Qué sienten en la “zona cero” de los robos en banda que preocuparon a Mendoza

La preocupación y el miedo se adueñaron por unos días de las conversaciones de los mendocinos. Los grupos de Whatsapp se inundaron de mensajes de alerta ante presuntos “intentos de saqueo”. El robo en banda a una carnicería de Las Heras confirmó las teorías de quienes alertaban sobre la presencia de grupos “organizados”. La preocupación llegaba al Gobierno, que desmentía el caos generalizado y detenía a los presuntos instigadores virtuales del miedo.

Tras aquellos tensos días de agosto, la consultora “Demokratia” realizó un estudio en base a 371 encuestas presenciales en 21 sectores territoriales de Las Heras.

El relevamiento fue efectuado entre el 23 y el 30 de agosto. Y el informe tuvo como objetivo conocer qué pensaba el vecino de a pie con respecto a los robos e incidentes ocurridos en el departamento, por qué creían que ocurrieron y quiénes pensaban, de acuerdo al rol que cumplían en la sociedad, que estaban detrás de estas maniobras delictivas.

Las respuestas, si bien variadas, mostraron la falta de consenso al señalar responsables. Aunque, los partidos políticos y el Gobierno Nacional fueron los más señalados.

La encuesta se segmenta por grupos de edad: 16 a 30 años, 31 a 44, 45 a 54, 55 a 65 y más de 65 años

Entre las opciones disponibles se incluyen diversas categorías: la categoría ‘otro’ la cual representa a aquellos que no pueden determinar con precisión quiénes están detrás de los delitos cometidos. Además, se consideran como opciones a los Gobiernos municipales, provinciales y nacionales, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las organizaciones delictivas y las grandes empresas.

Entre 16 a 30 años los principales apuntados fueron los partidos políticos y el gobierno nacional como los responsables de la mala situación del país. El 32,35% opinó que las estructuras partidarias está detrás de los saqueos, mientras que el 23,53% señaló al ejecutivo nacional.

Por otro lado, en este mismo rango etario, las que menos fueron señalados fueron las “grandes empresas”, el gobierno municipal y el gobierno provincial que fueron los tres señalados por el 1,47% respectivamente de los encuestados. Sólo el 2,94% señaló que los sindicatos fueron los culpables.

El resto del porcentaje se divide entre: otro (22,07%), organizaciones sociales (8,82%) y los grupos delictivos (5,88%).

De los 31 a los 44 años los principales apuntados fueron el gobierno nacional con el 30,10% y la categoría “otro” con el 24,27%. Le siguen: los partidos políticos con el 21,36% y las organizaciones delictivas con 14,56%. Mientras que el 7,77% señaló a las organizaciones sociales. Los ejecutivos provinciales y municipales fueron señalados por el 1,94%.

La responsabilidad establecida de los saqueos entre los hombres y mujeres que tienen entre 45 a 54 años fue atribuida en primer lugar al gobierno nacional (30,88%), y acá también se repite la misma situación que antes: el 23,54% no pudo señalar culpables.

Los partidos políticos recibieron el 20,59% de las culpas. Siguen en orden: las organizaciones sociales (10,29%), las organizaciones delictivas (7,35%), el gobierno municipal (2,94%) y los últimos 2 lugares los ocupan los sindicatos y gremios y el gobierno de Rodolfo Suárez.

NO SABEN

En el rango etario entre 55 a 65 años el patrón se invierte. En los anteriores el mayor señalado fue el gobierno nacional. En este caso, en primer lugar quedó la categoría que representa a quienes no identifican con claridad a ningún actor político con el 35,72%. Y el gobierno nacional recibió el 28,57% de las culpas.

Siguen: las organizaciones sociales (16,67%), el gobierno provincial (7,14%), los partidos políticos (7,14%) y en los dos últimos puestos quedaron: los sindicatos y los gremios (2,38%) y las grandes empresas (2,38%).

El otro fenómeno interesante que se desprende del estudio es que a partir de los 65 años los señalados se diferencian por muy poco: encabeza la categoría “otro” con el 24,45%, inmediatamente le sigue el Gobierno Nacional con el 24,44% y aparecen los partidos políticos con el 20%.

Las organizaciones delictivas aparecen responsabilizadas por el 15,56% del total de los encuestados. Completan las organizaciones sociales con el 6,67%, el gobierno provincial con el 3,33% y terminan las grandes empresas y los sindicatos y gremios con el 2,22%.

Diferencias entre los géneros

En el desmenuzamiento por género, nos encontramos con una gran diferencia: la mayoría de las mujeres no pudo o no identificó a ningún actor social como responsable de los “intentos de saqueo” (27,89%) , mientras que los hombres sí identificaron a uno en particular: el gobierno nacional (30,06%).

Aunque tanto los hombres como las mujeres consideran al ejecutivo nacional y a los partidos políticos como los principales responsables, las mujeres creen que el gobierno nacional fue el segundo agente (25,48%) que más contribuyó a la organización de los desmanes, colocando a los partidos políticos en tercer lugar (21,15%).

En el caso de los hombres, los partidos políticos (21,47%) fueron señalados como los segundos responsables, mientras que la categoría ‘otro’ (21,47%), en este caso, comparte el podio con las otras dos.