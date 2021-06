¿Qué harán diputados y senadores nacionales por Mendoza con el aumento de sus dietas?

Tras el acuerdo salarial al que llegaron los principales referentes del Congreso Nacional, por el cual se aumentarán las dietas de los diputados y senadores un 40%, la mayoría de los legisladores por Mendoza adelantaron que donarán esa diferencia a favor a diversas organizaciones de la provincia. En tanto, desde el principal frente opositor, Juntos por el Cambio, criticaron dicha suba al asegurar que ellos no lo pidieron para los legisladores, y solicitaron además que ni siquiera se aplique para los 257 diputados y 72 senadores que tiene parlamento nacional.

Si bien este aumento fue acordado el 2 de junio, levantó polémica el porcentaje, que fue dispuesto en cuatro tramos (julio, agosto, setiembre y octubre), cuando la pauta inflacionaria prevista por el Gobierno Nacional en el Presupuesto 2021 fue de solamente el 29%, es decir, 11 puntos menos que lo acordado.

Además, se suma que en el primer cuatrimestre del año la inflación según el Indec fue del 17,6%, por lo que la previsión nacional seguramente quedará corta.

Según indicó Clarín, el salario bruto de un diputado rondaba en febrero de este año los $280.000 (como es el caso testigo del entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos), mientras que el neto llegaba a los $175.000. Si se le suma el 40% al bruto, pasará de los $280.000 a los aproximadamente $390.000 en el mes de octubre.

Desde el principal frente opositor, Juntos por el Cambio, rechazaron “la decisión tomada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa de que estén incorporados los diputados y senadores a la suba de las dietas”, y pedirán que las paritarias para el sector público “sean de acuerdo a la inflación proyectada oficial del presupuesto, o que los incrementos sean similares a los que percibieron los jubilados”.

La líder del Pro, Patricia Bullrich, salió a criticar a Massa y Cristina Fernández, al indicar que ellos “están en contra de todos los argentinos. Miles de comerciantes están fundidos y tenemos desempleados en todos los rubros. Propuse que se reduzcan los sueldos políticos y a ellos se les ocurre un aumento ¡No tienen vergüenza!”, exclamó.

Julio Cobos; Pamela Verasay y Anabel Fernández Sagasti Los Andes

En Mendoza algunos lo donarán

Los Andes intentó comunicarse con los 13 legisladores nacionales por Mendoza, pero no todos respondieron. En el Senado hubo acuerdo entre todos los bloques para donar el aumento salarial a instituciones de salud pública, a los fines de paliar la actual situación sanitaria; mientras que si bien no hay una disposición unánime en la Cámara Baja, es casi un hecho que también donarán lo que resulte de los aumentos salariales.

Por el lado del oficialismo nacional, la senadora Anabel Fernández Sagasti donará las subas salariales a la fundación del hospital Notti; y también ha realizado otras como al hospital Enfermeros Argentinos, con un monto de $500.000 más 1.000 barbijos N-95.

La senadora Pamela Verasay, de Juntos por el Cambio, mantendrá las donaciones que viene haciendo a los hospitales Central, Antonio Scaravelli (Tunuyán) y Alfredo Perrupato (San Martín).

De la misma manera se viene manejando Julio Cobos, quien consultó al Ministerio de Salud provincial sobre dónde hacía más falta dirigir el dinero. Aumentos pasados fueron hacia la cooperadora del hospital Central; y los que reciba este año también tendrá el mismo destino.

En la Cámara Baja, la diputada del Frente de Todos, Marisa Uceda también donará el aumento, aunque aún no tiene preciso dónde. “Habitualmente lo hace a distintos comedores de Mendoza”, dicen los cercanos.

Desde el entorno de los diputados de Juntos por el Cambio Luis Petri, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Claudia Najul y Federico Zamarbide, se limitaron a contestar que “hay acuerdo en el bloque para donar” el dinero que resulte del aumento.

Del lado de José Luis Ramón, líder del interbloque Unidad Federal, destacaron que va a entregar parte del aumento a la realización de obras del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), mientras que otra parte irá a parar a la ONG “La Otra Ciudad”, que trabaja en barrios vulnerables de la provincia.

Historia de un aumento

Las dietas de los legisladores nacionales estaban congeladas desde 2019, por decisión en ese entonces del ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; luego con en el comienzo de la pandemia, se suspendieron por 180 días los incrementos salariales.

Este 2020, por ende, no hubo aumentos salariales por la situación de pandemia. No obstante, ha quedado corto el principal argumento para establecer un aumento salarial de 40% (en lo que respecta a los legisladores, no al personal), teniendo en cuenta que la mayoría de los argentinos tampoco tuvo subas salariales en uno de los años más complejos en términos económicos y sanitarios.

Sin ir más lejos, en Mendoza la paritaria 2020 en el sector estatal fue cerrada con 0% de aumento, mientras que la del 2021 contó con un 20% en tres tramos más un bono no remunerativo ni bonificable por $54.000 en 12 cuotas.

El acuerdo para los empleados del Congreso lo perciben los legisladores porque están enganchados a estas paritarias; fue rubricado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, junto al secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto De Próspero; Claudio Britos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Martín Roig, de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); y la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso.