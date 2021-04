Qué dijeron Cornejo y Negri luego de que Alberto Fernández tildara de “imbécil” a la oposición

Después de que Alberto Fernández tildara de “imbéciles” y “miserables” a dirigentes de la oposición por las restricciones, desde Juntos por el Cambio le contestaron al Presidente y lo acusaron de actuar como un “barrabrava” en medio de la crisis sanitaria y económica.

Alfredo Cornejo , diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), habló esta mañana con Eduardo Feinmann en radio Rivadavia y cuestionó las palabras que usó Fernández.

“Viniendo de la máxima autoridad, es penoso para este país. Pero no solo el calificativo, las agresiones, la no aceptación de las críticas, sino la falta de autoridad en la que ha caído por menospreciar la palabra y no ser riguroso en los datos”, evaluó el exgobernador de Mendoza.

“La autoridad no solo la da el cargo y la posibilidad de firmar decretos y enviar leyes al Congreso, sino el prestigio y la legitimidad del ejercicio de esa autoridad y el Presidente la va perdiendo todo el tiempo”, consideró Cornejo.

“El jefe de Gabinete dijo que Pfizer no cumple los contratos. Pero cuando dice una especificidad aparece la falta de autoridad. Dijo que Chile ha comprado 30 mil dosis. Y el gobierno chileno acaba de desmentirlo diciendo que han llegado más de un millón”, recordó.

“Lo que tienen a mano es insultar al periodismo, a la parte de la oposición. ¿Por qué no dan información y gestionan?”, aseveró.

Por su parte, el cordobés Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, calificó a Fernández de ser un “barrabrava”.

“No podemos tener un Presidente que se enoje y se convierta en barrabrava. Si hay una segunda ola no hay que repetir errores del 2020. Desde JxC hemos dicho es que hay que ser cuidadoso y equilibrado con las restricciones. Alberto Fernández debería dar confianza, no gritar”, tuiteó.

Otro que se sumó a los cuestionamientos fue el exsecretario de Salud macrista Adolfo Rubinstein. Se refirió a través de las redes sociales al anuncio: “El tono paternalista y culpabilizador del presidente en su discurso de ayer, sugiriendo que los casos subieron porque ‘no le hicieron caso’, fue un déjà vú de 2020, lo cual además resulta por lo menos contradictorio de parte de alguien que está cursando un cuadro de Covid”.