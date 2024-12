Prórroga del presupuesto 2023: piden que sólo se extienda hasta marzo

Javier Milei prorrogó por decreto el presupuesto 2023, por segunda vez, y la medida generó repercusiones en todo el arco político provincial. En particular, los diputados nacionales por Mendoza, quienes deberían haber sido los protagonistas del debate parlamentario que al final no se dio.

El radical Julio Cobos, quien viene de reunirse con el Presidente junto al bloque de la UCR pero se ubica entre los críticos de su gestión, sostuvo que la prórroga debería ser solamente temporal. “La verdad es que la prórroga del presupuesto debería regir hasta marzo, en el comienzo de las sesiones ordinarias”.

“Seguramente (en marzo) las fuerzas de la oposición van a pedir el tratamiento (del presupuesto 2025). No hay herramienta más institucional que el presupuesto, que incide en la distribución de los recursos y el origen de ellos, no solo en la competencia nacional sino también en la provincial. Sería una manera de respetar el federalismo”, agregó el exgobernador mendocino.

Sin embargo, el principal referente local de La Libertad Avanza reflejó que el oficialismo nacional está lejos de ponerle una fecha tope o reconsiderar la medida, tomada luego de que fracasaran las negociaciones en el Congreso para aprobar la pauta enviada por Milei.

“Asumimos la responsabilidad de administrar el país con seriedad y compromiso hacia el equilibrio fiscal. La decisión de reconducir el presupuesto responde a nuestra prioridad de no comprometer el objetivo del déficit cero, fundamental para estabilizar la economía y evitar el colapso al que nos llevaron décadas de desmanejo y despilfarro”, señaló Facundo Correa Llano.

Facundo Correa Llano, diputado nacional y apoderado de La Libertad Avanza en Mendoza. Foto: X @fcorreallano

“Reconducir el presupuesto no es un acto de improvisación, sino una medida estratégica para garantizar la continuidad del Estado”, agregó el legislador. Y afirmó: “No se pondrá en juego el esfuerzo de los ciudadanos ni se hipotecará el futuro del país. La prioridad es clara: estabilidad, transparencia y un camino hacia el desarrollo sostenible”.

“Seguimos avanzando con convicción hacia una Argentina donde el Estado deje de ser un problema y pase a ser parte de la solución”, completó Correa Llano.

CRÍTICAS OPOSITORAS

Con matices, tanto radicales como peronistas criticaron a Milei por el decreto que le permitirá el año que viene manejar los fondos con discrecionalidad.

El diputado peronista Adolfo Bermejo, por su lado, no ahorró críticas al Gobierno nacional. “Nada nuevo en el horizonte, si hay algo que le conviene a Milei es manejarse con presupuestos de años anteriores que le permiten mayor discrecionalidad. Sabemos cómo actúa con la Provincia y los municipios, obra pública parada es lo que más le conviene”, afirmó.

El diputado nacional Adolfo Bermejo junto a su colega Martín Aveiro. Foto: X @AdolBermejo

“Al mejor estilo Fujimori, con otro modo, lo que hace es anular al Congreso. Su accionar ha sido permanentemente ignorarlo, hacer de cuenta que no existe. Las leyes que no le gustan las veta y si no se gobierna con DNU”

“Los intendentes se ven totalmente perjudicados por la falta de la obra pública”, recalcó el maipucino y sostuvo que Milei “aspira a un Estado mínimo con cero sensibilidad social”.

Por su lado, el radical Lisandro Nieri, del sector dialoguista del partido, sostuvo que “ya el año pasado lo manifestamos: nunca es bueno trabajar sin presupuesto” y agregó: el año pasado había razones, porque había urgencias y el país estaba al borde de la hiperinflación, pero hoy no lo justifica de ninguna manera”.

Lisandro Nieri junto a Martín Aveiro Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Teníamos importantísimos avances en el presupuesto, me parece que había una gran oportunidad de sancionarlo y había avanzadas negociaciones. Todos los puntos que planteábamos de ninguna manera ponían en riesgo el resultado fiscal, que para nosotros es fundamental”, agregó el legislador, para quien los resultados económicos del primer año de Milei han sido “muy positivos, teniendo en cuenta de donde veníamos”.