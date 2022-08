PRO: los seguidores locales de Bullrich salieron a mostrarse

Patricia Bullrich quiere pisar fuerte en Mendoza con vistas a las elecciones presidenciales del 2023. Con Omar De Marchi en la filas de Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta nacional del PRO arma su tropa con dirigentes ahora distanciados del diputado nacional.

La Unión Cívica Radical, socio mayoritario de Cambia Mendoza, ve con buenos ojos estos movimientos que se notaron este sábado en la cantina del club Anzorena. Igualmente advierten que estos encuentros locales responden a una lógica nacional.

Los dos sectores internos en el PRO nacional empiezan a encontrar vertientes en provincias como Mendoza. Horacio Rodríguez Larreta tiene a Omar De Marchi en sus filas y Patricia Bullrich busca armar las propias, con gente que no comulga del todo con la actual conducción partidaria provincial. Ellos encuentran en la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri a una líder “que entusiasma”.

Así llegó el anuncio sobre el encuentro de dirigentes del PRO para “patearle el tablero” a De Marchi que se daría cita en la cantina del club Anzorena en la Ciudad de Mendoza. Con la bendición nacional a través del Secretario Político de la Presidencia del PRO nacional, Damián Arabia, y el diputado nacional Hernán Lombardi, de la mesa chica macrista, arrancó la actividad.

Damián Arabia, del Pro Nacional habla y lo observan Hebe Casado y Pablo Priore (enfrentados con De Marchi). De otro lado Sol Salinas y Hernán Lombardi.

Entre las caras que se vieron están justamente lo que no conforman el grupo oficialista, como la ex diputada Hebe Casado; la concejala lujanina Cecilia Páez, su colega capitalina Sol Salinas; los dirigentes Sebastián Martínez Barón (Alvear), Luis Belleville (San Martín), Matías Mostaccio (Las Heras), Roberto Rios; el senador provincial Pablo Priore; Gervasio Sánchez de Guaymalllen e Ítalo Vinci de la juventud nacional del PRO.

“Hay mucha gente que se quiere sumar, muchos ya estuvieron y ahora nos volvimos a ver. No hay un lineamiento formal, pero Patricia quiere ampliar las bases, empezar con las fiscalizaciones, tenemos un arduo trabajo por delante”, explicó Sol Salinas a Los Andes.

Bajándole el tono a la patada al tablero que decía la invitación, la edil capitalina indicó que se trató más de “una autocrítica hacia adentro” que de un reclamo personal al ex intendente de Luján de Cuyo. Incluso, remarcó que esta estrategia territorial “no debería ser excluyente porque tanto Patricia como Horacio son dirigentes del PRO y quieren el mismo modelo de país”.

¿Hay grieta?

Ninguno de los dos espacios se refirió a una ruptura. En la conducción partidaria local le bajaron el precio al encuentro y sentenciaron: “grieta no hay”. En ese sentido, el presidente del PRO mendocino, Álvaro Martínez, aseguró que “siempre hubo una parte, que no es ni del PRO, que ha seguido de cerca los movimientos nuestros, y que tiene vínculos con el radicalismo. No veo una grieta”.

Salinas, por su parte, no negó que haya diferencias pero su reflexión pasó por preguntarse “por qué y para qué, tener espacios, reencontrarnos, tenemos derecho a participar. Tenemos la responsabilidad de participación. Los errores son de todos, es patearnos el tablero a todos”.

“A nivel nacional fuimos claros, los tres candidatos más potables para el 2023 con serias chances son Horacio, Mauricio y Patricia y es un valor que tiene el PRO. La verdad es que no le he dado mucha importancia al encuentro”, dijo el diputado nacional.

Despegándose de la cuestión partidaria, Martínez remarcó el trabajo que se viene haciendo “en buscarle los problemas de la gente, estamos trabajando en eso, viendo cómo acercar soluciones a los mendocinos. La ciudadanía está cansada de vernos pelear entre nosotros”.

Los reclamos apuntan a Alfredo Cornejo y no son nuevos. Ya pasó con la elección del PRO en Mendoza cuando Pablo Priore quiso pujar por la candidatura a la sucesión de De Marchi y todo terminó en la justicia, resultando favorable al diputado nacional. Para ellos, Priore fue “un caballo de Troya” que metió el radicalismo en el partido amarillo.

La idea de Bullrich

La llegada de Hernán Lombardi al encuentro fue un gesto de Macri a la decisión de Patricia Bullrich, que tiene intenciones de venir en setiembre. Y según contaron desde las mesas que vieron desfilar el menú con ravioles o asado, de acuerdo a las preferencias, la idea de animar a los jóvenes surgió de Mauricio Macri.

En la cantina del club Anzorena se reunió un sector del Pro para trabajar por la candidatura de Patricia Bullrich.

En marzo hubo un encuentro en Buenos Aires y casi como el “hagan lío” del Papa Francisco, el ex presidente les pidió que asuman liderazgos. Lombardi también viene trabajando con los jóvenes y aceptó venir a Mendoza a colaborar.

Luego del almuerzo y los discursos, los presentes se llevaron tarea para sus municipios: armar, reunirse y debatir los temas. Hay predisposición de equipos técnicos para articular con la intención de darle forma al proyecto de Bullrich.

No se descarta replicar una mesa como la de Juntos por el Cambio en Mendoza, con figuras locales. Es algo que se viene charlando entre referentes y que seguramente le harán llegar a Tadeo García Zalazar, presidente de la Unión Cívica Radical.

Por el momento no se habla de bendiciones a las candidaturas para la gobernación por el lado de la dirigente nacional. Aunque no hay que descartarlas. La lapicera para las listas locales la tiene Álvaro Martínez, hombre de confianza de De Marchi.

Para la UCR, la aparición del sector es “un paso lógico”

Los movimientos del PRO no pasan desapercibidos en el radicalismo, aunque por ahora no tienen un impacto directo en Cambia Mendoza. “Es un paso lógico”, dicen desde el seno del partido con sede en la calle Alem de Ciudad.

Para algunos observadores, las actitudes de De Marchi terminaron abriéndole la puerta a los díscolos. “Todos los que están enfrente ahora, estuvieron con él antes”, dicen. Hasta empiezan a cuestionar el liderazgo del lujanino porque “está claro que no puede conducir ni el PRO de Mendoza”.

El hecho de reunirse y plantear otras propuestas, es bien visto por los radicales sobre todo porque aporta “renovación y masa crítica”, dicen.

Además, desde la vereda radical consideran que hay certezas sobre otras miradas dentro del PRO en Mendoza y no todas coinciden con el diputado nacional De Marchi. Estas lecturas se hacen, más que nada, cuando se les cargan las tintas a Cornejo y compañía. “Hay torpezas en su liderazgo, pero el problema es que el Alfredo los junta”, largan con ironía dejando en claro que el senador nacional no está detrás de estos movimientos.

Hay radicales que hasta tienen la curiosidad de saber qué pensará Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y el precandidato presidencial que impulsa De Marchi, del encuentro que se realizó este sábado en el club Anzorena.

“Yo creo que le va a decir: ¿'Qué pasó Omar que te crecieron los enanos’? Si muchos de los que están iban con De Marchi a Buenos Aires a verlo a Larreta”, chicanearon.

Sin embargo, también avisan en el radicalismo que estos desacoples o sectores internos son propios de una candidatura nacional. Las disputas del PRO en Buenos Aires tienen coletazos en Mendoza, pero por el momento no impactan dentro de Cambia Mendoza directamente. La aclaración puede resultar válida por los últimos encuentros que mantuvieron Cornejo y Bullrich. Más de uno vio una fórmula presidencial en esas actividades.