Primero Mendoza: surge un espacio que quiere competir y ocupar el lugar de La Unión Mendocina

“Somos un espacio político y social integrado por y para mendocinos que piensa y hace una Mendoza con desarrollo integral y sostenible. Sostenemos y creemos en la identidad local, con valores mendocinos para un modelo provincial para el País”, dicen los primeros dos puntos del documento fundacional de Primero Mendoza.

El espacio que se presentó oficialmente esta tarde, en el hotel Portal Plaza Suites con una charla del consultor Rolando Muzzin, busca meterse en la puja por el voto de la gente. Entienden que La Unión Mendocina leyó esa necesidad pero que luego de las elecciones, el rumbo se diluyó con el alineamiento de Omar De Marchi al Gobierno nacional de Javier Milei.

Pablo Cazabán, que integró ese frente, es una de las caras visibles de Primero Mendoza, al que se han acercado algunos dirigentes y espacios que no lograron participación en los últimos comicios. “Es un espacio de carácter provincial. Muchos de los que estuvimos en La Unión Mendocina, que bregaron buscando un espacio que estaba vacante armamos este espacio”, dijo el reconocido letrado a Los Andes.

“Quedó en evidencia que había un espacio muy grande que se basaba en lo provincial. Es un espacio social y político, con identidad mendocina, hecho desde Mendoza y por mendocinos que busca poner en valor las políticas publicas de Mendoza”, resume el conocido abogado penalista en diálogo con Los Andes.

Pablo Cazabán, reconocido abogado penalista y dirigente. Foto: Los Andes.

Sin ánimo de criticar el rumbo de La Unión Mendocina, el dirigente dirá que el frente “quedó desarticulado, se alineó al Gobierno nacional, no sólo Omar, sino otros más y decían que no se alineaban a un espacio nacional para ponerle identidad a algo provincial”.

Durante la presentación, dejaron en claro que Primero Mendoza “tiene como finalidades principales superar la polarización y grieta en el ámbito nacional y provincial, generar proyectos y políticas públicas con identidad mendocina sin dependencias de espacios y conducciones nacionales que desconocen la realidad de la Provincia y que la han relegado en el marco nacional y regional”.

Se resaltó la necesidad de generar un espacio de confluencia e identidad local, para así superar los espacios políticos antagónicos “que han priorizado su dependencia de ámbitos y partidos políticos con realidades ajenas a los mendocinos y dependiendo de decisiones que se toman desde la realidad del AMBA y que sólo han servido para resolver situaciones particulares de personas que se autodenominan ‘dirigentes nacionales’.

También se hizo referencia a otras definiciones del nuevo espacio político y social con relación al rol del Estado donde aseguraron que propugnan un Estado fuerte de carácter subsidiario, donde sea un impulsor y garante de la iniciativa privada y asegurando servicios esenciales como seguridad, salud, educación, justicia y definir políticas públicas de desarrollo integral y sostenible. Aseguraron que debe existir todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario.

Sus principales dirigentes aseguraron que tienen la intención de participar de los procesos electorales del año próximo tanto en las categorías nacionales, como provinciales y en los 18 departamentos, atendiendo a que en las últimas elecciones provinciales quedo demostrada la necesidad de generar una fuerza política de clara identidad provincial que exprese los valores, ideas y sueños de los mendocinos.

Quiénes integran el espacio

En la conformación de Primero Mendoza, Cazabán mencionó que “hay sectores políticos, gremiales, referentes sociales”. La intención es “volver a la confederación de espacios provinciales. Queremos hacer lo que hizo Córdoba, Misiones, lo que se está generando en Santa Fe”.

Si bien hay charlas para sumar gente, sobre todo de partidos con los que hay desencanto por el alineamiento al liberalismo o al kirchnerismo, hay nombres confirmados.

Uno es el de Diego Martínez Palau, ex funcionario de la gestión de Francisco Pérez y ex precandidato a intendente de Las Heras por La Unión Mendocina. Su ex jefe de campaña, Andrés Cazabán, también es parte del espacio.

Diego Martínez Palau, ex precandidato a intendente de Las Heras por La Unión Mendocina se sumó a Primero Mendoza.

Hay tintes massistas en el armado. Alejandro Morales, ex candidato a concejal en Guaymallén y Daniel Scaloni, quien quiso ser intendente de esa comuna, se unieron a Primero Mendoza. Ambos venían del Frente Renovador que tuvo a Gabriela Lizana como referente en la campaña presidencial de Sergio Massa.

Ricardo Cobo, de Santa Rosa; Carina Pérez de Godoy Cruz; Lucio Chávez de Tunuyán y probablemente Marcelo Romano (ex Partido Verde) confluyen muchos sectores que buscan identificar un proyecto provincial, según indicó Cazabán.

El precandidato a intendente de Guaymallén, Daniel Scaloni, es familiar del DT de la Selección Argentina.

En los próximos días empezarán a trabajar en propuestas concretas para mostrárselas a la ciudadanía. Mientras, ya corre por la Justicia Federal el expediente para el armado del partido que se llamará como el espacio. Están reuniendo adhesiones y también afiliaciones.

La piedra fundacional

Además de la mendocinidad del espacio, Primero Mendoza elaboró un documento con 14 puntos que son la base del partido. Allí se destacan la pretensión para que haya una participación activa en todos los planos, es decir, en lo social, económico financiero, político, ambiental, cultural, entre otros.

Apuntan a trabajar “por una Mendoza y Argentina con perspectiva federal” y en ese sentido quieren diseñar “las políticas públicas desde Mendoza en el marco de un País verdaderamente federal”. Creen en un “sistema federal donde haya provincias fuertes, viables y sostenibles para constituir una Argentina para todos, donde el Estado nacional sea el producto de un proyecto del conjunto de las provincias”.

“Sostenemos el protagonismo del sector privado con la presencial estatal como impulsor y garante del bien común, es decir un Estado fuerte, presente y de carácter subsidiario; impulsamos la participación ciudadana real, cierta y concreta de toda la sociedad y defendemos un sistema republicano donde la división de poderes sea real, sin interferencias de uno sobre otro”, reúne otros puntos del documento.

Por otra parte, difunden y crean la cultura de la integridad en el hacer público y privado. En ese sentido, remarcan el apoyo a “la actividad económica de base productiva, con la sinergia entre el mundo del capital y del trabajo con un Estado fuerte y presente para su sostenibilidad”.

“Somos un espacio democrático y que difunde la democracia. Creemos en sociedades que se realizan solo si sus integrantes se realizan. Somos humanistas porque el centro de nuestros valores es el hombre en su concepción integral”, finalizan.