Primeras repercusiones: Hebe de Bonafini criticó al Presidente y dijo que escucha “a los que no tiene que escuchar”

La dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, habló tras la derrota del peronismo en las Elecciones PASO 2021 en gran parte del país, y comenzó a repartir culpas y exigir cambios de cara a los comicios generales de noviembre.

De esta forma, la referente de Derechos Humanos no dudó en apuntar contra el presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete produzca cambios y mueva algunas piezas de su gabinete para recuperar el electorado que optó por otras fuerzas este domingo.

“Si el presidente no cambia a un montón de gente que tiene al lado, que le hacen el diario como a Yirigoyen, un diario especial para él, no va a poder funcionar”, afirmó De Bonafini en declaraciones al periodista Daniel Tognetti en Somos Radio.

“El presidente escucha siempre a los que no tiene que escuchar: a los ricos, a los poderosos, a los carniceros, se junta con los gordos de la CGT. Y bueno, estas son las consecuencias. A mí me parece que dentro de todo lo grave que es, es bueno para que los que no hacen nada o se creyeron que teníamos la vaca echada, hagan algo”, aseguró.

Luego, afirmó que Alberto Fernández “volvió a prometer, volvió a decir. No sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple. Lo que le dijimos tantas veces, que escuche a quien tiene que escuchar, se dio cuenta ahora de que tiene que escuchar a los que nosotros le dijimos desde el primer día que lo vimos”.