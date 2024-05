Preventores reclamaron por pagos atrasados en la Municipalidad de Las Heras

Un grupo de agentes de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras protestó esta mañana por pagos atrasados y las autoridades de la comuna los atendieron. El reclamo se debió a que no perciben desde hace dos meses, el pago del ítem Mayor Dedicación, aseguraron. En esa situación se encontraban más de 50 trabajadores y se les regularizó la situación a una veintena solamente, mientras que el resto espera los pagos, después de la manifestación.

David Martínez, delegado de la GUM, explicó a Los Andes que el municipio no había pagado el ítem Mayor Dedicación y llegaron a un acuerdo con el secretario de Seguridad, Fabián “Oso” Tello, para que se pueda solucionar en las próximas horas. “Dicen que se va a solucionar. Llevamos una lista y vamos a esperar durante esta semana que haya un depósito del mismo”, contó.

“Hace dos meses que venimos atrasados y varía el monto, entre 70 y 120 mil pesos, porque el ítem corresponde a un porcentaje del sueldo que varía de la antigüedad. La lista es de 35 personas y primero se les abonó a otras 20 personas. Eran más de 50 a las que se les debía”, aseguró el delegado.

Y aclaró que no se trató de un paro, sino de una disminución de servicios, para poder llevar adelante una asamblea en la calle San Miguel, en la puerta del edificio municipal: “No ha sido paro porque seguimos trabajando con una guardia mínima. Después de la entrega de esta lista, veremos que respuesta hay y si tomamos alguna medida de fuerza a través del sindicato”.

Los trabajadores municipales también reclamaron por mejores condiciones. Aseguran que en la base de la GUM, situada en el Parque Industrial de Las Heras, trabajan sin agua potable, sin agua para el baño y tampoco cuentan con servicio de limpieza, deben hacerse cargo ellos mismos. “Trabajamos sin agua potable y sin agua en los baños. Esa zona no tiene agua, llevamos botellas para consumo y sacamos en baldes desde un pozo para el baño”, aseguró una trabajadora que formó parte de la protesta.

Mientras tanto, desde la comuna que dirige Francisco Lo Presti, voceros expresaron a este medio: “Esta mañana nos sorprendimos con que unas 15-20 personas de la GUM estaban reclamando por mejoras salariales, la sorpresa fue porque el supuesto paro no fue convocado por el sindicato, lo que nos deja la duda de si este hecho tiene algún tinte político partidario”.

Y aseguraron que por parte del municipio recibieron a cada uno, “fueron escuchados por el secretario de seguridad, el director de haberes y la directora de capital humano”.

Y aclararon que el problema con quienes no cobraron la mayor dedicación, “es que no tenían cargadas esas horas en el reloj biométrico” y que algunas de las personas admitieron no tener conocimiento de que debían marcarlas igual que las horas regulares. Sobre los reclamos de condiciones laborales, se comprometieron a abrir el diálogo con los trabajadores, indicaron.