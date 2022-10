Presupuesto: un diputado oficialista pedirá obras para otros departamentos

El Presupuesto 2023 entra en etapa de definiciones si de votos se trata. Con las exposiciones ya terminadas, esta semana arranca el tratamiento en comisiones y dentro de Cambia Mendoza no todos están del todo de acuerdo con lo planteado en el proyecto.

Al menos hay uno de los aliados que no comparte el esquema de endeudamiento que ha solicitado el Gobierno provincial. Se trata de Jorge Difonso, el diputado de Frente Renovador-Unión Popular que más de una vez ha mostrado sus diferencias con el radicalismo.

“Estamos estudiando algunos artículos. En el plano de las obras, creo que endeudar a toda la provincia para una región…Vamos a pedir la apertura de las obras no sólo para el Gran Mendoza, con dos postergadas”, indicó el ex intendente de San Carlos a Los Andes.

El proyecto contempla 4 obras puntuales por un total de U$S 282 millones. Las obras hídricas en el Gran Mendoza de acuerdo al pan de Aguas Mendocinas es por U$S 130 millones; la segunda etapa de la doble vía del Este (Rivadavia-Junín-San Martín), por U$S 22 millones; la ampliación norte y sur del Metrotranvía, por U$S 115 millones; y el acueducto Monte Comán-La Horqueta, con un presupuesto de U$S 15 millones.

Explicando sus argumentos, indicó que “cuando hablan del Metrotranvía y los 115 millones de dólares, vamos a pedir que se cumpla con el tren de cercanía en el Valle de Uco. Es decir, que un porcentaje se destine para lo que estaba presupuestado anteriormente, que es una parte al recorrido del tren de cercanía turística”.

“Hay que reparar rieles y maquinarias, conjunto con Nación, es empezar el recorrido de Eugenio Bustos a Luján, pasando por Vista Flores, La Consulta, por etapas. La primera etapa que es la que menciono, son unos 15 kilómetros”, comentó Difonso sobre los U$S 15 millones que pedirá para esta obra.

El otro pedido que hará el diputado que integra el frente Cambia Mendoza será por el principio de ejecución del trasvase del río Grande al río Atuel. “Es una obra que tuvo aprobación de la declaración de interés pidiendo al Gobernador que avance porque garantiza hectáreas en producción a los departamentos del sur y más agua al Atuel, y puede generar más empleo. Hay que hacer túneles, encofrados, sería una buena mano de obra”.