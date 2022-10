Presupuesto: presión oficialista para que el peronismo apruebe la deuda para obra pública

El Gobierno provincial está dispuesto a apurar la aprobación del Presupuesto 2023. La fecha para el tratamiento que manejan en estas horas es la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que será el miércoles 26.

La discusión de la pauta de gastos con la oposición, de todos modos, permanece estancada en un punto: el endeudamiento. Suárez ha pedido 282 millones de dólares para realizar cuatro obras (plan de Aguas, ampliación del Metrotranvía, doble vía en el Este y acueducto ganadero Monte Comán la Horqueta) y para ello necesita acompañamiento del PJ, porque esos artículos requieren dos tercios en las dos cámaras.

El oficialismo igual tiene previsto tirarse a la pileta. Esto se debe a que, si bien no ha habido pronunciamiento definitivo del peronismo respecto del endeudamiento, sí hay señales de un acercamiento informal para que Cambia Mendoza tenga los votos del PJ o parte de él.

En las últimas horas ha cobrado vuelo la versión de que hubo reuniones entre el gobernador y el senador justicialista Alejandro Bermejo para habilitar el endeudamiento. Maipú, de hecho, es un departamento del PJ con el cual el Gobierno viene dialogando y esto no es secreto.

Matías Stevanato , intendente de Maipú, llegaba a Casa de Gobierno, para ver la presentación del plan hídrico de Rodolfo Suárez. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

La posible “llave” para que se apruebe el endeudamiento del Gobierno podría ser el intendente Matías Stevanato, quien, según el oficialismo ha tenido una “postura razonable” al discutir el plan de Aguas. Ese plan implica un financiamiento de 200 millones de dólares, y Stevanato, en relación a la población que atiende con este recurso en Maipú, ha pedido que el 10% de las obras sean para Maipú.

Hay que recordar que Bermejo ahora es senador provincial, pero fue intendente de Maipú. Sin embargo, en diálogo con Los Andes, el legislador desligó responsabilidades en lo personal, aunque admitió que “es lógico que los intendentes hablen con el Gobierno provincial cuando se debate el presupuesto del año próximo, dónde se fija el plan de obras. Eso no implica que haya un acuerdo cerrado”.

A párrafo seguido, el senador maipucino dijo: “creo que la mesa de conducción del PJ, autoridades de cámaras y los intendentes tienen que juntarse para definir la situación y unificar criterios. Creo que mañana en San Rafael (por hoy) van a empezar a hablar. Yo no puedo ir, pero van a haber varios compañeros”.

Cuánto avanzará la negociación del Gobierno con sectores no kirchneristas del PJ, será una de las claves de la semana que arranca. En el oficialismo están muy atentos a una reunión que habría en la mañana de este lunes entre los principales dirigentes justicialistas. Es la misma reunión que mencionó Bermejo a Los Andes.

La excusa de la reunión será la celebración del almuerzo de las fuerzas vivas en ese departamento. En el PJ afirman que el peronismo terminará adoptando este lunes una posición común respecto del endeudamiento del Gobierno. Respecto de este tema, hay posiciones encontradas, aunque un elemento más generaliza las críticas: el roll over con el que está decidido a avanzar Suárez para cambiar deuda a vencerse por nuevos créditos.

No hay una lista de confirmados a esa cumbre, pero desde el entorno de la presidenta del PJ, la también senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, aseguraron a este diario que estará por el departamento del sur, que gobierna el peronista Emir Félix.

Lo contrario a un sí peronista al endeudamiento sería un quiebre interno, en el cual algunos apoyen esa medida del Gobierno y otros no. En el oficialismo no descartan que esto pase e incluso podrían propiciarlo, ya que no son muchos los votos que necesita en las dos cámaras para aprobarlo.

Para el oficialismo, la tropa legislativa que tiene Félix en las dos cámaras es la más valorada, ya que alcanzaría por sí sola para proporcionar los dos tercios. Pero el cacique sureño, hasta el momento, no sería el principal negociador del presupuesto con el Gobierno.

Si bien todavía hay interrogantes, en la Legislatura los radicales sostienen que ha llegado el momento de votar el Presupuesto 2023. “Ya pasaron todos los ministros y el proyecto lleva tres semanas en la Legislatura, es momento de votar”, aseguran.