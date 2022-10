Señalan que la inversión en obras de la Nación en Mendoza será baja en 2023

El proyecto de presupuesto nacional que el ministro de Economía, Sergio Massa, envió al Congreso de la Nación, divide aguas en Mendoza por los porcentajes que recibirá la Provincia. Por un lado el radicalismo cuestiona que se trata de una nueva “discriminación” y el peronismo responde que las partidas serán más altas que este año.

Concretamente la Nación destinará 454 mil millones de pesos a la Provincia en el año 2023. Más del 90% de estos fondos se girarán en concepto de coparticipación y el resto provendrá de otros regímenes especiales y compensaciones. Además la Provincia recibirá en asignaciones discrecionales un monto total cercano a los $730 mil millones.

El diputado nacional Julio Cobos analizó los pormenores del proyecto y denunció que el presupuesto presenta una participación en el gasto muy por debajo que nuestra participación poblacional y también por debajo de nuestro aporte al Producto Interno Bruto. “Mendoza posee el 4,4% de la población argentina y aporta el 4% del PIB nacional, sin embargo, recibiremos en 2023 el 3,9% de los recursos girados de manera automática (coparticipación y regímenes especiales) y el 3,4% del gasto que ejecutará Nación en provincias”, sostuvo el legislador.

Y explicó que una situación particularmente preocupante surge del análisis distributivo del gasto de capital. “Nación proyecta ejecutar en Mendoza unos $22 mil millones en 2023, lo cual resulta apenas el 1,7% del gasto de capital total a ejecutar en Provincias (sin considerar en este total aquellas partidas interprovinciales, nacionales o no clasificadas). Aquí, es donde la brecha de inequidad resulta aún más evidente ya que nuestra participación en las inversiones nacionales (gasto de capital) resultaría menos que la mitad que nuestro aporte poblacional o económico al Producto Interno Bruto. Medido por habitante, Mendoza recibirá apenas el 40% del gasto de capital promedio nacional por habitante”, añadió Cobos.

Por el lado del peronismo respondieron que la Provincia ya no aporta el 4% del PBI. “Ha quedado construido como un relato histórico pero hace un tiempo que nos han superado otras provincias y no se llega a ese porcentaje. En el año 2018, por ejemplo, estuvo en 2,9%. Después tuvo un repunte pero no superó el 3,5%. Si llegara y se recibe menos, es por un problema de la coparticipación de impuestos. Que aporta más o menos equilibrado y recibe menos”, señaló un integrante de los equipos técnicos del Frente de Todos.

Respecto de las obras, entre los principales 10 proyectos de inversión que ejecutará Nación el año próximo en la Provincia sobresale la prioridad asignada a las obras de corredor bioceánico, tramos “Uspallata – Potrerillos”, “Aguas de Pizarro - Potrerillos”, “Variante Palmira”, y ampliación y mejoras en los Centros de Frontera. Cobos señaló que estas inversiones superarían los $ 7 mil millones y serían en gran parte financiadas con créditos de organismos internacionales.

También se destacan las obras sobre la Ruta 40 que hacen a la conectividad con San Juan, las que tienen asignado un presupuesto de $ 2,6 mil millones en territorio provincial, y otros $2,2 mil millones en territorio de nuestra vecina provincia. Finalmente, dentro de los mayores proyectos viales sobresalen las mejoras a realizarse en la conectividad del centro y sur de Mendoza, con mejoras en las rutas nacionales que unen los tramos “Pareditas - Tunuyán y San Rafael”.

En tanto, desde el peronismo se diferenciaron y aseguran que habrá “más de 15 mil millones de pesos en obras públicas para Mendoza. La obra pública no se va a resentir”.

El drama de la coparticipación

En su análisis, Cobos sostuvo que Mendoza participa con el 3,9% del total de fondos girados a provincias de manera automática. “Lamentablemente, nuestra provincia una vez más se encuentra a la cola de las trasferencias nacionales automáticas, solo por arriba de Buenos Aires y CABA. En 2023, Mendoza recibiría trasferencias automáticas de $228 mil por habitante, un 12% por debajo del promedio nacional, un 50% menos que las vecinas provincias de Cuyo, e incluso muy por debajo (17% en promedio) de provincias con altos niveles de producto por habitante como Córdoba, Santa Fe o Neuquén”.

Y agregó que, varias provincias que son perjudicadas con el régimen de distribución automática de recursos, luego son compensadas con asignaciones discrecionales pero no es el caso de Mendoza.

“Si analizamos el gasto que Nación ejecutará por Provincia el año próximo, puede advertirse que ejecutará en Mendoza un gasto total cercano a los $730 mil millones, cifra que representa el 3,4% del gasto total de la Administración Nacional ejecutado en Provincias. Gran parte de esto responde a prestaciones de la Seguridad Social, es decir el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones; esto representa un 70% del gasto nacional proyectado en Mendoza. Otro 27% corresponde a transferencias para gastos corrientes, entre ellos sobresalen gastos destinados a fines educativos, salud, promoción social, defensa y seguridad; y finalmente solo un 3% se proyecta para gastos de capital, tanto Inversión Real Directa de Nación en Mendoza como Transferencias de Capital”, detalló el legislador radical.

Ante esto, desde el Frente de Todos respondieron que “el gobierno provincial está haciendo énfasis en una supuesta discriminación de fondos. La realidad es que al ser la coparticipación el 90%, no hay un problema de discriminación política, hay un problema histórico desde que se reformó la Constitución en el año 1994″.

“No es un problema de capricho político que le dan más dinero a San Juan que a Mendoza. La coparticipación por ley determina entregar tantos porcentajes a las provincias”, agregaron en relación a que Mendoza es la provincia de Cuyo que menos recursos percibe.

Y afirmaron que el proyecto del Ejecutivo “supera por más de 100 mil millones a todo el presupuesto vigente en la Provincia para este año”.

“Para el Estado mendocino ha sido un gran beneficio el modelo económico, porque va a ser el tercer año consecutivo en que Argentina crece económicamente. Eso no sucedía hace mucho tiempo y no ocurrió en la administración de (Mauricio) Macri. Con alta nominalidad y mucha inflación, lo cual es malo para las familias, pero para el Estado mendocino ha sido muy bueno. Porque ha permitido que los recursos se ajusten muy rápidamente a la inflación y los gastos los tiene pisados: salarios y obra pública”, detalló un asesor económico peronista y aseguró que la Provincia tiene un “enorme superávit a julio de 80 mil millones de pesos”.