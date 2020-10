Presupuesto 2021: otra vez Abed al frente de la negociación

El último día establecido por ley (30 de septiembre), Rodolfo Suárez presentó los proyectos de Presupuesto, Impositiva y Avalúo; y desde hace 10 días comenzó el desfile de ministros y funcionarios en la Legislatura para dar explicaciones de las partidas de dinero que necesitan para el año que viene.

Mañana, es el turno del Poder Judicial -que no pudo asistir a la cita en la casa de las leyes la semana pasada porque los miembros de la Corte estaban en la audiencia pública para determinar la constitucionalidad o no de la prisión perpetua- y con esta reunión se cierra la agenda de presentaciones de pautas presupuestarias.

A la par, se abre la etapa de negociación que estará a cargo del vicegobernador Mario Abed y del presidente de la cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El exintendente de Junín ya pidió que no le recarguen la agenda porque su prioridad serán los encuentros con distintos sectores para hablar del Presupuesto 2021. Sin dar nombres ni siquiera partidos políticos, sus allegados solamente saben que empieza la etapa de diálogo y consenso para que la ley se apruebe con el apoyo de las principales fuerzas políticas.

No es la primera vez que Suárez descansa en Abed para negociar iniciativas: fue el encargado de llevar la idea de Mendoza Activa por todos los departamentos y el proyecto salió sin reparos. También estuvo a cargo de la negociación del Banco de Vinos, del Consejo Social y Económico, y del acercamiento con Ampros por la situación de médicos y enfermeros. Además, fue el elegido para estar al frente de la ley de Educación y de la reforma constitucional, pero ambas están quedaron cajoneadas esperando un mejor contexto.

Por su parte, Lombardi participará de las negociaciones porque antes de llegar a la Legislatura fue el jefe de Gabinete de Alfredo Cornejo y llevaba de cerca todos los frentes del gobierno anterior.

Aunque no hay nombre en la agenda, todo indica que la primera reunión será con los jefes del PJ en ambas cámaras: el senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez. Los cuatro ya se vieron cara a cara por el Presupuesto el 1 de octubre antes de que el ministro de Hacienda Lisandro Nieri presentara el proyecto en la Legislatura. Allí, el cuarteto acordó que repetir los cruces mediáticos por el Presupuesto 2020, no llevaron a buen puerto. Desde el oficialismo buscan acortar los plazos para que Mendoza tenga su pauta de gastos antes del receso de verano.

La prueba de fuego de los alfiles de Suárez en la Legislatura será conseguir los dos tercios de los votos para aprobar endeudamiento y refinanciación de la deuda existente (roll over), que hasta ahora, la oposición le viene negando sistemáticamente. La oposición sólo dio dos tercios para la modificación de la ley 7.722.

El objetivo: el roll-over

Desde el aislamiento voluntario por un caso de covid positivo en su familia, el Gobernador participó el sábado del almuerzo de las fuerzas vivas de San Rafael organizado por la Cámara de Comercio. Durante su discurso no tardó en hacer referencia al presupuesto y a la autorización del PJ que necesita para refinanciar la deuda. “El camino del diálogo también trae una demanda especial de sensatez a la oposición, sobre todo en el tratamiento de las herramientas presupuestarias tan habituales en cualquier Estado como es el “roll-over”, porque su aprobación posibilita que podamos abocarnos con más recursos a los asuntos prioritarios”, dijo.

Y usó como ejemplo el dinero que la Provincia destina a obras en San Rafael como el hospital Schestakow. “Entre lo que se ha invertido hasta el momento y lo proyectado en el Presupuesto 2021, se destinará un monto de 360 millones de pesos para su recuperación y modernización”.

Las palabras no son al azar porque -aunque Cambia Mendoza tiene mayoría en ambas cámaras- necesita del apoyo de la oposición para alcanzar los dos tercios que exige la ley para tomar deuda.

El roll-over se ha convertido en la piedra preciosa que el oficialismo no consiguió ni en el último año de Cornejo, ni en el primero de Suárez. Es más, el jefe del interbloque Cambia Mendoza Jorge López presentó un proyecto para modificar un artículo de la Ley de Administración Financiera para no discutir la refinanciación de la deuda todos los años con el Presupuesto pero todavía está durmiendo en comisiones porque no tiene los dos tercios para ser aprobado.

La interminable negociación 2020

La maratónica sesión del Presupuesto 2020 (febrero 2020) terminó a la madrugada por las negociaciones por el roll-over. Aunque nunca hubo una versión oficial, en los pasillos se dijo que los intendentes del PJ querían darle los votos a Suárez a cambio de obras en sus municipios y que el kirchnerismo se negó. Los más audaces dijeron que la Nación negoció votos radicales en el Congreso nacional a cambio del acompañamiento PJ en la Legislatura. El pedido habría sido el acompañamiento de los radicales para nombrar a Daniel Rafecas como Procurador.

Ese fue el límite para Suárez, quien pasada la medianoche ordenó aprobar el presupuesto sin más diálogo.

Agenda Presupuesto 2021

A las 9 Ministerio Público Fiscal

A las 10.30 Ministerio Público de la Defensa y Pupilar

A las 11.30 Suprema Corte

A las 12.30 Oficina de Ética Pública