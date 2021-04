Preocupan en Mendoza los acuerdos de promoción que benefician a San Juan

El Gobierno Provincial y las diferentes cámaras empresarias de Mendoza manifestaron ayer su preocupación respecto a una serie de beneficios en contribuciones patronales que han recibido algunas jurisdicciones del norte del país, pero sobre todo por otros acuerdos que San Juan también firmó este lunes con el ministerio de la Producción. Si bien desde Nación informaron que ya se envió esta semana una propuesta a Mendoza “con un esquema similar al de San Juan”, en el Poder Ejecutivo sostuvieron que no han recibido nada hasta el momento.

La preocupación se manifestó en el Poder Ejecutivo el 23 de marzo, cuando salió publicado el decreto nacional para las provincias del Norte Grande Argentino ; pero se acrecentó cuando se supo que San Juan también accederá a beneficios.

Este lunes el ministro de la Producción, Matías Kulfas, viajó a San Juan y firmó un acta acuerdo con el gobernador, Sergio Uñac, que tiene como eje “la reducción del costo de los aportes y contribuciones de las empresas que generen, en primera medida, 1.000 fuentes genuinas de trabajo”.

Desde el sitio de comunicación oficial de la vecina provincia manifestaron que también habrá un “aporte no reembolsable por parte del Gobierno nacional para que en lapso de tres años se pueda continuar con la firme intención de llegar a la creación de 4.000 nuevos puestos laborales”.

Los Andes se comunicó con fuentes del ministerio de la Producción, quienes sostuvieron que están trabajando en conjunto y con “diálogo permanente”. Además expresaron que esta semana se envió la propuesta “con un esquema de beneficios similares a los que firmamos con San Juan para la creación de nuevos empleos”.

Desde Nación insistieron en la “articulación” con Mendoza “para alcanzar el mejor de los esquemas posibles y que no tengan ningún tipo de diferenciación con San Juan”.

No obstante, desde el ministerio de Economía negaron haber recibido alguna propuesta formal. De hecho, ayer en una reunión virtual, el ministro de Economía, Enrique Vaquié; y el subsecretario de Industria y Comercio Alejandro Zlotolow; explicaron a los principales referentes de las cámaras empresariales la propuesta que envió Mendoza a la Nación.

La misma establece el acceso de más de 300 actividades de Mendoza a incentivos fiscales en contribuciones patronales para empresas que incorporen nuevos empleados . Entre ellas se encuentran las 106 actividades de producción de bienes marcadas por el decreto, y se sumó también otras generadoras de empleo y actividades complementarias.

Entre los puntos principales del documento, el Poder Ejecutivo propuso a la Nación poder utilizar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) para complementar todas las líneas de acción que se vienen desarrollando con recursos propios, como los Programas Mendoza Activa, Enlace y Mendoza Activa Hidrocarburos.

Se adelanta San Juan

En diálogo con Los Andes, Zlotolow destacó que hasta el momento aún no hay respuesta de la Nación a la propuesta mendocina, que fue enviada el 9 de abril, tras conversaciones a fines de marzo que se tuvieron con el secretario de Industria , Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y el secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz.

“Estamos preocupados por una doble discriminación: por un lado, el tema de la lejanía que tiene Mendoza con el puerto, y en función a eso, que haya un beneficio para un grupo de provincias en el cual no estamos incluidas”, manifestó.

Este temor creció al conocer los acuerdos que firmó San Juan esta semana con la Nación, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una provincia limítrofe con Mendoza. En base a esa cuestión, Zlotolow informó que se pidió información respecto a la letra chica de lo firmado por Uñac y Kulfas.

El funcionario, no obstante, declaró que no es la idea que Mendoza reciba más beneficios que el resto de las jurisdicciones, sino acceder a convenios que no impliquen una discriminación hacia la provincia, y que las empresas radicadas en este territorio no tengan perjuicios respecto a otros ubicados en otras provincias.

Viejos fantasmas

En un informe presentado ayer a las cámaras territoriales, el Gobierno indica que “incluir distorsiones entre provincias vecinas con incentivos fiscales a la toma de nuevo personal se vuelve sumamente peligroso, inclusive más que con la vieja promoción industrial de segunda mitad del siglo XX, que tanto daño causó en Mendoza”.

Y agrega que “no se tolerará una nueva promoción industrial que la excluya y perjudique”, por lo que se reclama la incorporación de Mendoza a los beneficios del programa de Promoción de Empleo “para evitar asimetrías y distorsiones en la región”.

Respecto a los acuerdos de San Juan, el informe marca que “la dificultad para competir en igualdad de condiciones podría llegar a incentivar a muchas empresas que operan en Mendoza a que desmonten parte de sus operaciones en la provincia para trasladarse a la vecina, lo que agravaría aún más la situación de empleo privado mendocino”.

Mientras tanto, en la vía judicial se mantiene el trabajo del fiscal de Estado, Fernando Simón, en la elaboración de una demanda a la Nación para que Mendoza no sea discriminada. Desde Fiscalía destacaron que el borrador “está avanzado” pero que aguardan también las negociaciones de Mendoza con Nación, para ver si se llegan a algún acuerdo.

Apoyo al pedido provincial

Desde las cámaras territoriales se mostraron de acuerdo con el proceso realizado en la provincia, así como también la preocupación por una suerte de promoción industrial encubierta.

Diego Stortini, titular de la Cámara de Comercio de Tunuyán, expresó la necesidad de “focalizarse en el cierre de un acuerdo”. Pero también destacó que en conjunto con las cámaras territoriales sugirieron que “no es momento de politizar el tema” y que deben negociar “rápido un acuerdo similar al que ya firmó San Juan”.

En tanto, Nicolás Martínez, de la Cámara de San Rafael, marcó el temor respecto a que se puedan generar asimetrías entre las provincias. “Esperamos que la provincia pueda firmar cuanto antes en las mismas condiciones que ha firmado la vecina provincia de San Juan y no se dilate el convenio, para poder contar con las mismas condiciones que nuestros vecinos”, añadió.

Para Gustavo Mirás, de la Cámara de Malargüe, Mendoza “nuevamente está perjudicada por beneficios para otras provincias” y opinó que hay que dejar las “mezquindades” políticas: “Los líderes del peronismo y el radicalismo se deben unir por Mendoza y mínimamente exigir lo mismo que recibió San Juan”.

También habló con Los Andes Sebastián Lafalla, de la Cámara de Tupungato, quien dijo que un régimen que deje afuera a Mendoza “es inaceptable por los perjuicios económicos que traería para la provincia”.

“Si Mendoza queda exceptuada de los beneficios acompañaremos el reclamo mediante acciones legales. Creemos que las instituciones privadas y el sector público puede trabajar en conjunto para presionar a la Nación y ser parte de los acuerdos”, manifestó.

Por último, Daniel Ariosto, titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), sostuvo que el panorama es “de profunda preocupación” y que evidencian que se está “solapando una promoción industrial por parte de la Nación en perjuicio de la provincia”.

“Mendoza ha caído en la pobreza sobre todo por la promoción industrial que nos desarmó y las noticias no son buenas por ahora”, expresó.