Pospandemia: anunciaron el primer espectáculo masivo en Mendoza, pero el Gobierno no lo confirma

El Gobierno de Mendoza avanzó hoy con nuevas flexibilizaciones en torno a la finalización de la alerta sanitaria, pero también con un paso hacia adelante tanto en el aumento del aforo de los espacios cerrados, así como también los espacios abiertos. Sin embargo, se ha abierto un interrogante respecto a qué ocurrirá con los eventos masivos, teniendo en cuenta que no hay más información al respecto en el decreto 1116, en momentos en los que algunos grupos de música ya han anunciado fechas de conciertos incluso en nuestra provincia para los próximos meses.

Es el caso de la banda de rock Divididos, que anunció fechas de conciertos en Mendoza para el 5 y 6 de noviembre, en el Arena Maipú (espacio cerrado), tal como aparece en sus redes sociales.

Si bien aún restan casi 3 meses para el concierto y todavía no salen las entradas a la venta, desde el Gobierno Provincial informaron que no han tenido todavía contacto con el grupo Divididos. “No hay información oficial sobre ese recital”, destacaron, y si bien comentaron que están al tanto de que se está promocionando, “no hay un pedido concreto” hasta el momento.

Recordemos que la semana pasada, la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, indicó que en la provincia, el Gobierno “ha ido paulatinamente tomando decisiones. Nosotros hemos tenido abiertos teatros y museos cuando a nivel nacional todavía no abrían”.

En tanto, respecto a la posibilidad de que puedan haber eventos masivos, destacó que “seguramente trabajaremos en protocolos para que en el momento adecuado se puedan realizar. Pero no tenemos una fecha”, finalizó.

Por el momento, el artículo del decreto 1116 que rige en los espacios cerrados es el siguiente: Artículo 2º - Dispóngase un aforo general para todas las actividades en espacios cerrados -garantizando adecuada ventilación- del setenta por ciento (70 %) del factor de ocupación habilitado, hasta un máximo de doscientos cincuenta (250) personas, siempre bajo estricto cumplimiento de los protocolos aplicables a cada actividad.