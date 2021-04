Portezuelo: con demora de un día, llegó la séptima cuota de parte de la Nación

Con un día de demora, Mendoza recibió hoy el séptimo desembolso del cronograma de pagos destinado a la construcción de la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento . El monto es por U$S 64 millones y en las arcas provinciales ya se acumulan U$S 215 millones de un total de U$S 1.023 millones que, en pagos trimestrales, recibirá la Provincia hasta octubre de 2024.

El próximo desembolso está previsto para el 28 de julio y supera los U$S 46 millones.

Este cronograma, que se acordó entre el ex gobernador Cornejo y el ex presidente en Macri en 2019 y que el gobierno de Alberto Fernández ha venido respetando sin interrupciones, se da en medio de la evaluación que se hace sobre la oferta presentada por el consorcio Malal Hue, única UTE que se presentó a la licitación . Desde el Poder Ejecutivo pretenden que se mejore una oferta que es sensiblemente mayor que el presupuesto total que recibirá la provincia.

Estas propuestas económicas van desde los U$S 884 millones hasta los U$S 1.063 millones, pero si se contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto sube entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones, lo que representa un monto mayor al presupuesto oficial del aprovechamiento multipropósito Portezuelo del Viento, que es de U$S 884 millones.

En este sentido, no solamente se tratará de una negociación del costo total, sino que podría contemplar alguna alternativa en la propuesta en la que se llegue a la realización de las obras con métodos más económicos e igual de eficientes.

“Básicamente lo que se pide es mejorar la oferta, pero garantizándonos la misma producción de energía (210 MW) y el mismo acopio de agua en la presa. Si hay otra propuesta escucharemos y evaluaremos”, expresó Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública a Los Andes.

En qué consiste la obra

Ubicada sobre el río Grande, en el sureño departamento de Malargüe, la presa tendrá capacidad para abastecer de energía a 130.000 hogares, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos.

A 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera del departamento del Sur, el embalse tendrá un paredón de 185 metros, uno de los más altos del mundo.

Para tener una idea cercana de la dimensión de la obra, la presa medirá 5,2 veces la altura del Edificio Gómez del centro de la Ciudad de Mendoza.

Alrededor del dique se harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.