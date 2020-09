Portezuelo del Viento: estiman que a comienzos del 2021 finalizará el proceso licitatorio

El proceso de licitación de Portezuelo del Viento tuvo hoy una jornada importante, con la apertura de los sobres de la propuesta técnica del único consorcio que se presentó a este proceso, y que aguarda cumplir todo el proceso de manera efectiva para construir la megaobra de U$S 1023 millones. El Gobierno estima que todo el proceso, que arrancó en julio, podría durar entre 6 y 7 meses, por lo que a comienzos del 2021 finalizará el proceso licitatorio y se podría adjudicar el proyecto.

Esta UTE, llamada Malal-Hue, está compuesta por la empresa china Sinohydro, en asociación con las mendocinas Ceosa, Impsa y Obras Andinas. Hoy a las 10 se realizó el proceso formal de la segunda etapa de la licitación, en donde la Comisión Evaluadora analizará el aspecto de la ingeniería de las obras, es decir cómo se van a hacer.

Pero además, habrá un detalle importante, porque también se sabrá cuál es la alternativa para realizar –si es que lo hay- las obras de maneras más eficientes y económicas, teniendo en cuenta que era un requisito para poder participar del pliego licitatorio.

El acto formal se realizó a las 10 en el cuarto piso de Casa de Gobierno, y duró una hora y media, ya que se abrieron las cajas con las propuestas y se fiscalizó que estuviera todo en orden. Tras esto, se estudiará este aspecto técnico, y si está todo bien, se realizará la tercera etapa, que es estudiar precisamente la propuesta económica.

“Lo que haremos a partir de este momento es evaluar la oferta que ha presentado la UTE Malal-Hue; es un proceso que puede extenderse entre 6 y 7 meses. En caso de que se cumplan todos los requisitos, comenzaremos a evaluar el inicio de la obra. Mientras tanto, hay una Comisión Evaluadora que va haciendo los reportes periódicos sobre el análisis”, sostuvo el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

En tanto, Enrique Vaquié, titular de la cartera de Economía, comentó que la comisión evaluadora ahora “tiene que determinar si la solución de ingeniería es correcta o no, y de allí pasaremos a la etapa 3”.

No obstante, se refirió a la propuesta alternativa que se conocerá por parte del consorcio: “El proyecto contempla una variante con la que se podría mejorar la propuesta actual, así como también podrá contener otras variantes que la UTE puede presentar para realizarlo de forma más barata o eficiente. Veremos si además de la variante obligatoria, hay otras alternativas”.

Hay que tener en cuenta que el megaproyecto integra la construcción de la presa, la relocalización de la villa Las Loicas, un nuevo tramo de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, y también el tendido eléctrico para conectar la energía que genere la presa con el sistema interconectado nacional.

Por otro lado, respecto a si es perjudicial o no que se presente un solo consorcio, destacó que “mientras que la UTE que se presentó cumpla con el pliego, estará todo bien, si no habrá que darle de baja”, dijo sin rodeos.

Pero además aclaró que hubo una sola oferta “porque las empresas quisieron que así fuera. Tuvieron 10 meses para presentarse, cuando lo normal son 6 meses”, dijo, y agregó: “La cuarentena no fue un problema porque los primeros seis meses y medio no había cuarentena. Podrían haberlo presentado, pero las empresas decidieron que Portezuelo no les importaba, o tenían otras prioridades”.

En tanto, Isgró celebró este nuevo avance de la licitación y sostuvo que “nunca estuvo en duda continuar con la obra”, y destacó que “una obra de este tipo tiene miradas distintas, conceptos que pueden preocupar, como pasa con la provincia de La Pampa”.

No obstante, afirmó que todo este trabajo ha sido estudiado “por años” y comentó que será de gran importancia la generación de energías limpias y el abastecimiento y recuperación de agua en nuestra Cordillera.

Por último, indicó que aguardan recibir dentro de un mes (el 28 de octubre) la quinta cuota de las Letras del Tesoro Nacional por parte del Gobierno Nacional, que son en este caso, U$S 29,9 millones. Hasta el momento, han ingresado U$S 55,6 millones. “Estamos confiados que se continuará con estos pagos, tal como ha ocurrido, porque son recursos de Mendoza”, adelantó Isgró.