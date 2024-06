Fracasó la negociación entre la Corte y el gremio de empleados judiciales: vuelven las medidas de fuerza

El conflicto en la Justicia provincial continúa vigente. Después de una semana de negociaciones informales entre autoridades del Poder Judicial y el gremio de Empleados Judiciales, finalmente la audiencia fijada para este viernes, fracasó por un motivo insólito y anunciaron que vuelven a afectar el servicio hasta el mes de agosto.

El secretario general del gremio, Ricardo Babillón, aseguró que el enviado de la Suprema Corte de Justicia, el administrador general Enzo Rizzo, no quiso sentarse en la mesa por la presencia de una decena de delegados del sindicato en la sala de audiencias de la Subsecretaría de Trabajo. “La Corte decidió no sentarse porque no quería hablar adelante de la gente, ante esto instruimos a la secretaria adjunta para que pida el fracaso de la conciliación”, comentó esta mañana.

“Nosotros no negociamos nada a la espalda de los compañeros”, afirmó el gremialista y consideró que fue “una decisión absurda” que echó por tierra los acercamientos que habían logrado.

De esta manera, el gremio decidió movilizarse hasta el Poder Judicial, dónde debatirán qué plan de lucha tomar de ahora en más. “Volvemos a las medidas de acción directa. Vamos a paralizar a la Justicia hasta agosto, después de la feria judicial”, aseguró Babillón.

Además, afirmó que no participarán de las próximas reuniones paritarias que comenzarán el martes próximo. “Nosotros no nos vamos a sentar a paritar si no tenemos cerrada la paritaria anterior. Es una falta de respeto. No nos interesa seguir dialogando alrededor de nada, hay que venir con una decisión clara de destrabar este conflicto que tanto daño le hace a la sociedad mendocina”.