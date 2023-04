Por qué todavía no llega el tren a Mendoza: qué dice el Gobierno Nacional

Hace poco más de un mes, el 22 de marzo, llegó el tren desde la ciudad de Retiro a Palmira, en Mendoza, en lo que resultó el retorno del tren de pasajeros luego de 30 años.

La llegada fue anunciada con estruendo de parte del Gobierno Nacional. De hecho, el presidente Alberto Fernández estuvo en la llegada en la estación de Palmira, junto los ministros Diego Giuliano (Transporte) y Sergio Massa (Economía), además del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Sin embargo, y pese a las declaraciones que dio el hoy exdelegado de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos, Jorge Giménez, no hay información concreta sobre el servicio regular del tren desde Mendoza hasta Retiro.

Recordemos que Giménez, que estaba en el sector del peronismo pero hoy milita con Omar De Marchi en La Unión Mendocina, mencionó que a fines de abril se habilitaría el servicio del tren de pasajeros de forma periódica.

El presidente de la Nación Alberto Fernández junto al ministro de economía y el gobernador Rodolfo Suárez estuvieron presentes en la segunda llegada del tren de pasajeros a Palmira Foto: Claudio Gutiérrez Los Andes

En tanto, este lunes dijo a radio Nihuil, antes de renunciar, que la última fecha que se había dado desde Nación era el 28 de abril. Al margen de esto, relativizó la fecha: “Lo importante es que la gente de Mendoza pueda viajar nuevamente en tren. Que sea en semanas más o semanas menos es lo de menos”.

No obstante, desde la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) contradijeron a Giménez. “No sabemos de dónde salió que el 21 de abril llegaría el tren. Ninguno de los funcionarios dio esa fecha”, mencionaron en diálogo con Los Andes, sobre el acto en la visita del Presidente a Mendoza.

De esta manera, acto seguido expresaron que “no hay una fecha precisa” tanto de la venta de tickets, como así también la fecha de una nueva llegada del tren a Mendoza.

Causas del retraso del tren a Mendoza

Entre las justificaciones que dieron de los retrasos del tren, que hoy opera desde Retiro (CABA) a Justo Daract (San Luis), manifestaron que hay “retrasos de material rodante” y algunos materiales esenciales “para poder correr el servicio”.

No obstante, por otro lado aclararon también que esa vía “está concesionada a Cargas y no la opera Trenes Argentinos; no depende en un 100% de la voluntad de Trenes Argentinos. Hay cuestiones operativas de turno de horarios y de diagramas de convenio, entre otros”

“Entendemos la ansiedad que hay en Mendoza, pero hace 30 años que no llegaba a la provincia el tren, en breve seguramente vamos a poner a la venta los tickets y se anunciará oficialmente”, agregaron.

No obstante, quien habló de manera oficial fue Marcelo Sanchez, gerente general operativo de Trenes Argentinos, quien mencionó que en el caso de Mendoza, “estamos finalizando obras para que, después de 30 años, vuelva a circular el tren de pasajeros en esta provincia”.

“Desde que asumimos en Trenes Argentinos trabajamos incansablemente y con responsabilidad para recuperar servicios ferroviarios en todo el país”, acotó el funcionario nacional, quien también sostuvo, particularmente de la provincia, que se están realizando trabajos en el material rodante “para que esto sea una realidad”.

Y mencionó: “Estas obras se encuentran con unos días de retraso, lo que demora la puesta en marcha del servicio a Mendoza. Una vez finalizadas las tareas, anunciaremos oficialmente la salida a la venta de los pasajes”.

En tanto, recordó que, para el retorno del tren, “se mejoraron las vías en el tramo que separa la localidad de Justo Daract (San Luis) y la estación Palmira (Mendoza). Además, se renovaron las estaciones Libertador General San Martín y Palmira”, añadió.

Por otro lado, indicó que el servicio “incorporará paradas en las estaciones Beazley, La Paz, Libertador General San Martín y Palmira”.

“Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando todos los días para unir a los argentinos y argentinas en trenes cómodos y seguros”, finalizó.

Sin reemplazo a la vista y crítica radical

Por otro lado, y ante la renuncia de Jorge Giménez a su puesto en Trenes Argentinos y dedicarse a su campaña en San Martín con La Unión Mendocina, desde Sofse expresaron que todavía no han definido quién reemplazará al exintendente.

“Me siento plenamente satisfecho y corresponde que no siga en ese lugar para abocarme de lleno al proyecto del municipio de San Martín, porque puede ser muy buena la propuesta para los vecinos”, marcó Giménez.

Mientras tanto, dos legisladoras radicales salieron a criticar con dureza a Giménez. Una de ellas fue la senadora nacional Mariana Juri, quien apuntó primero contra la Nación y luego hacia el funcionario peronista.

“Una vez más el Gobierno nacional nos miente a los mendocinos. Hoy debería haber llegado el anunciado tren Mendoza-Buenos Aires. La formación salió el viernes desde Retiro hacia otros destinos. No hay explicación oficial sobre la cancelación del viaje a nuestra provincia”, publicó en su cuenta de Twitter.

Y continuó, con una captura de pantalla de una nota de Los Andes del pasado 28 de marzo, que informaba que debía salir el tren este fin de semana rumbo a nuestra provincia. En ese artículo el mismo Giménez daba cuenta de esto. “Creo que (el primer servicio del tren) será después del 20 de abril. Ya se irá a comunicar y se subirá a la página de Trenes. Llegará a fines de abril”, había confirmado a este medio.

Entonces, Juri apuntó: “Esto no nos sorprende ya que nunca se pusieron a la venta los tickets que hace un mes anunciaron en el acto kirchnerista de Palmira. @JorgeGimenezOk, funcionario de @TrenesArg y candidato de @UnionMendocina, debería explicar qué pasó y qué va a pasar con esta promesa incumplida”.

“Mendoza se merece otro trato por parte del Gobierno nacional. La provincia es sistemáticamente castigada: discriminada con el reparto de los fondos desde Nación, agraviada por anuncios sin concreción y afectada como con el laudo en contra de Portezuelo del Viento”, completó la legisladora nacional.

También la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, se expidió contra Giménez: “Hoy debería haber llegado el tren Buenos Aires-Mendoza. No ocurrió. Tal vez el candidato de La Unión Mendocina que representa a @TrensArg debería dar alguna explicación. Demasiada falta de respeto, demasiada burla hacia las expectativas de los mendocinos. No sorprende...”, sentenció a través de un tuit.