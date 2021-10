Por qué hay artistas que critican a Nik, el exitoso dibujante amenazado por Aníbal Fernández

Por medio de un cuestionable y repudiable tuit, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández amenazó al artista gráfico Cristian Dzwonik, conocido popularmente como Nik, y hasta dio a entender -de una forma cuasi mafiosa- que sabía el colegio al que asisten los hijos del historietista. El creador de Gaturro también había elegido la red social Twitter para cuestionar las más recientes medidas del Gobierno nacional de cara a las elecciones legislativas de noviembre y en las que el oficialismo deberá trabajar -y arduamente- para revertir el mal resultado de las PASO.

Fue precisamente al responder el tuit crítico de Nik que Fernández, uno de los flamantes ministros del Gabinete nacional, se refirió intentando ser irónico al colegio al que van los hijos del artista. Esta publicación generó un sinfín de críticas y repudios de parte de toda la sociedad, sectores políticos -opositores y oficialistas- y hasta entidades relacionadas a los medios de comunicación y libertad de expresión. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”, tuiteó con tono amenazante Fernández y se refirió a las escuelas a las que asisten los hijos de Nik. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, había publicado Nik en Twitter.

Luego de denunciar públicamente al funcionario, el dibujante destacó que radicaría una denuncia formal contra Fernández. Y los mensajes de apoyo para con Nik no tardaron en llegar, a tal punto de que el lema “Con mis hijos no” se convirtió en tendencia este lunes.

Si bien nunca se había llegado a este extremo de gravedad institucional -entiéndase, que un ministro amenace públicamente al artista usando a sus hijos-, no es la primera vez que el historietista Nik queda envuelto en una polémica. Otras tantas veces ya se lo ha intentado cuestionar desde sectores filo kirchneristas por su postura política. Incluso, algunos intentaron justificar el repudiable y reciente tuit de Fernández con otro tuit de Dzwonik donde llamaba “morsa” a Aníbal y lo vinculaba a la efedrina y el narcotráfico.

Pero, por fuera de los intereses y fanatismos políticos, Nik también ha sido cuestionado en innumerables oportunidades porque en sus tiras suelen “inspirarse” -aunque sin aclararlo manifiestamente- en otros historietistas, como -por ejemplo- Quino.

¿Plagio u homenaje?

Los defensores a ultranza del Gobierno nacional no dudan en sacar a relucir esta faceta de Nik con tal de “justificar” la amenaza de Aníbal Fernández. Por esto mismo es que, durante las últimas horas, la militancia y los simpatizantes kirchneristas reavivaron en las redes las denuncias (públicas) de otros artistas y lectores al encontrar viñetas de Nik extrañamente parecidas a otros trabajos publicados con anterioridad.

El artista italiano Lucas D’Urbino fue uno de ellos. Como parte de una portada de la publicación The Economist, D’Urbino utilizó una composición en la que se ve una mano sujetando a una persona con una correa, mientras que la persona sujeta de la misma manera a un perro. En una de sus tiras de La Nación, Nik replicó esta idea con un hombre de grandes dimensiones (identificado como el Estado) sujetando a otra persona, mientras que esta segunda persona -con el cartel de “humano”- sujeta a un perro y este perro -también con su cartel identificatorio- orina en el jardín a una plantita. Y esa platita está señalada como “Economía”.

“¡Copió mi trabajo! ¿Algo para decir, señor Gaturro? ¿Algo para decir, La Nación?”, publicó D’Urbino al encontrar esta “inspiración”.

Quino, Fontanarrosa, Diego Parés y otros dibujantes e historietistas -nacionales e internacionales- se suman a la lista de artistas a los que alguna vez “homenajeó” Nik con su trabajo. Y que, ya sea porque manifiestamente el artista no aclaró que era un homenaje o simplemente por la antipatía por quien no comparte ideología política con él y no concibe que esto sea posible, fue crudamente atacado -también en las redes- y acusado de plagiador.