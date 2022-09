Por qué el Gobierno se ausentó del acto por la vuelta del tren a Mendoza

La presencia del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci en la estación ferroviaria de Gutiérrez (Maipú) para inspeccionar el tramo de vías que une ese punto con Palmira (San Martín), pensando en la vuelta del tren de pasajeros Mendoza-Buenos Aires; y por otro lado la ausencia del Gobierno provincial, despertaron suspicacias.

Del acto en tierras maipucinas participaron también la directora de BICE fideicomisos, Gabriela Lizana; el diputado nacional del Frente de Todos, Adolfo Bermejo; el legislador provincial de Cambia Mendoza, Jorge Difonso, el intendente anfitrión, Matías Stevanato y el delegado regional de Trenes Argentinos, Jorge Giménez. Del gobierno provincial no hubo ningún funcionario al lugar.

Desde el Poder Ejecutivo salieron a aclarar la situación. “A esa actividad no invitaron oficialmente a nadie, y no solamente eso sino que la Provincia no tiene conocimiento de un proyecto concreto sobre eso, que fue lo que contestó el Gobernador en su momento”, aseguraron desde el Gobierno provincial.

El pasado 19 de julio el gobernador Rodolfo Suárez había manifestado en diálogo con Radio Nihuil: “Sobre la llegada del tren no hay nada, nadie ha hablado con nosotros ni hay un proyecto concreto, yo no lo veo como algo que vaya a llegar pronto”.

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos junto a Gabriela Lizana, representante de la Secretaría de Producción de la Nación, realizaron la comprobación del estado de las vías y el análisis de futuras reparaciones para lograr la puesta en funcionamiento del tren de pasajeros de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Siguiendo con las explicaciones oficiales de la Provincia, remarcaron que “no hay nada oficialmente presentado”. Recordaron otras actividades anteriores: “Cuando a la Provincia se la ha convocado oficialmente, como pasó hace unos meses con funcionarios de Trenes Argentinos, que se juntaron con (Mario) Isgró, ha habido actividad en común”, en relación a reuniones con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública.

Marinucci se refirió a las declaraciones de Suárez que datan de julio: “La verdad es que leí declaraciones del gobernador y el diputado De Marchi, que me sorprenden. Porque, si alguien está pensando algo para mí casa, yo pregunto, ´como lo ayudo´. En vez de haber llamado o consultado cual era la idea, trataron de desestimar lo que nosotros nos habíamos comprometido”.

“Espero que recuperen el interés que tienen los mendocinos y las mendocinas, y de esta manera poder articular. Yo no pregunto ni evalúo quién gobierna en cada localidad donde voy a poner el tren. Pienso en cada uno de los vecinos de cada una de esas localidades, a quienes les llega un derecho que les ha sido cercenado por el Estado en su momento”, sentenció.

A su turno Lizana destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, promueve la vuelta del tren como una política de Estado y que esto significa “ser prioridad y estar por encima de quien gobierne en cada lugar particular”, en alusión a la gestión de Suárez.

En tanto, el intendente de Maipú comentó: “Vivimos momentos muy complicados y yo trato de tender puentes y apostar al diálogo. Si el gobernador y los funcionarios quieren trabajar para mejorar la calidad de vida de los mendocinos, yo voy a estar. Si ellos no quieren, es un problema de ellos”.