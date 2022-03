Por consenso, oportunismo y hasta suerte, los intendentes mantienen a sus alfiles al frente de los concejos deliberantes

Los 18 intendentes mendocinos se aseguraron mantener el control de sus respectivos concejos deliberantes para el periodo de sesiones ordinarias 2022. La sintonía fina con la presidencia del cuerpo legislativo municipal es clave para apuntalar la gestión de la Intendencia, ya sea para lograr la aprobación de las ordenanzas que demanda el Ejecutivo, como también a la hora de reemplazar al jefe comunal durante sus licencias o ante una eventual sucesión.

De todas maneras, el camino para conseguir que sus alfiles ocupen el lugar de la máxima autoridad de los concejos no fue igual para todos los intendentes, ya que la proporción de bancas entre oficialismo y oposición es dispar en cada comuna. Asimismo, este año se da la particularidad de un desfasaje entre el habitual inicio de las sesiones ordinarias en marzo y la renovación de la mitad de los concejales con la asunción recién en mayo de quienes resultaron electos en los comicios legislativos del año pasado.

El jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato, sacó provecho de esta situación, ya que en el recambio de ediles perderá la mayoría en el Honorable Concejo Deliberante de Maipú y pasará a manos de Cambia Mendoza. No obstante, amparándose en las fechas que establece la legislación vigente, garantizó que la presidencia quede al mando de un concejal del Frente de Todos.

En tanto, en Malargüe se dio el hecho inusual de que durante la elección de autoridades hubo un empate y la presidencia del concejo se definió por sorteo, favoreciendo la fortuna al oficialismo.

Otro hecho llamativo ocurrió en Santa Rosa, donde la concejal postulada por la oposición para la presidencia del cuerpo terminó votando por la candidata del oficialismo, es decir su rival en la disputa.

Asimismo, en siete comunas se prorrogaron los mandatos o eligieron a autoridades en los concejos pero solo hasta finales de abril, para hacer una nueva elección en mayo ya con los concejales electos en los últimos comicios ocupando sus bancas.

El PJ “primereó” en Maipú

El pasado 25 de febrero se realizó la elección de las nuevas autoridades del HCD de Maipú y la presidencia quedó en manos del concejal peronista Isaac Morales que responde a la conducción municipal de Stevanato. Se trata de un pastor evangélico que fue funcionario municipal y en las elecciones de 2019 integró la lista de ediles del PJ pero no obtuvo una banca en ese entonces, sino que lo hizo en diciembre pasado reemplazando a Gustavo Aroma que renunció para ocupar el cargo de Secretario de Gobierno en la comuna.

Vale recordar que en las elecciones de noviembre el peronismo maipucino sufrió una derrota que lo llevó a perder la mayoría en el cuerpo parlamentario. A partir de mayo, con la asunción de los nuevos concejales, el bloque de Cambia Mendoza tendrá 7 miembros y el del FDT 5. No obstante, la legislación determina que la renovación de darse en marzo. Por esta razón, la composición actual de la cámara fue clave para que la gestión oficialista mantenga el control del órgano hasta febrero de 2023.

Luego de la sesión preparatoria, desde el radicalismo salieron a criticar que el oficialismo los dejó sin representación entre las autoridades. “El PJ no consensuó con la oposición, provocando que una gran mayoría de maipucinos no se encuentren representados en el máximo órgano de control del municipio”, denunciaron en un comunicado. La respuesta oficial fue que en las instancias previas les ofrecieron la vicepresidencia pero no la aceptaron.

Esta situación avizora un escenario conflictivo entre las fuerzas políticas maipucinas para este año y el que viene, en la carrera electoral por la intendencia en 2023.

Fortuna radical en el Sur

En Malargüe, fue la suerte la que terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo, ante un ajustado equilibrio de fuerzas en el HCD. El intendente radical Juan Manuel Ojeda logró que la conducción quede en manos de una correligionaria luego de que la elección de autoridades quedara empatada y debiera resolverse al azar.

En una sesión realizada el 25 de febrero, se realizó la votación de las autoridades para el periodo 2022 de sesiones ordinarias en el parlamento municipal malargüino y la concejal radical Paola Rojo obtuvo 5 votos, mientras que la edil peronista Silvia Correa consiguió otros 5 respaldos.

Ante la igualdad de votos, se procedió a realizar un desempate mediante el azar, tal y como establece el reglamento de la Ley Orgánica de las Municipalidades. El procedimiento se realizó a través de un bolillero y la afortunada fue la concejal oficialista Rojo.

En tanto, a la hora de elegir la vicepresidencia primera también hubo igualdad de votos entre radicales y peronistas y se desempató a través del mismo mecanismo. En este caso la suerte favoreció al concejal del FDT Andrés Risi.

Voto sorpresa en Santa Rosa

El departamento de Santa Rosa ha sido escenario de situaciones políticas insólitas. Una nueva ocurrió en la sesión del HCD del 18 de febrero pasado donde se votó por las autoridades y la candidata propuesta por la oposición terminó votando por su rival, es decir la postulante oficialista.

En la última sesión preparatoria, el FDT propuso como candidata a la presidencia a la actual titular Débora Quiroga , mientras que Cambia Mendoza propuso a Rosa Abraham, edil del PD, que no está alineada con el radicalismo.

Quiroga obtuvo además de los 6 votos de la mayoría peronista en el municipio que conduce Flor Destéfanis, un séptimo respaldo que vino sorpresivamente de su contendiente. “Considero que el Concejo Deliberante tiene que tener pluralidad de ideas, igualmente no me siento preparada para ser presidenta en este momento. Así que agradeciéndole a los chicos de Cambia por votarme, voy a votar por Débora Quiroga”, expresó la concejal Abraham.

De esta manera, la actual titular del cuerpo fue reelecta pero solo por el período que comprenderá los meses de marzo y abril de 2022, ya que con el ingreso de los nuevos concejales volver a votar por la presidencia.

Mandatos prorrogados

Al igual que en Santa Rosa, otras comunas también consensuaron entre los bloques elegir o prorrogar los mandatos de las actuales autoridades de sus respectivos HCD hasta finales de abril, para definir una nueva cúpula una vez que se hayan incorporado los concejales electos.

De esta manera, seguirán como presidentes de sus concejos en Tupungato, el radical Antonio Balderrama; en Luján, el edil del PRO, Andrés Sconfienza; en Godoy Cruz, el radical Fabricio Cuaranta; en San Martín, el radical Daniel Llaver; y en Rivadavia, el radical Mauricio Di Césare. Estos últimos dos darán el salto a la Legislatura en abril, por lo que tendrán reemplazantes desde mayo.

Continuidad oficialista

Concretamente, los 18 intendentes mendocinos se garantizaron en las últimas semanas la continuidad de dirigentes oficialistas al frente de sus concejos deliberantes, la mayoría de ellos por consenso o haciendo valer sus mayorías. Además de los anteriormente mencionados, el radicalismo se aseguró la permanencia por un año más de Horacio Migliozzi en Capital, Martín Bustos en Las Heras y Ricardo Morcos en Junín.

En tanto, en otras comunas administradas por el peronismo como Tunuyán, La Paz y Lavalle seguirán al frente de los cuerpos deliberativos municipales Emir Andraos, Joel Arturia y Carina Segovia, respectivamente.

Mientras que en San Carlos, el intendente de Unión Popular, Rolando Scanio, mantendrá a su alfil Ariel “Kuisco” Méndez conduciendo el HCD.

Por su parte, el Concejo de Guaymallén realizó la última elección de autoridades en noviembre de 2021, quedando como presidenta Evelin Pérez y como vicepresidente Ignacio Conte, ambos integrantes del Bloque de la UCR. Pérez concluye su mandato en abril para asumir como legisladora provincial, por lo que desde mayo está previsto que Conte asuma la titularidad del cuerpo y se haga una elección para cubrir las vicepresidencias solamente.

A su vez, en Alvear el radicalismo continuará al frente del HCD pero con una cara nueva, ya que la concejal Mabel Uccelli asumió por primera vez la presidencia hasta el año que viene.

En la última semana también hubo un recambio en San Rafael. El Concejo de esa comuna determinó por unanimidad que la presidencia quedará en manos de Paulo Campi. Vale resaltar que el concejal que reemplazó a Pedro Serra (quien asumirá como legislador en abril) quedó a cargo del Ejecutivo municipal, debido a que el intendente Emir Félix se encuentra de licencia y está internado en el Hospital Central por una afección respiratoria.