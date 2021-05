Política en off: Vizzotti le clavó el visto a un gobernador, Pesce se guarda los dólares y Larreta contra los Rodríguez Saá

Alberto quiere dejar de ser el malo

En la Casa Rosada se agarran la cabeza y dicen que no pueden entender la lectura que la prensa y la oposición hacen del proyecto para regular las restricciones sanitarias que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

Lo que Alberto Fernández quiere es, ni más ni menos, involucrar más a los gobernadores, repartirles de forma institucional la responsabilidad y el costo político de tener que decidir cuándo abrir y cerrar o aplicar otras medidas sanitarias impopulares.

“Alberto quiere dejar de ser el único malo en esta película”, le admitió un colaborador suyo a este diario. Y confían en que los gobernadores acompañarán porque de los 24 solo dos tienen elecciones y ponen en juego sus mandatos este año (Corrientes y Santiago el Estero).

Por eso, dicen, en el proyecto de ley los gobernadores tienen el poder de decidir al menos hasta que haya un nivel de alarma sanitaria que amenace con superar las posibilidades de la provincia o jurisdicción; recién ahí entraría a jugar el Presidente.

“Cada 21 días Alberto queda solo, parado frente a una cámara, cargándose toda la responsabilidad de tener que cerrar o no. Y encima algunos gobernadores después ‘bardean’ en sus distritos, porque por zoom son todos unos señores”, dijo un funcionario.

De Morales a Vizzotti: “Que responda los mensajes”

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, se encargó de hacerle llegar su malestar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sorpresivamente habría dejado de responderle los mensajes de whatsapp.

El gobernador decidió enviarle un mensaje a través del senador Mario Fiad. “Aprovecho para decirle a la doctora Vizzotti que por favor le conteste los mensajes al gobernador de mi provincia”, demandó el legislador jujeño durante el plenario de comisiones en el que Vizzotti y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, defendieron el proyecto oficial para establecer restricciones contra el coronavirus por ley.

“Es muy importante que no se encierren en sus problemas, que no se encierren en sus internas. Estas llamadas y estos mensajes eran para hacer un aporte fundamental no sólo para la provincia sino también para el país”, le reclamó Fiad.

Pesce atesora y las empresas sufren

Debido a la grave crisis de escasez que atravesaron meses atrás las reservas internacionales del Banco Central, su titular Miguel Pesce, se ha puesto un poco más duro a la hora de vender divisas porque teme una nueva corrida.

Pero esta vez, por la aún notoria escasez de dólares y las trabas oficiales, se podría llegar a afectar a un sector importante de la economía, ya hay más de 500 empresas con problemas para importar y, en algunos casos, para girar divisas.

Se trata de firmas que no obtuvieron los permisos necesarios para realizar compras en el exterior y que en respuesta iniciaron demandas judiciales contra el Estado.

Las restricciones permanecen firmes pese a la avalancha de dólares que está recibiendo el Banco Central por la liquidación de divisas que se desató por el boom de los precios de la soja. La cifra representa un incremento desde las 400 empresas registradas en febrero y refleja las crecientes dificultades para comprar insumos o bienes de capital.

La inflación, según el kirchnerismo

En el Gobierno hay un sector que está convencido que a la inflación se la va a bajar a punta de pistola contra los “formadores de precio”. Y se está librando una batalla feroz en ese ámbito: al menos por ahora, van ganando las empresas.

Los empresarios que lidera Daniel Funes de Rioja en la Copal (de empresas alimenticias) no tienen pelos en la lengua. Dicen que el diálogo con Martín Guzmán y Matías Kulfas es bueno, pero no comparten su forma de medir la fiebre en materia de precios.

Con la que no pueden encontrar punto de acuerdo es con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, una funcionaria con la biblioteca económica marcada por las ideas de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Ahora, Español definió qué productos serán considerados “de menor precio” en el marco de la Ley de Góndolas, y para ello fijó nuevas reglas de exhibición de numerosos artículos. Los empresarios se miran entre sí y coinciden: esto no va a funcionar.

La pata puntana de Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió acelerar su agenda para tender lazos con dirigentes provinciales y, muy en silencio, avanza en su estrategia con la idea de llegar cómo máximo líder opositor a las presidenciales de 2023.

Esta semana recibió a dos intendentes del radicalismo catamarqueño para firmar convenios de cooperación. Los elegidos en esta oportunidad fueron el jefe comunal de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y el de Ancasti, Rodolfo Santillán.

En este caso, la pata de Rodríguez Larreta en Catamarca es el diputado del Pro Enrique Cesarini. En el encuentro, de corte institucional y mucha rosca política, los intendentes y el jefe de gobierno porteño acordaron avanzar mediante un trabajo conjunto en diversas aristas de gestión.

También Rodríguez Larreta le hizo un espacio en su agenda al actual senador de San Luis Claudio Poggi para “conversar sobre la emergencia sanitaria” y manifestarle su apoyo por “sostener la presencialidad en las aulas”. Pero el eje de la reunión estuvo en 2023.

Con la vista en 2023, Poggi planea encabezar la lista de diputados para competir en noviembre contra los Rodríguez Saá en su provincia. Así, dejaría la senaduría y pasaría a la Cámara baja. Quiere ser la pata puntana del dirigente porteño.

Ni Guzmán, ni Basualdo: fue contra el “método Aranguren”

Aunque se interpretó que hubo una suerte de apriete al ministro Martín Guzmán en su puja con el Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, desde la conducción del PJ bonaerense rechazan esa lectura. La controversia surgió por el comunicado del peronismo bonaerense titulado “la Argentina de los tarifazos quedó atrás”.

“Hay que leer bien el texto. Allí no hay un rechazo a una actualización tarifaria (como impulsa Guzmán); tampoco se aboga por congelar las tarifas; la idea fue ser prescindente respecto a la pelea Guzmán-Basualdo, pero dejando en claro que no vuelve más la planilla Excel de Juan José Aranguren con más de 4 mil por ciento de aumento en la tarifa de la luz”, dicen en el PJ bonaerense.

Detrás del comunicado estuvo el titular partidario, Fernando Gray. El intendente de Esteban Echeverría continuará hasta diciembre en su cargo, después de que Máximo Kirchner anunciara que desistió de su idea de acortar el mandato de Gray para asumir como jefe partidario.

Moreno, re caliente (como siempre)

El ex secretario de Comercio Interior y actual líder del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, sigue sin poder tener lugar en el arco peronista y mucho menos en la coalición Frente de Todos. Y está muy enojado, porque nadie le abre el juego.

Ahora, por donde pasa, asegura que el Frente de Todos perderá las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y manifiesta que el debate interno que se está dando en el oficialismo respecto a la macroeconomía es estéril porque se enfrentan a un “presente que fracasa” y un “porvenir que ya fracasó”.