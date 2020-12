Política en Off: inversiones mormonas, los revoleadores de tuits y una polémica estación de servicio

Contacto: politica@losandes.com.ar

Llegan las inversiones... de los mormones

Fue el viernes a media mañana. Tres funcionarios (dos intendentes y el secretario de Ambiente de la provincia) reunidos en un espacio público para anunciar el inicio de una obra. Hasta aquí, nada raro. Lo curioso es que la obra en cuestión no es una que encara el Estado sino un privado. Más precisamente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tanto Humberto Mingorance como Ulpiano Suárez (Capital) y Daniel Orozco (Las Heras) dijeron presente en la ceremonia que es una tradición en la iglesia mormona: la “palada inicial” de la construcción de sus templos. En este caso se trata de uno imponente, de 1.950 m2, que se levantará sobre la Avenida Champagnat, y que incluye un centro de reuniones al lado y un hostal para los fieles que venga desde lejos.

Tamaño emprendimiento, en épocas de vacas flacas, parece una buena inversión para la provincia, sobre todo por la mano de obra que requiere y el movimiento comercial que generará en la zona Eso quizás explique la presencia de tres funcionarios de primera línea. Aunque lo cierto es que Mingorance estuvo porque la obra requirió una declaración previa de impacto ambiental por parte del Gobierno; y los intendentes radicales, porque está en parte de sus territorios. Eso sí, los tres se ocuparon de difundir el emprendimiento en Twitter con fotos y todo. Qué lindo es anunciar obras, aunque sean ajenas.

La historia, esquiva para un ex gobernador

El poder es adictivo. Lo saben bien quienes lo han ejercido y lo ejercen. Incluso, en puestos que podrían considerarse secundarios o ínfimos. Ni hablar si se trata de alguien que llegó a gobernador. Toda la pompa que implica el cargo, un ejército de asistentes, chofer, custodia, reverencias, invitaciones… Por eso la vuelta al llano es resistida y muchos tratan de sostenerse, aunque sea en peldaños de menor jerarquía. La magia de escuchar “bienvenido señor gobernador”, “buenas tardes diputado”, “hasta luego ministro” parece tener una atracción que muchos no podríamos entender.

Pero el llano, ya lo dijimos, es duro. Y eso lo comprueban a diario quienes hace algún tiempo recibían todas esas atenciones. El problema es cuando se llegó a gobernador, un cargo que supuestamente hace entrar en la historia al elegido, y la gente luego ni lo registra. Eso le ocurrió hace unos días a Arturo Lafalla, que aunque alejado de la militancia política activa, es fuente de consulta para muchos y se mantiene activo y cercano al ambiente. De hecho, su última aparición fue en el estreno del Consejo Económico y Social, del cual es miembro.

La semana pasada, Lafalla fue a buscar el resultado de un estudio médico y allí coincidió sin saberlo con un cronista de este diario. El ex gobernador esperó su turno como cualquiera, pero no fue ese el síntoma del llano: el joven que lo atendió, que debe haber estado naciendo cuando él asumía, no sólo le preguntó su apellido sino que no lo entendió y, pacientemente, el que supo ser el hombre más poderoso de Mendoza tuvo que deletrearlo. Lejos quedaron los tiempos de afiches de campaña y titulares de diarios con su marca.

La estación de servicio más moderna genera discordia

El jueves pasado empezó a funcionar la primera estación autoservicio de YPF en el país. Y no está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino acá, en Mendoza. Aunque ahora hay operarios ayudando a los clientes a adaptarse a la novedad, el objetivo es cada uno pague (con tarjeta de débido o crédito) y se cargue el combustible solo. Es una experiencia piloto que en el futuro puede llegar a extenderse al resto de la Argentina.

El proyecto de la estación “Xpress” (la marca que la identifica) nació cuando aún ocupaba la presidencia Mauricio Macri y si bien la idea inicial era instalarla en la Ciudad de Mendoza, terminó construyéndose en Luján, en la revitalizada calle Boedo, entre el Acceso Sur y la nueva Municipalidad de Luján, una zona que en el último año ha experimentado un fuerte cambio, para bien.

Pero en el ambiente de los “estacioneros” hay mucho ruido y enojo porque aunque la dueña es Opessa, la subsidiaria de la petrolera estatal que administra su red de estaciones propias, aseguran que hay un convenio firmado para que en tres años pase a manos privadas. Y al parecer esas manos ya tienen nombre y apellido: una empresa del rubro ligado a un prominente dirigente del Pro.

Muchos creen que, aún si fuera cierto ese acuerdo, el kirchnerismo difícilmente termine aceptando el traspaso justamente al otro lado de la grieta. Pero también están los que piden una licitación para que todos puedan competir, si es que finalmente YPF decide desprenderse de su estación más moderna.

Revoleadores de tuits

Desde hace tiempo, hay una duda que surge en cualquier cónclave de periodistas. ¿Por qué los funcionarios hablan tan poco con la prensa? Cualquier consulta a los asesores de prensa, en busca de una explicación oficial sobre cualquier tema se vuelve una lucha. Ese silencio pertinaz no sólo fluye desde las oficinas de Casa de Gobierno. También sucede en la Casa de las Leyes.

En todos lados la respuesta es que fulano o mengano “sacaron un tuit”, como si ese texto de 240 caracteres debería ser suficiente para explicar todas las dudas que al periodista lo asaltan a la hora de informar sobre ese anuncio u opinión.

El ajuste en el contacto con la prensa no es nuevo. Podría decirse que la inventora fue Cristina Fernández cuando era presidenta y abusaba de las cadenas nacionales. No había más contacto que ese, ella hablando desde un púlpito y nadie que pregunte. Cuando salió de Casa Rosada, apeló a la red social Twitter; cada tanto, había largas cadenas de tuits referidos a algún tema en particular. Por ejemplo, algunos podrán recordar el largo hilo que publicó el 1 de diciembre de 2019 (días antes de asumir) cuando “habló” de una de las causas que la acosan. Un día después debía ir a declarar por el direccionamiento de la obra pública y cuando los magistrados le consultaron si respondería preguntas y ella dijo “ustedes deberían responder”.

Ahora, prefiere las cartas, que también publica en las redes: ya lleva tres y cada una ha generado un sinfín de interrogantes periodísticos que se responden sólo con la especulación, porque la Vicepresidenta nunca responde preguntas.

En Mendoza, el anuncio por Twitter se extiende vertiginosamente y empieza a faltar la pregunta. Hubo quienes se preguntan si los funcionarios (de todos los partidos) están “revoleando tuits”, así como desde la oposición acusan al gobernador Rodolfo Suárez de “revolear proyectos a la Legislatura”; como un intento de sacarse de encima la responsabilidad de explicar lo que dicen escuetamente en las redes sociales.

Apellidos célebres peronistas

Las listas de autoridades del PJ tienen algunos apellidos ilustres del peronismo. Uno de ellos es Mauro Parisi Garnica, quien es secretario de Derechos Humanos del partido. Su padre es Omar Parisi, su madre es la diputada provincial Marisa Garnica. La política corre por las venas de Mauro: la carrera política más conocida en su familia es la de su papá, quien fue diputado provincial, concejal e intendente de Luján Cuyo, mientras que su mamá fue funcionaria municipal y de la Legislatura Provincial antes de ser legisladora. Omar arrancó en el PD y dio el salto al peronismo. Un detalle: hay quienes dicen que Mauro fue militante de La Cámpora desde siempre y que tuvo algo que ver en el alejamiento de sus padres del Partido Demócrata.

Otro apellido ilustre aparece en la lista del Consejo Provincial de la Juventud. Es el de Nahuel Ciurca, hijo de quien fuera vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca. Ahora, el progenitor se muestra poco en público y se maneja en la cocina de las estrategias del kirchnerismo mendocino: está aliado a la nueva presidenta del PJ Anabel Fernández Sagasti.

¿Vuelve el Dante de la gente?

El 13 de diciembre se celebra el día del petrolero. En Mendoza hubo un festejo organizado por un dirigente que tuvo momentos de gloria en el peronismo, al punto de ser el representante sindical en la lista de diputados nacionales 2011 y lograr una banca en el Congreso. Hablamos de Dante González, el “Dante de la gente”.

González perdió la conducción del sindicato en 2015, con denuncias de mala administración en su contra. Intentó ser candidato a gobernador en 2015, no le fue bien en las PASO y volcó su apoyo incondicional a la candidatura de Anabel Fernández Sagasti.

Ahora volvió a mostrarse públicamente en el festejo del día del petrolero. Organizó la celebración en un salón de Villa Nueva, el domingo 13. El menú estuvo compuesto de costillares a la llama, parrillada y pasteles fritos; por la tarde hubo buñuelos y sopaipillas.

No faltó quien se preguntara si querrá disputar la conducción del gremio otra vez. González juega al misterio. Sólo se ríe y calla.