Política en off: Tiros sobre Florencio, el genio tardío de las reservas y el vicegobernador robado

Todos le apuntan a Florencio

El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que será candidato a diputado nacional con un espacio propio en la provincia de Buenos Aires. Y enseguida empezó a esquivar los “tiros” del kirchnerismo.

Desde “traidor” hasta “trasnochado”, le dijeron de todo. Hay un gran rencor en la militancia cristinista por la decisión del ex funcionario de volver a competir contra el espacio político de su exjefa, con quien se peleó cuando ella no lo dejó ser candidato presidencial en 2015.

Y hasta un sector del radicalismo salió a “operar” a Florencio. Inventaron que el también excandidato a senador se reunió con el presidente Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos. Algo que fue desmentido desde ambos lados.

Entre algunos radicales hay convicción de que Randazzo pactó con el Gobierno porque le saca votos a Juntos por el Cambio. “Hay gente muy nerviosa con la conformación de un espacio nuevo, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo y el macrismo”, dicen en el randazzismo.

Un genio tardío

El ex presidente del Banco Central durante el macrismo Federico Sturzenegger hizo un descubrimiento que lo sorprendió y salió a contarlo por las redes sociales. El único y lamentable problema es que lo hizo después de pasar por la función pública.

El exfuncionario contó muy contento que integra la Red Nacional de Investigadores en Economía, donde conoció a un colega con el que decidieron encarar un trabajo conjunto sobre la acumulación de reservas.

“Hoy publicamos un trabajo preguntándonos si importa cómo los bancos centrales acumulan reservas. Encontramos que solo las reservas compradas con activos domésticos bajan el riesgo país”, escribió, lo que generó la burla entre otros economistas, traders y empresarios.

Y sí, las reservas internacionales del Banco Central habían aumentado exponencialmente durante su gestión a base de endeudamiento de la autoridad monetaria vía Lebacs y Leliqs, además del fomento del ingreso de capitales especulativos que se hicieron “la américa” y luego se fueron, dejando la crisis financiera más grande desde 2001.

La encuesta que le quita el sueño a Cristina

Cristina Fernández de Kirchner siempre dijo que no le interesaban las encuestas porque, asegura, están todas operadas. Pero este año viene prestándole atención a una en particular: la que realiza la consultora Analogías.

Entre quienes merodean los pasillos del poder, en Olivos y en el Senado, hay quienes dicen que la vicepresidenta y el jefe de Estado, Alberto Fernández, están algo preocupados por la performance electoral que pueda llegar a obtener el oficialismo.

Es que, en la última entrega, Analogías señala que el Frente de Todos registró en el segundo trimestre de 2021 una base de apoyo de 45,2 puntos a nivel nacional, el nivel más bajo desde diciembre de 2019 cuando comenzó la gestión.

La gestión de la pandemia, la falta de vacunas para un sector de la población, la crisis económica, la caída de los salarios, la inflación, la inseguridad y otros problemas le marcan la cancha al Frente de Todos. Y lo que preocupa a los líderes del espacio es que ese 45,2% es un techo.

En diciembre de 2019 el oficialismo arrancó con un piso de apoyo público del 54,5%, tocó el 68,7% en mayo de 2020 y desde entonces fue una montaña rusa con tendencia bajista que llevó ahora la base de sustentación al 45,2%.

La oposición, en tanto, hizo un recorrido inverso. Arrancó en el 45,5% de apoyo y con su virtual desaparición de la escena pública en mayo del 2020 cayó al 31,3%. Pero ahora, ostenta un porcentaje del 54,8%. Aquí se ubican todos los espacios opositores.

Le robaron el vicegobernador

La provincia de Corrientes elegirá gobernador el 29 de agosto. Todo hace suponer que el actual mandatario, el radical Gustavo Valdés, será reelecto por amplia mayoría. Es que a menos de dos meses, el peronismo ni siquiera tiene candidato.

Alberto Fernández, presidente del PJ Nacional, envió como interventor del peronismo correntino al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. El bonaerense llegó a la provincia litoraleña y empezó a laburar, pero tiene poco tiempo.

No obstante, en un mes de conducción peronista, Zabaleta le quebró el frente gobernante a Valdés. Hizo un acuerdo con el vicegobernador Gustavo Canteros y se lo llevó al Frente de Todos para que sea el candidato a intendente de la capital provincial.

Zabaleta generó que el Frente de Todos sume 23 partidos, entre los que están desde el PJ hasta la Unión del Centro Democrático (Ucedé), el Partido Comunista y el Partido Fe, que había sido creado por el ya fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, referente del macrismo.

En el medio, Gustavo López, vicepresidente de ENACOM y titular del partido Forja tuvo que intervenir su partido en Corrientes porque la conducción local se le había ido al macrilarretismo de Valdés. ¡Qué despelote!

Interna macrista en Entre Ríos

Luis Miguel Etchevhere, quien pasó de ser el presidente de la Sociedad Rural Argentina a ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, no quiere saber nada con un ex compañero de Gabinete y está decidido a resistir.

El ruralista lanzó crudas críticas contra el precandidato a diputado del PRO por la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. No quiere saber nada con que el ex ministro del Interior represente al macrismo en su provincia porque él quiere ser el candidato.

“A una persona que no vivió y no vive en la provincia, que viene cada dos o tres semanas, da una vuelta y hace prensa a través de medios que no son de acá, no la veo como a alguien que pertenezca a Entre Ríos. Me parece raro”, dijo Etchevehere.

Frigerio está intentando liderar la lista de Juntos por el Cambio y ya estuvo caminando por Paraná, la capital provincial. Pero el ruralista parece decidido a resistir con el apoyo de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. ¿Qué dirá Mauricio?

El lobo estepario radical

El cotejo de la cúpula radical para que el neurocirujano Facundo Manes se sume finalmente a la política partidaria sirvió, por lo pronto, para enviarle un mensaje a sus socios de Juntos por el Cambio.

La UCR “mostró los dientes” para marcar territorio y recordar que las candidaturas de la coalición opositora no se imponen. Con Manes buscan resistir a la avanzada del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien promueve a su segundo, Diego Santilli, para encabezar la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Manes se sumó a ese juego de seducción, pero sin confirmar su postulación. La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió no es la única que tiene reservas respecto al rol que podría tener el médico, a quien criticó por buscar un atajo para ser Presidente: en el PRO creen que el radical es un “lobo estepario” sin capacidad para la construcción política.

Cuando Facundo pedía “que se vayan todos”

Bastó con que el neurocientífico Facundo Manes amagara confirmar su candidatura por la UCR en la provincia de Buenos Aires para que los “especialistas” fueran a revisar el archivo. Así fue como llegaron a 2002, cuando Manes tenía 33 años.

En abril de aquel año, Manes se presentó como parte de la cúpula del primer partido político nacido al ritmo del “Que se vayan todos”, el cántico de los cacerolazos. La presentación fue junto a Marcelo Bomrad, ex director de Repsol-YPF; Sergio Gregov, abogado; y Gastón Manes, su hermano de por entonces 32; Darío Curátola, de 34, empresario.

El partido político que se fundo para "Que se vayan todos", Gentileza

Ellos pidieron en ese momento por carta al presidente norteamericano, George W. Bush, que no aprobara envíos de dinero a la Argentina mientras ésta no completara las “reformas estructurales” pendientes que exigía el Fondo Monetario Internacional, especialmente la reducción del gasto público y la reforma política.

Ellos entendían que a Bush le importaría su opinión porque, entre otras razones, pueden “exhibir posgrados en universidades de los Estados Unidos e Inglaterra y, por lo tanto, un conocimiento del mundo del que los políticos argentinos carecen”.