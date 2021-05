Política en off: Tinelli en la Rosada, Guzmán vs. Kicillof y Del Caño renuncia a su banca

Alberto, Paolo y Marcelo Hugo

En 18 meses de gestión, el presidente Alberto Fernández ha concedido 302 audiencias a diferentes personalidades en la Casa Rosada, desde sindicalistas hasta empresarios, pasando por dirigentes políticos, gobernadores, ciudadanos, representantes de ONGs y demás.

En lo que va de este año, pasaron por su despacho de Rivadavia 250, por ejemplo, Marcelo Hugo Tinelli; Marcelo Mindlin (Pampa Energía); Alejandro Garfagnini (Tupac Amaru); Sandra Daniela Mori (cantante y actriz); Susana Rinaldi (cantante y actriz); Paolo Rocca (Techint); Hugo Sigman (Grupo Insud); y una extensa lista del más variopinto arco de “personalidades”.

Según los registros oficiales de audiencias de Casa Rosada, Fernández ya tuvo casi la mitad de las audiencias que Mauricio Macri concedió en sus cuatro años de mandato. Este último delegaba mucho más en el tridente que trabajaba con él: Fernando De Andreis; Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

En el Gobierno actual dicen que a Fernández le gusta responder él mismo los pedidos directos de audiencia. “No es porque no confía en los ministros, Alberto es un tipo que labura todo el día y le gusta estar en todo, afrontar cada uno de los temas él mismo”, explican en su entorno.

Rubinstein y Brandoni, candidatos

Aunque la UCR porteña conducida por Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti hará valer su peso en la confección de las listas a diputados nacionales cuando deba negociar espacios con el Pro, otro grupo de radicales porteños avisó que irá a las PASO con candidatos propios.

Este espacio interno, referenciado en el grupo nacional en construcción bautizado “Adelante Argentina”, quiere llevar al exministro de Salud de Mauricio Macri (devenido después secretario de Salud) Adolfo Rubinstein y al actor Luis Brandoni a la cabeza de una lista a diputados nacionales, para competir con los candidatos de Lousteau y del Pro porteño que conduce Rodríguez Larreta.

“¡Yo emití más que vos!”

Al ministro de Economía, Martín Guzmán, le molesta que lo denominen como un fiscalista dado que a juzgar por los hechos, no lo es. Y esto es motivo de discusiones en el corazón de la coalición Frente de Todos, en el que el cristinismo está presionando de múltiples maneras para que el Gobierno imprima moneda y la distribuya para morigerar el impacto de la crisis, aunque sin tener en cuenta la inflación… Porque claro, la culpa es sólo de los empresarios.

Esto fue motivo de discusión entre Guzmán y el ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Necesitamos que vuelquen más plata, la calle está que arde”, pidió el mandatario provincial. Guzmán contestó que lo estaba haciendo a través de la Tarjeta Alimentar, la AUH, la rebaja de Ganancias y programa de Desarrollo Social.

A Kicillof no se le ocurrió mejor idea que enrostrarle que cuando él fue ministro de Economía, se emitía hasta generar el suficiente dinero como para cubrir las demandas sociales y dio a entender que no comprendía la visión “fiscalista” de Guzmán. “Yo imprimí más que vos”, fue la respuesta en seco de Guzmán.

La jugada que enojó a Iglesias

En la sesión de la semana pasada en Diputados estaba todo listo para que la comisión creada para evaluar la conducta del diputado Alberto Vivero -acusado por su par Fernando Iglesias de haberlo agredido- presentara sus conclusiones. Sin embargo, en Labor Parlamentaria se resolvió, para sorpresa de todos, pasar para el final la etapa de las cuestiones de privilegio, que incluía el tratamiento del “caso Vivero”. Y como la sesión se levantó a las 4 de la mañana sin haberse completado el temario, el tema quedó sin resolución, para enojo del mediático Iglesias.

Vivero ya le hizo llegar al legislador del Pro una nota pidiendo disculpas, y el acuerdo previo entre ambos era que leyera ese mensaje en el recinto. A cambio, Iglesias estaba dispuesto a retirar su pedido de expulsión, aunque insistiría en que el oficialista merece algún tipo de sanción. Pero nada de eso pudo concretarse e Iglesias sospecha que el tema se aplazó para tratarlo de madrugada y evitar la repercusión. Todo eso, ante la pasividad del Pro. “Está enojado hacia adentro de su bloque”, comentan.

El diputado peronista amenazado

La tensión que despierta en Diputados la reforma del Ministerio Público, resistida por la oposición más dura, alcanza niveles insospechados. La semana pasada, un diputado sin pronunciamiento público, el salteño Andrés Zottos (PJ), reveló que se viralizó su número de celular y que recibió “más de tres mil mensajes”, muchos de ellos en cadena y “con el mismo tenor”, conminándolo a votar en contra del proyecto, que ya tiene dictamen de comisiones.

Para terminar de despejar dudas, Zottos consideró que “no es el momento adecuado para hacer reformas, aunque haga falta”, y rechazó que la elección del procurador general sea por mayoría absoluta y no dos tercios. “¿Por qué seguimos alimentando la grieta? Esto no es un River-Boca. Así no se puede construir una Argentina”, se quejó el exvicegobernador de Salta en diálogo con Diputados TV.

La izquierda rota, no como otros…

El Frente de Izquierda mantiene firme la rotación de bancas en la Cámara de Diputados y, en función de ese compromiso, Nicolás Del Caño (PTS) presentó su renuncia, que regirá a partir del próximo 10 de junio. En su lugar asumirá Mónica Schlotthauer, una dirigente de Izquierda Socialista que responde al sindicalista Rubén “Pollo” Sobrero y que ya fue diputada en 2019.

Con la rotación se dará una particularidad: Izquierda Socialista, una fuerza minoritaria dentro del FIT, tendrá dos diputados. Schlotthauer se sumará a Juan Carlos Giordano, que el año pasado reemplazó a Romina Del Plá, del Partido Obrero. En la izquierda, los acuerdos se respetan a rajatabla: Giordano asumió justo en la sesión donde se trató la ley de aborto y Del Plá no pudo votarla. Un episodio que las feministas todavía lamentan.