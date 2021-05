Política en Off: tester de onda Nación-Provincia, la caída de Pescarmona según el PJ y la segunda entrega de humo sancarlino

Tester de la onda Nación-Provincia

La estatización de Impsa es motivo de visitas en un año en donde mostrar gestión parece una utopía y por eso no importan los kilómetros. Hay que ir a donde haya una foto que no muestre pandemia. Por ese motivo todo indica que el presidente Alberto Fernández llegará a estas tierras junto a Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo para fotografiar la intervención y tener algo que celebrar.

Será la segunda vez que viene Fernández desde que es mandatario nacional. La primera fue para el desayuno de COVIAR cuando se demoró su aterrizaje y todo quedó más en un almuerzo que en la primera comida del día.

Pero además, es una incógnita cómo será la visita. Cabe recordar que el Gobierno provincial acató las medidas nacionales en cuanto a las restricciones, pero aclaró que hoy lunes todo vuelve a la normalidad.

Además, tuvo duros encontronazos por sostener las clases presenciales. Mientras el diputado nacional Alfredo Cornejo despedaza al Gobierno Nacional cada vez que puede. Nadie duda de que se mantendrán las formas, pero ¿habrá pases de factura o pedido de contención para Alfredo?

La visión PJ de la debacle de Pescarmona

La entrada del Estado a Impsa, que según de qué lado de la biblioteca ideológica se mire es una estatización o una capitalización con fondos estatales, ha dado mucha tela para cortar en los ámbitos de la política y en el mundo empresario, que están más vinculados de lo que a veces se cree.

La empresa insignia de la provincia, un modelo exitoso de ingeniería made in Mendoza, terminó pidiendo a gritos un salvataje estatal por monedas (solo 20 millones de dólares) después de haber exportado su tecnología y know how a varios rincones del mundo en el siglo XX. Ese proceso de decadencia es el que muchos todavía no se explican, sobre todo por la velocidad con la que ocurrió.

En el peronismo provincial apuntan contra Enrique Pescarmona como el responsable de la debacle. “No se puede manejar una empresa con ideología”, dicen recordando los rencores del ex dueño de Impsa contra Néstor Kirchner y después de que se transformara en uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos.

“Pescarmona desaprovechó los 12 años de mayor crecimiento de la economía argentina en un siglo”, insisten en sus críticas al nieto del fundador de la firma metalúrgica caída en desgracia. Por eso, ahora disfrutan con cierto revanchismo haber tomado el control de Impsa, frotándose las manos ante la posibilidad de poner nombres propios en su directorio.

Humo sancarlino II

El diputado provincial Jorge Difonso es noticia cada tanto por algún proyecto de ley que presenta. Sin embargo, son pocos los que avanzan y algunos son criticados hasta por el propio oficialismo (por lo bajo, claro).

Hace algunas semanas pidió destinar el dinero de Portezuelo del Viento para la compra de vacunas, cuestión que el oficialismo califica de “imposible” porque el acuerdo está homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esos fondos tienen destino.

Ahora, la iniciativa que ya ingresó a la Cámara de Diputados apunta a que sea la Legislatura provincial la que autorice el inicio de negociaciones y firma de contratos con laboratorios. Y además enfatiza en que “es momento de acuerdos”.

Más de un oficialista miró con cara de signo de interrogación cuando leyó una opinión del sancarlino en Los Andes: “no se de dónde sacó que la Legislatura tiene que autorizar el Gobierno para comprar vacunas. No se compra porque no hay dosis, no porque no hay un acuerdo entre partidos”, dijo uno.

“La ley de emergencia da esa potestad al Gobierno, que ni la ha leído, igual que con lo de Portezuelo. Tampoco parece que leyó el convenio que se firmó. Es humo”, sentenció otro oficialista.

El desarrollismo mendocino y su pata radical

La semana pasada fue Libres del Sur con Florencia Randazzo; ahora es el turno de otro de los socios minoritarios de Cambia Mendoza. El Partido Demócrata Progresista (PDP), la fuerza que agrupa a varios ex PD, busca fortalecerse en el frente oficialista teniendo un referente nacional, con vistas a la conformación de las listas legislativas donde la UCR y el Pro, en menor medida, tendrán prioridades.

El último jueves este sector presentó la “Mesa Productiva de Mendoza”, que es un espacio que lo une con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que lidera Rogelio Frigerio. El ex ministro del Interior de Mauricio Macri, hoy alejado del macrismo más puro y -dicen- peleado con su ex jefe político, quiere reimpulsar el desarrollismo que creó su abuelo en los ’60 y está tratando de pisar en las provincias menos kirchneristas, como Mendoza.

En la provincia el MID, representado por Nicolás Lamacchia, eligió como su socio al PDP, cuyos referentes son la diputada Josefina Canale y el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, además del ex titular de Aysam, Richard Battagión, y del ex legislador Diego Arenas.

Según los lineamientos de la Mesa desarrollista que lanzaron, “la matriz productiva de Mendoza cuenta con una serie de oportunidades para aprovechar luego de la pandemia” y que “la producción necesita integrarse de manera inmediata con todo el sistema productivo, social, cultural y geopolítico”.

En el zoom de presentación, sorprendió la presencia de un par de radicales de peso: el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, y el ex ministro cornejista Martín Kerchner, hoy en el directorio de YPF. ¿Serán ambos la pata desarrollista de la UCR mendocina?

Los guantes de Vaquié y el papelón recurrente

En la Legislatura, hoy a las 10 se espera la visita del ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié. El motivo formal del arribo del funcionario de Rodolfo Suárez es despejar dudas sobre los programas los Programas Mendoza Activa II, Mendoza Activa Hidrocarburos II y Enlazados, las tres propuestas del Ejecutivo para incentivar la producción y la creación de nuevos empleos en los próximos meses.

Los mentideros de la política apuntan el antecedente previo de visitas de funcionarios a la Casa de las Leyes y sostienen que la reunión de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Economía de la Cámara de Diputados podría tener alto voltaje entre oficialismo y oposición.

El antecedente previo es la visita de la ministra de Salud Ana Nadal, el 15 de mayo pasado, terminó en un papelón, con ambos espacios cruzándose acusaciones, sin que nadie sepa en realidad qué sucedió en el encuentro, porque la prensa no pudo participar.

Los mismos observadores sostienen que Vaquié se está probando los guantes para subir al ring, por las dudas de que el encuentro venga caliente. Según se supo, el Frente de Todos pidió datos de la primera etapa de Mendoza Activa I, que ya concluyó y que el Gobierno consideró ampliamente positivo, por la cantidad de proyectos alcanzados (2.622), en los que se invirtieron casi 15 mil millones de pesos. ¿Habrá otro round secreto y versiones bien distintas a la salida?

Mensaje anticipatorio del kirchnerismo

El viernes se conoció un comunicado del Partido Solidario, una de las fuerzas del pankirchnerismo que forma parte del Frente de Todos. En la nota, los solidarios K pedían al Gobierno de Rodolfo Suárez otros siete días de restricciones, contando desde hoy y hasta el domingo que viene.

La ignominia de una provincia a punto de padecer una muerte cada media hora en su máximo ‘pico’ de la pandemia, es consecuencia directa de los pavorosos niveles de circulación permitidos hace quince días y promocionados irresponsablemente bajo la engañosa consigna de ‘una Mendoza abierta’, dice uno de los párrafos del comunicado.

No faltan los malpensados que recuerdan los movimientos del kirchnerismo duro a nivel nacional, cuando sale a marcarle la cancha al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía Martín Guzmán, en el tema deuda. La última fue la carta firmada por dirigentes, sindicalistas y artistas pidiendo que los derechos especiales de giro del FMI fueran a incentivar la economía en pandemia y no a pagar vencimientos.

Esos malpensados sostienen que ese comunicado del Partido Solidario marcará los pasos futuros que dará todo el Frente de Todos, incluidos sus intendentes, para diferenciarse de la apertura de actividades que dispuso Suárez a partir de hoy. ¿Será?