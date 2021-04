Política en off: quejas de albertistas, los mensajes de María Eugenia y Máximo presidente

“¡Los muertos se los cargan a Alberto!”

El presidente Alberto Fernández salió de su aislamiento de doce días por haberse contagiado de Covid-19 y anunció restricciones de circulación para el Área Metropolitana de Buenos Aires, después de que la mayoría de los gobernadores se negara a imitarlo en las provincias.

Las restricciones que Fernández anunció en un video de 18 minutos generaron sorpresa incluso hacia el interior del propio Gabinete, dado que la mayoría de los ministros no estaba al tanto. Aunque luego apoyaron al unísono lo impuesto desde Olivos.

“¡Los muertos se los cargan a Alberto! A ningún gobernador les cuentan los muertos todos los días. Horacio Rodríguez Larreta tiene el índice de letalidad más alto de Argentina y uno de los más altos del mundo, pero nadie dice una palabra”, se quejó un alto funcionario.

En algún despacho oficial también se escuchó mencionar, con cierta bronca, que: “¡Mendoza tiene unas de las tres peores calificaciones en efectividad de vacunación, y Rodolfo Suárez sale a darnos cátedra de lo que hay que hacer con la gestión de la pandemia! ¡Dejémonos de joder!”

Los whatsapps de Mariú a Máximo

En silencio, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal comenzó a construir puentes de diálogo con referentes del Frente de Todos, y uno de los que más ida y vuelta tiene con ella es el diputado es Máximo Kirchner.

Vidal comenzó hace unos meses a tejer por abajo lo que es su camino hacia la carrera por la presidencia de la República, su máxima aspiración política. Y lo está haciendo casi en soledad, rodeada de un grupo diminuto de dirigentes que le ven proyección.

La ex gobernadora se desmarca de la lógica de política económica que implementó uno de sus dos mentores, Mauricio Macri. Y siente que está en condiciones de ir construyendo una estructura, siempre dentro de Juntos por el Cambio.

Por eso, Vidal empezó a intercambiar ideas y visiones con Kirchner, el heredero. No porque vayan a compartir espacios en algún momento, sino porque la dirigente bonaerense quiere hacer su aporte y replicar, también, en forma directa algunas avanzadas del kirchnerismo en el Congreso.

Vidal se autodescribe como una “moderada con firmeza”, dentro de Juntos por el Cambio, en un espacio en el que hay halcones y palomas, dirigentes que buscan una candidatura y otros que gobiernan.

El furibundo Macri corrió a Bullrich

El expresidente Mauricio Macri se enojó con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, el partido que él fundó en 2005, y ordenó correr a la dirigente de una función estratégica: la comunicación de Juntos por el Cambio.

Macri se enojó porque tras la reunión de la Mesa Nacional de la coalición del 22 de marzo, el espacio comunicó una gacetilla de prensa con una fotografía en la que se lo veía a él debatiendo literalmente desde la cama, junto a su esposa Juliana Awada.

El expresidente fue criticado con virulencia por sectores oficialistas, los cuales reforzaron la idea de que “se levanta al mediodía”, algo que se viene diciembre incluso desde que era jefe de Gobierno porteño y también durante su presidencia.

En el entorno del ex jefe de Estado aseguran, no obstante, que no hubo mala fe sino que Bullrich envió la captura de pantalla del zoom de la reunión porque “no vio bien”. Ahora, la comunicación de Juntos por el Cambio está en manos del gobierno porteño que lidera Horacio Rodríguez Larreta.

El chat incendiario contra Capitanich

El gobernador Jorge Capitanich, presidente Pro-Tempore del Consejo Regional del Norte Grande Argentino (NGA), mantuvo una teleconferencia con mandatarios provinciales el miércoles, con quienes acordó decisiones en el marco de la situación sanitaria por Covid-19.

El chaqueño hizo sacar un comunicado en el que expresó que las medidas anunciadas por el Gobierno nacional son para “salvar vidas” y aclaró que esto “no puede ser motivo de especulación política, electoral, ni mucho menos partidaria”.

El jueves, Capitanich se reunió con Santiago Cafiero en la Casa Rosada. Y minutos después la jefatura de Gabinete emitió un comunicado: “Los gobernadores del norte grande respaldamos la decisión del presidente”.

Pocos minutos después, explotó el chat de Telegram por el que se comunican los diez mandatarios del norte del país, que vienen con un lobby muy fuerte para conseguir una “reparación histórica” de Nación.

Entre los peronistas como Gildo Insfrán y Raúl Jalil primó el silencio. Pero hubo pase de factura de los radicales, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales, quienes le expresaron a Capitanich que se había “ido de rosca”.

¡Y sí! Valdés y Morales venían firmando comunicados de Juntos por el Cambio muy críticos contra la política sanitaria del Gobierno nacional, aunque el correntino también aplicó fuertes restricciones en varios departamentos de su provincia y el jujeño reconoció que el espacio macrista había incurrido en un “exceso” con sus críticas al plan sanitario.

Una operación a Guzmán

Martín Guzmán es uno de los pocos ministros del Gabinete que cuenta con el respaldo del presidente Alberto Fernández y de la vice, Cristina Fernández de Kirchner. También tiene buena prensa en el establishment y hasta en muchos de sus colegas economistas.

En el PRO, en tanto, lo ven como un incapaz al frente de la cartera económica. Sin margen para salir a criticarlo a los cuatro vientos por el fracaso económico en la era macrista, los trolls salieron a anunciar la renuncia del funcionario.

El domingo en la noche, mientras Guzmán estaba en Alemania reunido con funcionarios de Ángela Merkel, cuentas de Twitter de explícita militancia en Juntos por el Cambio salieron a dar la novedad de la supuesta denuncia del ministro.

No solo hablaron de la supuesta renuncia, apuntaron que ya había una reemplazante: la diputada nacional Fernanda Vallejos. En el Gobierno detectaron rápida la jugada y reconocieron fastidio por tener que aclarar que todo era una fake news.

Máximo presidente

En el oficialismo dicen que todo, finalmente, está encaminado para que el 2 de mayo Máximo Kirchner asuma como titular del PJ bonaerense. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, despejó la última piedra en el camino, al desestimar el planteo hecho por Fernando Gray.

El intendente de Esteban Echeverría fue el único dirigente de peso que se opuso a llegada de La Cámpora a la conducción del partido. Gray es el actual titular del PJ y su mandato vencía en diciembre.

El avance de Kirchner fue avalado por un acuerdo entre los intendentes del conurbano, y los ministros Wado de Pedro (por La Cámpora) y Gabriel Katopodis (por el albertismo).

La posición rebelde de Gray le trajo variadas solidaridades extra Frente de Todos, como las de Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, Margarita Stolbizer y Cristian Ritondo. “No habrá represalias con Gray, queremos que se quede en el Frente de Todos”, dicen los camporistas.