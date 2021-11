Política en Off: postales del 138 aniversario, “piratería” informativa y otro ministro que desempolvó el pasaporte

Postales del cumpleaños de Los Andes I

Muchas postales dejó el evento aniversario de diario Los Andes. El diputado radical Luis Petri fue uno de sus animadores y participó en unas cuantas charlas animadas. Se lo vio de a ratos junto a su colega Omar de Marchi, luego en otro círculo con su también compañero de banca Alfredo Cornejo.

Bien predispuesto, no evitó ninguna conversación, ni ninguna pregunta. Por supuesto, en todas partes fue consultado por su noviazgo con la periodista Cristina Pérez, quien no ha recalado en Mendoza...todavía. La comunicadora no conoce la provincia todavía, y según anticipó Petri, vendrá dentro de poco con él. En la agenda habría una ineludible visita a su San Martin natal.

Postales II. El candidato alado

La fecha de las elecciones legislativas está cada vez más cerca y todos los espacios políticos mendocinas apuestan a mejorar la performance que tuvieron en las PASO para alcanzar las bancas en juego. En esa disputa, las primarias dejaron un escenario abierto respecto a la tercera fuerza. Si bien el Partido Verde logró colarse en el podio, la ventaja respecto al Frente de Izquierda -su inmediato perseguidor- fue inferior al 1% de los votos.

En este sentido, el desenlace para las generales todavía es incierto y las encuestas reflejan que hasta el momento ninguno de los contendientes logra sacar una diferencia marcada y además continúan lejos del segundo lugar. En el brindis por el Aniversario 138° de Los Andes esta disputa codo a codo entre el partido Verde y el FIT adquirió un particular grado de literalidad.

Al momento de la foto con todos los candidatos a legisladores nacionales presentes hubo un cortocircuito entre Mario Vadillo, del Partido Verde, y Noelia Barbeito, del FIT, rivales directos en la carrera por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. La dirigente de izquierda se quejó con el abogado de los consumidores por haberla “codeado” al momento de posar para las cámaras.

Fiesta Diario Los Andes. El momento en que Barbeito le reclama a Vadillo por las "alas".

“¿Tenés alas? Vas a salir volando con los brazos”, le dijo al reprenderlo y le corrigió su postura. Entre risas, el actual legislador provincial acusó recibo y terminó adoptando una pose de brazos cruzados para la imagen final.

Bajo perfil peronista

El justicialismo mendocino ha encarado para las elecciones generales una estrategia de campaña caracterizada por el perfil bajo. Los candidatos no tienen mucho protagonismo ni en los carteles y, al parecer, se evita o minimiza el “riesgo” de compartir eventos con candidatos del oficialismo provincial, a los que envía, como mucho, a un delegado o representante.

Como dice la propia Anabel Fernández Sagasti, el rol que le cabe al Frente de Todos es de “oposición”, tomando mucha distancia del radicalismo, y a ese libreto se ajusta, tras la fallida apuesta a los “buenos acuerdos”.

La estrategia pirata

Parece que en la nueva estrategia de campaña del Frente de Todos se incluyó la táctica del “pirateo”. En la edición de ayer de Los Andes se incluyó una entrevista a la candidata a senadora nacional del espacio peronista-kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti. La publicación, en su versión on line, fue incluida en los “contenidos exclusivos” para suscriptores, es decir la gente que paga para tener un plus informativo.

Para mucha gente, lo que circula en la web debe ser gratuito, pero se olvidan que producir información, con imagen y chequeada tiene costos. Más aún, los que defienden la gratuidad, olvidan que para acceder al diario papel, hay que pagarle al canillita el costo del ejemplar.

Ayer, tras la publicación de la entrevista, el sitio web oficial del Frente de Todos, decidió copiar y publicar con acceso libre el material, lo cual es, por lo menos, “pirateo” de información.

Otro ministro desempolvó el pasaporte

La mejora en los indicadores sanitarios relacionados pandemia y el consecuente levantamiento de restricciones tanto en Argentina como en el resto del mundo ha permitido que poco a poco se vaya normalizando las conexiones para viajar a otros países. Estas habilitaciones han comenzado a ser aprovechadas por los integrantes del gabinete de Rodolfo Suárez.

La última semana el ministro de Economía y Energía, viajó a España para participar de una cumbre organizada por el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina que reunió a empresarios, universidades y titulares de carteras de Economía, Ciencia y Tecnología. Se trató de un encuentro para la “promoción de ecosistemas de innovación” desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia y tiene como objetivo fomentar el networking iberoamericano.

“Escuchar, dialogar y vincularse con el mundo nos permite aprender de experiencias. De eso se trata impulsar procesos de innovación. Trabajamos para que la provincia sea un centro de desarrollo y los mendocinos los principales beneficiarios”, publicó durante el fin de semana en Twitter el funcionario que regresará a la provincia el 5 de noviembre.

De la misión también participaron dos representantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo): el secretario de Extensión, Mauricio González, y la secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, Jimena Estrella, quien a su vez de desempeña como secretaria técnica del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS).

Vaquié es el segundo ministro mendocino que abandona la provincia con destino a Europa en el último mes. A comienzos de octubre lo hizo el director general de Escuelas (DGE), José Thomas, quien visitó Francia y España manteniendo reuniones con referentes de instituciones educativas de esos países. La travesía incluyó visitas a la región gala de Normandía y a la ciudad de Barcelona. ¿Cuál será el próximo ministro mendocino que desempolve el pasaporte tras la pandemia?

Entre pañales y agenda de campaña

Julio Cobos es un dirigente de larga trayectoria y siempre se ha destacado por ponerle mucho a las campañas y las recorridas territoriales. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que “no es el mismo” porque si bien colabora, “está en otra”.

Al parecer, su paternidad reciente lo tiene con el babero cada vez más grande y piensa más en cambiar pañales que en la agenda de campaña. Una muestra que casi mete en aprietos a la Municipalidad de la Capital fue el festejo que organizó el frente Cambia Mendoza en el Barrio La Favorita por el Día de la Madre.

Por supuesto que participó el intendente capitalino Ulpiano Suárez, pero la cartelería y los colores eran partidarios y no municipales. El motivo es sencillo: ya corre la veda de actos públicos que puedan convencer al votante de elegir la lista que organizó el evento.

Y la muestra de la metida de pata la dio el propio Cobos en el video que se grabó para compartir en las redes de la coalición oficialista: “Estamos en un evento organizado por la Municipalidad de la Ciudad”. Y cuando el video se empezó a viralizar más de un radical se agarró la cabeza porque ya se veían venir las críticas.

“El peronismo nos tiró por lo que dijo…No había carteles del municipio, ¡era un acto partidario!” dijo un correligionario indignado. Al parecer, la cabeza del candidato a diputado nacional está más en su familia con Natalia Obón que en la banca que obtendrá para el Congreso Nacional.