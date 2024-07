Política en off: miedo a una “infidelidad” cordobesa, honorarios misteriosos y el diputado al que piden la renuncia

TEMEN UNA “INFIDELIDAD” DE LLARYORA

Una parte importante del peronismo mendocino se ha rendido a los pies del gobernador cordobés Martín Llaryora, a quien ven como un posible “conductor nacional” que lo ayude a salir del pozo. Por eso, como fue contado en esta sección la semana pasada, el sector que comanda Carlos Ciurca envió hace pocos días una delegada a un encuentro de peronistas anti K en la provincia mediterránea.

Llaryora y Passerini inauguraron la nueva sede del Concejo Deliberante (José Hernández/LaVoz).

Pero adentro del PJ hay quienes advierten también que el sucesor de Juan Schiaretti no charla en Mendoza solamente con peronistas. Hay quienes recuerdan que en alguna oportunidad Llaryora visitó de sorpresa al intendente radical de Capital, Ulpiano Suárez, con quien se generó una “excelente relación” cuando era “alcalde” de la ciudad cordobesa, sin replicar con nadie del PJ.

El peronismo cordobés también le tira “onda” a dirigentes de La Unión Mendocina, donde habita una legisladora que tiene un gran vínculo con el schiarettismo: Flavia Manoni. Por eso hay temor a que Llaryora sea “infiel” con los justicialistas locales.

MATÍAS NO DEJÓ PASAR LA VISITA DE LA MONA

Este sábado, el ídolo popular Carlitos “La Mona” Jiménez volvió a Mendoza después de 10 años y brindó un show de cuarteto, a sala llena en el Aconcagua Arena. En ese marco, la noche anterior a su presentación, un intendente aprovechó su llegada para otorgarle un reconocimiento.

El peronista Matías Stevanato (PJ), a quien parece que todo lo que viene de Córdoba lo deslumbra, lo reconoció como “visitante ilustre” del departamento de Maipú y compartió la siguiente publicación en sus redes sociales: “La comunidad mendocina celebra y agradece la presencia de Carlos “La Mona” Jiménez. Este gran artista popular argentino es un ícono de nuestra cultura. Tu visita nos llena de orgullo y alegría. ¡Gracias, “Mona”, por compartir tu talento con nosotros!”

Como dijimos, La Mona actuó en el estadio cerrado del Parque General San Martín, no particularmente en Maipú, pero Stevanato no dejó pasar la oportunidad de sacarse la foto con él en su paso por un hotel de allí. ¿Habrá asistido al espectáculo del “Mandamás”?

LE PIDIERON LA RENUNCIA A UN DIPUTADO

Hay un tema que no se cierra en términos políticos; y es el conflicto dentro del peronismo maipucino. O en realidad es entre el legislador Duilio Pezzutti; y Matías Stevanato.

Fue Duilio Pezzutti, quien mantiene un fuerte distanciamiento con el intendente Matías Stevanato, el que arrojó nuevamente la primera piedra, al sostener que la comuna se desadhirió de la ley de acceso a la información pública, lo que le ha generado “problemas” a la hora de solicitar información.

“Stevanato entiende que la información pública es un regalo, pero es una obligación. Es demencial y un golpe a la institucionalidad en Mendoza”, dijo Pezzutti; lo que generó fuertes críticas por parte de la comuna.

Duilio Pezzutti, Diputado Provincial, Mendoza.

Una de las que respondió fue la presidenta del PJ de Maipú, Gina Colombo. “Demencial es cobrar un sueldo de legislador xa tuitear, hacer videos y levantar la mano”.

“Te propongo q le pongas el mismo nivel de ‘interés’ a pedir informes al Gno Pcial, desastroso en Maipú x donde lo mires. Quizás no estás preparado para ese desafío, o sí pero algo te lo impide”, sugirió.

Juan Pablo Gulino, legislador provincial, también salió al cruce: “Senador, no sea tan monótono en su trabajo y no se limite con el mismo tema cada semana. Estas acciones generan desconfianza en la gente y hace que no crean en políticos como usted. Le aconsejo que piense más en los ciudadanos, quienes necesitan menos promesas vacías y mentiras”.

Y le sugirió un pedido, pero para el gobierno de Cornejo: “Ahí le mando una: pregunte qué pasó con los 400 millones de pesos menos que van a recibir los maipucinos que se podían destinar a obras, infraestructura, servicios?”.

Y hubo otro que redobló la apuesta, que fue Federico Aroma, quien marcó: “Yo te aporto la documentación y vos la renuncia a la banca. Así seguimos avanzando”.

Ante esto, no se quedó atrás Pezzutti: “Stevanato debería aclarar quién pagó tremendo almuerzo. ¿Dispuso recursos para un encuentro político? Los medios dicen que él convocó. Cómo una pregunta tan simple los pone tan nerviosos. Digamos todo Fede”, arremetió.

UN MISTERIO QUE NADIE ACLARA

Jimena Latorre renunció hace un par de semanas al cargo de directora de YPF por la Provincia y desde entonces hay una pregunta flotando que nadie contesta: qué pasó con los honorarios que la funcionaria había cedido a la Provincia.

Hay que recordar que en medio de la polémica por la participación de Latorre en YPF, la decisión fue que cobrara el sueldo como ministra y destinara los abultados honorarios de YPF a un programa ambiental del Gobierno.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Días atrás, un senador oposición avisó que hay un pedido de acceso a la información pública en marcha por este tema. “Jime sabés si los abultados honorarios de Directora que generosamente cediste a la Provincia, ya los transfirieron? Te consulto porque no me aprobaron el pedido de informes y aún no responden el ticket de información pública”, expresó el senador Valentín González en la red social X.

La información también ha sido solicitada por la prensa, pero por ahora, no hay caso....

Los mensajes que Trump ¿alguna vez lea?

El atentado contra la vida del expresidente estadounidense Donald Trump generó conmoción a escala global y Mendoza no fue la excepción. En ese marco, los dirigentes políticos suelen publicar reflexiones al respecto, para repudiar los hechos de violencia y defender la democracia. Lo cual no está para nada mal, claramente.

Lo llamativo es cuando envían mensajes de solidaridad a tono personal, como si la otra parte tomara recibo o conocieran al emisario. El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado publicaron tuits con ese formato.

“Repudio el violento ataque a @realDonaldTrump”, publicó el gobernador y agregó: “Le deseo pronta recuperación”. Por su parte, Casado mencionó: “Mi solidaridad con Trump, espero su pronta recuperación para poder participar de las próximas elecciones”.

Dos legisladores nacionales también se expresaron al respecto. La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti no fue tan directa como Cornejo y Casado, pero manifestó por su parte: “La violencia nunca es el camino. Como ferviente defensora de la Democracia repudio el atentado sufrido por Donald Trump”.

La violencia nunca es el camino. Como ferviente defensora de la Democracia repudio el atentado sufrido por Donald Trump.



Mientras que el diputado aliado de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, aprovechó para ensalzar la imagen de Trump con la foto icónica que le sacaron después del ataque. “Repudio el atentado contra la vida de @realDonaldTrump y la violencia que vivieron hoy los ciudadanos que asistieron al meeting. La democracia debe ser respetada siempre”, anunció el legislador demarchista.