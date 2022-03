Política en Off: Maipú en estado de tensión, el primer fan de Bullrich en Mendoza y la “guardia alta” de Chile con el covid

Un mendocino ya milita el proyecto “Bullrich presidente”

Más de un político mendocino ya palpita 2023. Es el caso del demócrata mendocino Guillermo Mosso, quien, esta semana, avisó que había tomado la decisión de militar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich en 2023.

“Después de mucho tiempo de pensarlo, me convencí que el cambio de rumbo que necesita la Argentina, debe comenzar a construirse desde ahora y con la persona indicada. Por eso voy a trabajar para que Patricia Bullrich sea Presidente en 2023″. Comunicó Mosso.

El diputado que hoy es parte de los demócratas que se mantienen en la alianza Cambia Mendoza, liderada por la UCR, envió una carta a los demócratas de Mendoza para avisar sobre su decisión. “Este es el modo correcto de prepararse para gobernar y evitar la improvisación que demuestra Alberto Fernández, un hombre que se encontró con la presidencia y nunca tuvo equipos ni programas”, destacó en el texto.

“Patricia es la dirigente más valorada y la que más expectativas genera”, señala la carta, que además le reprocha a las autoridades del PD orgánico haber perdido el rumbo y “la sintonía con la sociedad mendocina”.

El doble PCR para entrar a Chile

Chile todavía tiene la guardia alta contra la pandemia. En la capital de ese país, Santiago, abundan todavía las tomas de temperatura en la entrada de todas las oficinas públicas y el alcohol en gel. Es raro ver a alguien sin barbijo, incluso en la vía pública, y hasta para tomar un café hay que mostrar el “pase de movilidad” que concede la autoridad sanitaria. Los protocolos parecen un poco exagerados a esta altura, pero más allá de esta percepción, seguro que a las autoridades chilenas se les va la mano al menos con un requisito.

Para quienes viajaran a Chile vía terrestre, es obligatorio someterse a un PCR en el ingreso al país, que si bien es gratuito, se realiza pocas horas después del que es exigido para obtener el pase de movilidad chileno. En efecto, para ser autorizado a ingresar, todo extranjero tiene que presentar el resultado negativo de un estudio de ese tipo realizado en el país de origen no más de 72 horas antes de llegar.

El doble PCR chileno retrasa muchísimo los viajes en colectivo a Santiago, que pueden demorar hasta 12 horas.

Las vallas movibles de los Carabineros chilenos

Los incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación durante las horas en que se trató el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados dejaron varias cuestiones para analizar. La ausencia de vallados en la zona sorprendió a varios. Y marcaron un contraste: en Chile, por ejemplo, abundaron las vallas en los actos por la asunción del presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

Las vallas de Carabineros alejaban muchísimo al público, pero en la estrategia policial había un detalle que cambiaba este panorama. Durante el viernes, gradualmente, las vallas perimetrales que rodeaban La Moneda iban siendo retiradas conforme se acercaba el momento en que Boric daría su primer discurso frente a Plaza Constitución de Santiago.

Los Andes lo pudo ver en el lugar. Varios equipos policiales trabajaban en la reposición de vallas, que eran instaladas en remplazo de las que se habían quitado antes, pero cada vez más cerca de los balcones desde donde habló el nuevo presidente en la tarde del viernes.

No era que en Santiago no hubiera tensión entre los Carabineros y el público, pero ese enfrentamiento no pasaba de lo verbal. Nadie estaba dispuesto a tirar ningún elemento contra el edificio o los efectivos policiales en La Moneda.

El juego de las diferencias sirve para pensar que las actitudes y las estrategias de control podrían mejorar de este lado de la frontera.

Crece la tensión en Maipú: ¿estamos cerca del 2023?

De a poco vamos entrando en momentos importantes en el departamento de Maipú, precisamente en lo que serán las elecciones del 2023. Tanto la conducción peronista como de la oposición radical han comenzado a subir la temperatura con sus declaraciones, a sabiendas que será seguramente un comicio reñido, según se aprecia del resultado obtenido por cada uno de los frentes años anteriores.

La derrota del Frente de Todos en 2021 envalentonó al frente Cambia Mendoza a poner sus ojos en uno de los departamentos más importantes del Gran Mendoza, y que desde 1983 está gobernado por el PJ.

Ayer hubo declaraciones fuertes del intendente Matías Stevanato contra el gobernador, Rodolfo Suárez, al deslizar que tienen abandonado al departamento. “Creo que han perdido mi celular, porque no me están llamando los muchachos (...) Siento que en estos dos años que pasaron se han olvidado de que Maipú forma parte de Mendoza. Tenemos menos efectivos policiales, menos cámaras de seguridad, no se construyeron escuelas, Vialidad no invierte un peso en Maipú y en otros municipios sí”, declaró el Jefe Comunal.

Pues bien, la respuesta no tardó en llegar, aunque no del seno de Casa de Gobierno, pero sí del entorno político de Rodolfo Suárez. Precisamente la senadora capitalina Natacha Eisenchlas, quien retrucó a Stevanato y dijo que “más que hablar, trabaja con los maipucinos”, y puso ejemplos como inversiones en el hospital Paroissien, “más de 800 proyectos reembolsados x Mendoza Activa y 182 viviendas entregadas en los últimos meses”.

@MatiasStevanato dice que el gobierno "no lo llama". Tal vez más que hablar TRABAJA con los maipucinos.Sólo como ej:85 millones invertidos en el hospital Paroissien,más de 800 proyectos reembolsados x Mendoza Activa y 182 viviendas entregadas en los últimos meses. #ModoCampaña pic.twitter.com/VY58eYdSKn — Natacha Eisenchlas (@NEisenchlas) March 13, 2022

Sin dudas, se calienta la previa de lo que será una elección clave en Maipú en 2023.

Más misiles de Maipú

El concejo deliberante de Maipú vive en estado de tensión. Como ya ha contado Los Andes, a fines de abril asumen los concejales electos en noviembre pasado y la oposición departamental de la Unión Cívica Radical ocupará 7 de los 12 escaños que tiene el cuerpo.

Los radicales se entusiasman con la chance de ganar la elección 2023 y poner por primera vez desde 1983 a intendente radical. Hay que recordar que desde el retorno de la democracia Maipú es un bastión peronista.

Así se vienen desarrollando pequeñas crisis comunales. Por ejemplo, después de las elecciones, decidieron no votar el presupuesto departamental acusando a la intendencia que conduce Matías Stevanato, de crear 300 cargos y, al mismo tiempo, recortar los gastos del Concejo Deliberante.

Después vino la denuncia por el costo de la remodelación de un cuarto de la plaza municipal para instalar juegos inclusivos y otras obras de arquitectura. También hubo tensión cuando Stevanato decidió albergar la fiesta de la vendimia de Guaymallén en un espacio municipal maipucino, el Museo del Vino y hasta concurrir a la fiesta.

También hubo polémica por un centro de testeo Covid que instaló el Gobierno de Mendoza en la plaza departamental y que supuestamente se le habría aplicado una infracción, mientras que el municipio decía que era una inspección.

Ahora está la pelea por la reforma del reglamento interno del Concejo que se publica hoy en Los Andes. La sesión para tratar esa modificación, por la que presidente, vice primer, vice segundo, secretario legislativo y director de Administración del cuerpo deben ser removidos con dos tercios de los ediles, iba a realizarse el sábado pasado, pero no se reunió quorum. Los cinco concejales radicales habían faltado a la convocatoria; ese faltazo no era suficiente para hacer caer la sesión. Hubo una ausencia inesperada, de la única concejal del Frente de Izquierda, Jésica Bustos.

Así fue que hoy habrá sesión otra vez, tal como dice el reglamento interno, 48 horas después de la sesión fracasada.