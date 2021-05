Política en Off: los peronistas de corazón celeste, el vice odia las discusiones berreta y los últimos que fueron primeros en la vacunación

Futbol y política: peronistas de corazón celeste

Que el fútbol y la política están inevitablemente unidos no es un secreto para nadie. Hay ejemplos en la Argentina (Macri en Boca y Moyano en Independiente) y en el mundo (Berlusconi con Milan). Y Mendoza no puede ser la excepción.

Recientemente fracasó una intentona del bermejismo para hacerse con la conducción del club Gutiérrez. Estaba todo cocinado para que el diputado provincial peronista Duilio Pezzutti asumiera como nuevo presidente del Celeste, con el apoyo del ex intendente y ex diputado nacional Alejandro Bermejo. Y, dicen algunos en Maipú, también con respaldo económico del municipio, aunque en el entorno del bermejismo lo niegan.

Tanto Bermejo como su hermano mayor, el senador Adolfo, son hinchas de Gutiérrez, el clásico rival del Deportivo Maipú que hoy milita en la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Por eso, ver al Cruzado codeándose con clubes importantes del país y al Celeste penando en la Liga Mendocina movió a algunos peronistas maipucinos a intentar desembarcar en el club de sus amores.

Sin embargo, la aventura no prosperó. Duilio Pezzutti, hijo de un histórico dirigente de Gutiérrez, el Cachi Pezzutti, tenía todo acordado con el actual titular del club, Carlos Quiroga, para tomar las riendas de la institución. Incluso había sido presentado al plantel de fútbol como nuevo presidente.

Pero a último momento Quiroga se arrepintió, encontró un artilugio legal (la lista del bermejismo estaba floja de papeles) y finalmente decidió continuar al frente del club. “Lo lamentable es que no nos dejó participar en ningún espacio”, dicen ahora cerca de Pezzutti, aunque aseguran que seguirán colaborando con el club “apoyando el trabajo de inferiores”.

Enojado con las discusiones berretas

Las sesiones en el Senado, los martes, suelen dejar tela para cortar por algunas alocuciones, no por la calidad del debate legislativo precisamente. Y eso pasó el último martes, lo que provocó el enojo del Vicegobernador Mario Abed.

De estirpe ejecutiva, y como ex intendente, el titular del Senado suele enojarse y seguido cuando las discusiones entran en un callejón sin salida. El parámetro de qué proyecto es “berreta” y cuál no, fue el eje de la discusión que mantuvieron por largos minutos varios senadores como Pablo Priore (Pro), Lucas Ilardo (PJ), Alejandro Abraham (PJ), Marcelo Romano (Ciudadanos por Mendoza), Adolfo Bermejo (PJ), Bartolomé Robles (PJ) y Alejandro Diumenjo (UCR).

Harto de ver cómo pasaba el tiempo y no se resolvía el asunto, decidió levantarse de la sesión y dejar en su lugar a Juan Carlos Jaliff, el Presidente Provisional del Senado. ¿Qué hizo el Vice? Se fue a visitar a Iris Aguilar quien es la Jefa del Vacunatorio Central. “Fue a ver cómo estaba, si necesitaba algo, se enoja mucho con esas discusiones que no llevan a ningún lado”, dijo un colaborador cercano.

Radicales a la moda

Esta semana ha sido sin dudas una de las que más ha despertado tanto críticas entre el peronismo y el radicalismo, como también intentos de acercamiento. Adentrándonos más en las diferencias y polémicas, pegó fuerte en el Ejecutivo los pedidos que realizó el intendente sanrafaelino Emir Félix, al gobernador, Rodolfo Suárez, con más restricciones por el avance de los casos.

Más allá de los fundamentos y los intentos de un lado y del otro de acusarse de “hacer política” y de “empezar la campaña electoral”, causó enojo en el peronismo mendocino que Suárez no haya aceptado los pedidos de Félix.

Tal es así que se escuchó decir a uno de los peronistas, en modo catarsis, que al radicalismo “sólo le interesan las encuestas, y no les importa tratar de hacer lo mejor para los mendocinos”. “Este radicalismo es de chupines, zapatos puntiagudos y cama solar. Van a los lugares solo a hacer desfiles, pero no conocen la realidad de los departamentos”, dispararon.

Los últimos fueron primeros (entre los vacunados)

Luego de que estallara el escándalo del “Vacunatorio Vip” en el Ministerio de Salud de la Nación, dos senadores provinciales mendocinos del peronismo se sumaron a la indignación colectiva y presentaron un proyecto en la Legislatura que establecía que todos los funcionarios públicos que ocupan cargos de representación o fueron designados debían ser los últimos en ser vacunados.

La propuesta fue presentada el 25 de febrero, cuando las irregularidades y la renuncia de Ginés González García todavía resonaban en los medios. Su autora fue la senadora del Frente de Todos, Andrea Blandini, mientras que su compañero de bancada, Bartolomé Robles, firmó como coautor.

En su momento la iniciativa no prosperó en el Senado, pero fue evocada recientemente ya que tanto Blandini como Robles recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la última semana. Si bien ambos fueron vacunados por encontrarse entre los grupos de riesgo alcanzados por la últimas convocatorias del Ministerio de Salud provincial y en el proyecto se atendían las salvaguardas por razones de salud, no faltaron las voces en la Legislatura que acusaron a los dos legisladores de “hacer demagogia” en su momento y ahora no predicar con el ejemplo.

Al mismo tiempo, les echan en cara que luego de darle publicidad y difusión a su propuesta en redes sociales “ahora pedirán el archivo de su propio proyecto”. Una muestra de que la interna legislativa levanta temperatura en la previa de la campaña electoral y que en el edificio de calle Patricias Mendocinas no se dejan pasar una.

El proyecto de reforma sureño

El rumor sobre un proyecto de reforma constitucional se estaba gestando en San Rafael sonó y fuerte cuando el Gobierno presentó la propia en el Senado. Sin embargo, fue tal el hermetismo que poco y nada se supo al respecto.

Sin embargo, esas versiones tomaron forma en las últimas semanas sobre todo porque los puentes con el oficialismo no estarían siendo los más institucionales. Sino más bien con gente que no forma parte del círculo frecuente de Suárez y Abed, quien hoy tiene en la Cámara de Senadores que preside no sólo al proyecto sino también al debate en comisiones.

Hay pocos detalles, y desde el sur lo niegan tajantemente. Pero no sería sólo un boceto sino más bien un proyecto, cuyas hojas son exhibidas y que incluyen tanto la reelección del Gobernador como de los intendentes.

Félix evita hablar de candidaturas, y muchos apuestan a que rompa con el kirchnerismo en esta unidad dentro del Partido Justicialista, ¿será esta una de sus armas? Las diferencias se maquillan, pero entre el intendente de San Rafael y La Cámpora con Anabel Fernández Sagasti como máxima referente, hay muchas.

Difícil saber si el jefe comunal romperá, porque otros aseguran que no lo hará en año electoral y que terminará su mandato en 2023. Mientras tanto, las carillas dan una señal. También es cierto que el proyecto sale del ostracismo justo cuando Félix rompe lanzas con el Gobierno por las clases presenciales en su departamento.

La prédica de Munives contra los celulares

El celular es sin dudas uno de los dispositivos electrónicos en el que más tiempo pasamos las personas. A veces solemos abstraernos, inmersos en las redes sociales, aún en tiempos en los que deberíamos estar trabajando.

Algo así ocurrió esta semana con dos efectivos de la fuerza policial, quienes tuvieron la mala suerte de haber sido encontrados “in fraganti” por el jefe de la Policía, Roberto Munives. El comisario estaba en la vía pública respondiendo algunas consultas de Los Andes, cuando notó que los dos policías no estaban “patrullando”, y ambos estaban mirando sus celulares. -Si estuvieran atentos trabajando seguramente atraparían a los ladrones- señaló Munives a los efectivos.

Éstos, al verlo, pidieron disculpas pero señalaron que estaban trabajando, y que los dos estaban viendo información relacionada con las tareas que estaban haciendo. No obstante, el Comisario no les creyó e insistió en que patrullaran “y dejen de ver el celular”. A Los Andes, una vez que terminó el episodio, sostuvo que el tema del celular “es un problema”, y que los reprendió “con respeto”.