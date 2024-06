Política en off: los avales de la discordia, el silencio de las “víctimas” y el “aluvión” santarrosino

Votos santarrosinos

Las elecciones intermedias de la Universidad Nacional de Cuyo movilizaron a varios estudiantes, graduados y no docentes. Como ya viene sucediendo, la política juega sus fichas en los cargos que se reparten.

En las oficinas públicas se vieron padrones de graduados de las facultades que han ungido a muchos funcionarios públicos: Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, principalmente. Y también se especulaba con el traslado de votantes a la Ciudad Universitaria.

Los comicios no son obligatorios, y cada voto vale oro. La Municipalidad de Santa Rosa no tuvo inconvenientes en poner a disposición de estudiantes uno de los transportes. Así se vio en la playa de estacionamiento cercana a la facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La combi de Santa Rosa en la playa de estacionamiento de la Universidad Nacional de Cuyo.

Avales que pueden traer cola

El escándalo por los avales en La Libertad Avanza, contado por Los Andes, he generado mucho ruido dentro del espacio que comandan la diputada nacional Lourdes Arrieta y su hermano Martín. Se veía venir que puertas para adentro podrían haber reclamos.

Los runrunes dicen que empezó a reinar cierta desconfianza entre quienes dicen ayudar, y terminar poniendo palos en la rueda. Todavía no hay pases de facturas directos, pero han empezado a sembrarse algunas dudas y cuentan que hay enojos e incomodidades de quienes dicen haber ayudado con predisposición.

Las afiliaciones se están haciendo con los más libertarios, que son los que no quieren saber nada con una alianza amplia. Dicen que la saga promete más capítulos. Otros esperan que no haya más irregularidades en el armado del partido.

Lulú y los “nuevos” a contrarreloj

Es un hecho que, en Mendoza, posiblemente no haya otro dirigente político tan metido en el tema electoral o el que compete a los partidos políticos que la diputada nacional Lourdes Arrieta.

En este caso, casi a contrarreloj está trabajando tanto Arrieta, como su hermano y el resto de la tropa de La Libertad Avanza.

Ya no pensando en la polémica de los avales, ahora están con el foco en las afiliaciones. Según datos de la Justicia, tienen 150 días ya no para reunir los simples avales o firmas, sino que deberán juntar 4.000 afiliaciones, con acreditación y certificación, para que La Libertad Avanza no sea un sello provisorio para Arrieta, sino para llegar a obtener la confirmación final.

De hecho, no sólo se ve a Arrieta en redes sociales fogonear con el tema afiliaciones, sino también al propio flamante titular del PAMI, David Litvinchuk.

“Te invitamos a sumarte a La Libertad Avanza Mendoza LLA y junto a nuestro presidente Javier Milei y Karina Milei luchar por una verdadera Mendoza Liberal!!”, dijo en redes. Y además mandó un mensaje directamente a Arrieta: “Cada vez falta menos para lograr el sello Partidario definitivo! VLLC”.

Te invitamos a #sumarte a La Libertad Avanza #Mendoza #LLA y junto a nuestro presidente @JMilei y @KarinaMileiOk luchar por una verdadera Mendoza Liberal!! @lulumicart Cada vez #faltamenos para lograr el sello Partidario definitivo! VLLC pic.twitter.com/hzFWeY2ZWD — David M. LITVINCHUK (@LitvinchukDavid) June 16, 2024

El silencio de la política

Otra de la polémica de La Libertad Avanza es la ¿sorpresa? por el silencio que hay en torno a la polémica de los avales truchos.

Este diario contó cuántos dirigentes políticos desconocieron haber firmado los avales para la lista de Lourdes Arrieta o de Alejandro Barraza; pero todo quedó en una mera queja y poco hubo de trabajo en la Justicia.

De hecho, el único que denunció fue Germán Pérez, el petrista y excandidato a intendente de Las Heras, porque sostuvo que le falsificaron la firma a su hija. En tanto, Pablo Priore aseguró que pediría al Congreso avanzar en contra de la Diputada porque según sostuvo, le falsificaron la firma a su padre, que falleció años atrás.

En tanto, Enrique Thomas dio marcha atrás al indicar que recibió las justificaciones de Lourdes y su hermano Martín, quienes acusaron a parte de su equipo que, al parecer, les quisieron “embarrar la cancha”.

Pero hubo varios políticos más, que han decidido, quizás, dejar pasar el tema, como son los casos de Sol Salinas, Giuliana Díaz o Sebastián Bragagnolo, cuyos nombres y firmas aparecieron en alguna de las dos listas, pero aseguraron que no firmaron. ¿Naturalización, desgano o estrategia política?

Críticas de “compañeros” al observatorio de seguridad K

El lunes pasado, La Cámpora presentó el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza, un observatorio que se propone “colaborar” con la demanda de seguridad que hay en la provincia y organizarla a través del contacto barrial, aseguró la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Para criticar el plan que viene llevando adelante el Gobierno, la legisladora aseguró que “va seguido” al Oeste de Godoy Cruz y los vecinos no avalan la “puesta publicitaria” de los megaoperativos, como el que hubo en el barrio Campo Papa a principio de año.

Fueron dos “compañeros”, alejados del PJ orgánico, los que salieron al cruce. Primero el Doctor Jorge Pujol salió al cruce de la publicación en X de Anabel: “Lamentable!!! Sin palabras, hablan de las consecuencias, los que produjeron las causas!!”, reaccionó en un comentario.

Después, la exlegisladora provincial Andrea Blandini, cuestionó con otro posteo: “La @anabelfsagasti no conoce el Oeste de Godoy Cruz y desconoce el peronismo ya q la solución está en trabajo, producción, educación. Mendoza quiere propuesta peronista y menos verso Ej. B Sol y Sierra”.