Política en Off: incomodidades judiciales, la unión peronista que se olvida de algunos y la trampa electoral que hay que controlar

El Polo Judicial es un hervidero

La lluvia de denuncias que tienen a la Municipalidad de Las Heras y a sus funcionarios como protagonistas, tienen a varios fiscales del Ministerio Público Fiscal abocados a la resolución de las causas, en medio de la campaña electoral, y seguramente con más de un llamado recibido. Hay interesados en este tema y es Cambia Mendoza que sigue de cerca el asunto.

Hay causas en distintas fiscalías dado que la cantidad de delitos involucra a Delitos Económicos, Tecnológicos, No Especializados, entre otros. El problema se genera cuando hay que consultar los expedientes. Por ley, cuando hay funcionarios públicos implicados, se debe contar con un dictamen decisivo de la jefatura. Así, algunos han dejado por escrito su disconformidad con la manera en la que la justicia y la política se están relacionando.

Pasó con los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi (jefe de Delitos no especializados que dejaron en claro que así como estaba la causa en la que se acusa a Janina Ortiz, Secretaria de Gobierno de La Heras y a otras dos mujeres, no había que imputar, pedían más pruebas. Sin embargo, habrá imputaciones. La situación es bastante tensa en los pasillos porque los funcionarios tienen que lidiar con varios frentes y la ansiedad de algunos dirigentes por los resultados, además de quedar expuestos por la investigación, el criterio de los jefes, y el resultado final.

Otra situación más llamativa se da en las oficinas en donde están los fiscales de Violencia de Género. Una causa compleja, que vincula al humorista Cacho Garay tiene en vilo a varios. El fiscal Daniel Carniello, sobreviviente a Jury de Enjuiciamiento impulsados durante el gobierno de Alfredo Cornejo, inició la investigación. Para algunos, esto daba tranquilidad porque el funcionario judicial, sabe de sobra, aguantar presiones. Sin embargo, la víctima pidió que sea apartado y así fue por decisión de Paula Quiroga (Fiscal Adjunta en lo Penal), porque además pidió prisión domiciliaria para el humorista, la jueza Alejandra Mauricio aceptó y el Polo Judicial explotó porque la decisión cayó pésimo.

Más raro quedó todo el ambiente cuando no sólo es desplazado Carniello, sino que en su lugar asume Mónica Fernández Poblet. ¿Por qué raro? Porque según suena fuerte en los pasillos del Polo Judicial, no le correspondía a ella subrogar a Carniello, sino que ese expediente debía caerle a Mariana Pedot. Las especulaciones giran en torno a la pésima relación de Fernández Poblet con la jueza Mauricio, quien se habría inhibido de la causa y entonces otro juez seguirá al frente. Muchos se preguntan por qué hay tanto interés en que Cacho Garay vaya a la cárcel.

El PJ de la unidad, sin dirigentes gremiales

Este fin de semana, el peronismo mostró una foto de unidad con el objetivo de potenciar la campaña nacional que se avecina, en la cual el intendente Martín Aveiro será precandidato a diputado nacional; pero también para tratar de limar asperezas en un cierre de listas caótico y que tuvo a Guillermo Carmona (precandidato a gobernador que perdió) con fuertes críticas al PJ.

Lo cierto es que, si bien Carmona está en la foto, no aparecen los hermanos sanrafaelinos Félix aunque mandaron emisarios. No aparecen dirigentes gremiales, en el cual algunos incluso le pegaron a la cúpula del PJ por haber presionado para bajar a José Luis Ramón, quien tampoco participó de la “reunión de la unidad” y que incluso había presentado lista como precandidato a diputado nacional para competir con Aveiro.

“No hay dirigentes gremiales en la foto”, expresaron algunos referentes del peronismo, hoy distanciados con la conducción. De hecho, desde el SUTE, Gustavo Correa, quien hasta llegó a ser precandidato por el kirchnerismo, tampoco participó del mitín. Él, de hecho, defendía la precandidatura de Ramón, o al menos la posibilidad de que todo aquel que quisiera presentarse, lo hiciera sin problemas, algo que evidentemente no ocurrió en el PJ.

El candidato a todo que se quedó sin nada

Roberto Righi pasará a la historia por haber sido uno de los intendentes de más larga data en la comuna, más de 20 años, pero también se da un hecho llamativo. No pudo generar un sucesor ganador y el elegido, perdió la interna con otro peronista que si bien estuvo cerca suyo, no es de su riñón. Así, fue uno de los grandes perdedores de las elecciones del 30 de abril.

Sin embargo, cuando los rumores de charlas de intendentes peronistas con Omar De Marchi para un nuevo frente irritaron a La Cámpora, el rumor sobre una candidatura de Righi a un lugar importante en lo que después de transformó en La Unión Mendocina, sonó fuerte. Hasta dicen que la oferta para ser candidato a gobernador sobrevoló Lavalle, pero no hubo respuesta y después apareció Daniel Orozco. Sin embargo, se lo habría tenido en cuenta para el armado electoral.

Sin esta posibilidad, quiso ser diputado nacional por Unión por la Patria. “Cayó a la sede del PJ y se postuló él, al menos le hubiera dicho a otro que lo promoviera”, dijo con sorna un peronista. Se quedó sin ese lugar, y estuvo cerca de ser el candidato a diputado nacional por la lista de Juan Schiaretti, pero su lugar lo terminó ocupando Raúl Mercau porque habría declinado presentarse por afuera del PJ a último momento. El sábado estuvo en la foto de unidad del peronismo. El 10 de diciembre, si no cambia el rumbo en estos meses, se irá a su casa sin posibilidad de seguir en la actividad pública.

El mensaje de Elon que asustó a todos

Alguien " de la vieja guardia”, que opera en las mesas de café y charlas de pasillo, que no se acostumbra a los “anuncios en redes” sonreía y comentaba el sudor frío que corrió por las espaldas de los “operadores políticos digitales”, temerosos de que se les acabara el curro de cobrar por “militar” en la red social del pajarito.

Ese cultor de las viejas estrategias también aseguraba que el terror se apoderó de los dirigentes políticos reconocidos que le escapan a la charla con la prensa y hacen anuncios por Twitter, ante el anuncio del dueño de la red social de limitar las lecturas de posteos.

Musk anunció el sábado que para evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”, las cuentas verificadas podrían leer 6.000 tuits al día cómo máximo, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas no verificadas, 300, aunque posteriormente hizo concesiones y amplió los límites hasta 8.000 tuits para las cuentas verificadas, 800 para las no verificadas y 400 para las nuevas cuentas no verificadas.

En realidad es un límite para los “militantes virtuales”, que no podrán leer muchos tuits por día para luego responderlos o “retuitear” pero, al menos para el mercado mendocino, el límite para cuentas verificadas no parece tan bajo.

La restricción es bastante alta para las cuentas no verificadas, es decir, perfiles de gente “inexistente” y más grande para los que abran cuenta ahora, para seguir con el curro. Los dirigentes que viven de Twitter, de todos los partidos, van a tener que limitar su “vida virtual” para no agotarse las lecturas.

¿Se sabe pero no se dice?

El senador de La Unión Mendocina, Germán Vicchi, presentó un proyecto para modificar el artículo 136 de la ley de administración financiera, la 8706, con el objetivo de impedir que familiares de funcionarios participen o sean proveedores del Estado.

Si bien el proyecto consiste en evitar que durante el tiempo que dure el mandato del gobernador, vicegobernador o funcionarios, familiares de éstos puedan estar inscriptos como proveedores del Estado; hay acusaciones por lo bajo, pero poco se dice.

En una charla con radio Mitre, Vicchi sostuvo que le consta que en Mendoza hay “innumerable cantidad de sociedades que son proveedores del Estado y donde existen familiares de dirigentes políticos”.

Sin embargo, evitó dar nombres. “Hay que buscar sociedades, me parece que en todos los lugares existen sociedades y esto no está hecho en forma puntual respecto de alguna sociedad o algún funcionario en particular, las cosas se cambian de acá para adelante y sería una muy buena medida”.

Ante la insistencia de si tiene conocimiento de situaciones en Mendoza, volvió a decir que “sí” le consta, pero agregó que “no tiene” los datos. “A mi me consta que existen, no puedo decir los nombres porque no los tengo acá”, fue su respuesta final. Lo que puede pasar, y por eso quizás el temor, es que si se destapa la olla en la comuna, podría pasar lo mismo con otra y con cercanía a LUM si es que sucede. Por eso a veces se tira la piedra pero se esconde la mano.

Celulares en el box de votación

La Boleta Única vino a desterrar viejas trampas de la política. Por ejemplo, la compra/venta de votos, que teóricamente no se puede hacer más, porque los punteros no tienen boletas de los candidatos para dar, sino que la recibe el votante en la mesa ¿Pero realmente se acabó eso? Nos hacemos la pregunta porque persisten rumores sobre una nueva modalidad de venta de votos a través del celular. La maniobra consistiría en sacar una foto en el box que certifique que se votó a tales candidatos. El pagador liquidaría sumas de alrededor de 5.000 pesos a cambio de la foto de cada voto. Y si alguno se hace el vivo y pide otra boleta después aduciendo que se equivocó, los fiscales pueden detectarlo. Hay quienes dicen que eso pasó el 11 de junio. No se sabe si esto se generalizó, pero claramente hay una forma de evitarlo en la próxima elección provincial: haciendo cumplir a rajatabla la prohibición del uso del celular en el box de votación. Salvo que no convenga controlar tanto.