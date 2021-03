Política en off: la sonrisa de Macri, el libro de Vidal, el “chico Guzmán” y la interna radical

Por qué sonríe Macri

Mauricio Macri está contento y hasta envalentonado. Con un libro como catapulta, hace pocos días volvió a la primera fila de la escena política. Apareció sonriente y confiado sobre el futuro electoral de la coalición Juntos por el Cambio. Si bien no se ve compitiendo en las legislativas 2021, sí quiere jugar en 2023. En su entorno tienen encuestas: su imagen “muy negativa” y “negativa” cayeron. La positiva no mejoró. Pero entienden que es un primer paso.

Y señalan que la gente está más “permeable” nuevamente a escuchar al ex Presidente. Por ello, destacan que la entrevista que le hizo Luis Majul en LN+ midó 4,6 puntos de rating, cuando la que le hicieron a Alberto Fernández en Canal 9 midió sólo 1 punto.

Quienes lo rodean piden que a este Macri no se lo compare con la Cristina actual, sino con la que fue medida en 2016 y 2017, poco después de dejar el poder y cuando todos los problemas que había dejado su gobierno salieron a la luz.

Y la sonrisa de Macri responde a eso y a que el círculo rojo empezó nuevamente a convocarlo, por lo que -dicen quienes conviven con él en sus oficinas de Vicente López- el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA no para de agendar reuniones.

Vidal, el misterio de 2021 y el deseo presidencial

María Eugenia Vidal develará en las próximas semanas si será parte o no de algunas de las boletas legislativas de Juntos por el Cambio para los comicios de medio término fijados para octubre.

La exgobernadora bonaerense, quien reapareció públicamente en Córdoba esta semana, es uno de los activos más importantes con los que cuentan el Pro y la coalición opositora, y no oculta en cambio que quiere disputar una interna en 2023 para ser candidata presidencial.

Desde que cayó derrotada ante Axel Kicillof en la determinante provincia de Buenos Aires, Vidal ha guardado un cuidado silencio. Ese mutismo comenzará a romperse definitivamente a mediados de abril, cuando presente su libro “Mi camino”.

En las recorridas que hará por las principales ciudades del país para presentar la obra literaria sobre sus cuatro años de gobernadora, Vidal anunciará lo que ya confía en privado: buscará posicionarse como aspirante a llegar a la Casa Rosada en 2023.

“Che, ¿qué pasa con el chico Guzmán?”

En las reuniones de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina hay más rosca que en una fábrica de turcas. Por zoom, como se vienen resolviendo, alguien tiró: “Che, ahora dicen que se va Guzmán, el chico Guzmán. ¿Alguien sabe algo? “.

La afirmación sin información del hombre de negocios no respondía más que a un trascendido de pasillo después de que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, presentara su renuncia tras ser esmerilada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Martín se va con Alberto, en 2023”, dicen en Economía. Pero los industriales temen que Cristina vaya por el cargo, dado que consideran a Guzmán como un moderado que está intentando equilibrar el desbarajuste macroeconómico.

La vicepresidenta apoya al funcionario y habla muy seguido con él. Lo que quizás los industriales no sepan es que ella no está tan conforme con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien cuestiona en privado por su tibieza para pedirles a los mismos industriales que apuren la sustitución de importaciones.

Arden los radicales, arden

La reciente interna radical bonaerense se nacionalizó, dado que llevó al distrito a referentes de otras provincias. El sector ganador, del diputado provincial Maxi Abad, contó con el apoyo de los gobernadores Morales y Valdés, de los jefes legislativos Negri y Naidenoff, y de los porteños Jesús Rodríguez y Luis Brandoni. El sector derrotado, de Gustavo Posse, contó con el apoyo de Martín Lousteau y Enrique Nosiglia, y los radicales históricos Storani y Casella. Pero los dos grupos cruzaron acusaciones.

Desde el grupo de Abad dijeron que para Posse militaron agrupaciones de Moreau y Ricardo Alfonsín, dos radicales que integran el Frente de Todos, y que en el distrito de San Martín también se sumaron militantes del ministro nacional Gabriel Katopodis, ex intendente de este distrito del conurbano noroeste.

Desde el grupo derrotado señalaron que Abad, respaldado por Daniel Salvador, el radical que fue vicegobernador de María Eugenia Vidal, tuvo el respaldo de sectores del Pro y también de la Coalición Cívica en los operativos de fiscalización de mesas. Interna extrapartidaria.

Hola… Hola… ¿senador? ¿senador?

Desde que rige en el Senado el sistema virtual para sesionar, a causa de la pandemia, ante cada votación se les pide uno por uno a cada senador que verbalicen su voto. Con el santafesino Carlos Reutemann siempre hay problemas. El ex gobernador del peronismo, que integra el interbloque Parlamentario Federal, que forma la oposición más dura en esa cámara con Juntos por el Cambio, con frecuencia no responde a la pregunta del secretario parlamentario del Senado, Marcelo Fuentes, sobre el sentido de sus votos. En su turno, entre el silencio se oyen ruidos extraños y sonidos robotizados.

La última sesión, de este jueves, no fue la excepción: se escuchó tan solo un “ivo” con un largo eco de Reutemann, que no se sabía si era afirmativo y negativo, lo que provocó una risa estallada de Fuentes, que se contuvo para no seguir riéndose y no faltarle el respeto a su ex colega (Fuentes fue hasta 2019 senador por Neuquén). Minutos después, el “Lole” finalmente pudo anunciar su voto: afirmativo.