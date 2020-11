Política en Off: la oficina fantasma, los halcones mendocinos y la funcionaria “instagrammer”

Contacto: politica@losandes.com.ar

Un área fantasma en la Legislatura

Durante la gestión de Laura Montero como vicegobernador, la Legislatura contó con una Oficina de Presupuesto y Hacienda en el Senado, desde donde se emitían informes con respecto a los gastos provinciales. Pero con la llegada de Mario Abed este área no ha tenido continuidad y algunos aseguran que tampoco la tendrá.

Las razones son meramente políticas: era sabido el ríspido vínculo institucional entre Alfredo Cornejo y su vice en aquella gestión que terminó a fines del año pasado, algo que no sucede con Rodolfo Suárez y Abed. “En otro momento, desde ahí Montero monitoreaba y exponía los gastos provinciales, era su estrategia política”, interpretaron desde el Senado.

Por los pasillos de la Casa de las Leyes aseveran que “la convivencia de Mario con Rodolfo hace que no necesite una oficina de presupuesto”. Es decir, un área con la que el vicegobernador le cuente las costillas al gobernador. Una muestra de esto es que quien fuera responsable de esta oficina durante la getsión de Montero, el economista Alfonso Brandi, emigró hacia la Dirección de Seguimiento y Evaluación del ministerio de Hacienda y Finanzas que comanda Lisandro Nieri.

Lo curioso es que este área “fantasma” todavía sigue existiendo en los papeles. Al menos así lo demuestra que en la web de la Legislatura tenga su espacio bien visible y aún sigan publicados los informes presupuestarios de todo 2019 que elaboró el “monterismo”.

Larreta contra los halcones

Se sabe que Horacio Rodríguez Larreta quiere tapar la grieta y así se va manifestar siempre en el largo camino a la candidatura presidencial que anhela y por la que ya está trabajando.

Su deseo también es que todo el Pro asuma esa postura y para ello cuenta con el inestimable apoyo de María Eugenia Vidal. Juntos quieren dejar atrás el discurso de los halcones del partido, como Patricia Bullrich , y sobre todo el del ex presidente Mauricio Macri. El caso Rafecas es un ejemplo.

El jefe de Gobierno porteño quisiera que esa “tercera posición” sea la bandera del Pro en todo el país para terminar con los enconos que dividen a los argentinos. En particular, su mirada apunta a Mendoza.

Acá, el partido lo preside justamente un “halcón”: Omar de Marchi. Y de él esperan que modere su iracunda verborragia contra el Gobierno nacional y muestre otra faceta. “Cornejo ya expresa en la provincia el antikirchnerismo duro y Omar termina relegado”, justifica uno de los operadores del larretismo desde Buenos Aires.

La misión parece imposible: De Marchi se “consagró” hace más de 15 años como un ferviente crítico K y parece difícil que vaya a cambiar.

Un intendente complicado con el Covid

Luego de dar positivo de Covid, la salud del intendente Walther Marcolini desmejoró y de ser considerado un enfermo leve pasó a moderado. Si bien no tuvo fiebre, una tomografía el viernes confirmó que el virus llegó a los pulmones, y entre los síntomas que presenta es el malestar corporal general, De todas formas, hasta ayer continuaba aislado en su casa.

El contagio del jefe comunal de General Alvear terminó por detectarse el martes pasado por la tarde. Un fuerte dolor de espalda le hizo sospechar, por lo que se presentó en el hospital Enfermeros Argentinos y le realizaron un análisis de antígeno que confirmó el diagnóstico.

Fuentes allegadas a Marcolini confiaron que nadie en su entorno familiar o el personal municipal que estuvo en contacto con él presenta algún síntoma. Sí dio positivo días después el ministro de Economía Enrique Vaquié, quien estuvo ese mismo martes en Alvear compartiendo un acto con el intendente. ¿Lo habrá contagiado Marcolini, o fue al revés?

Volviendo al jefe comunal, en los primeros días estuvo bien pero en la noche del jueves, previa a dar el discurso de apertura en la Fiesta de la Ganadería, comenzó a desmejorar su estado de salud. Si bien dejó su menaje el viernes por Zoom, inmediatamente después solicitó asistencia médica y le realizaron la tomografía.

Dentro del paquete de recomendaciones que le hicieron para el cuidado de su salud, le pidieron encarecidamente que apague el teléfono celular.

La llamada que no se hizo (pero que sí se hizo)

La discusión por el Presupuesto y el financiamiento de obras públicas provinciales llegó a los municipios, pero con chicanas por parte del peronismo que terminaron siendo respondidas por parte del gobierno radical. Precisamente fue una entrevista que le hizo Los Andes a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, la que agitó el avispero y sorprendió al equipo que comanda las negociaciones de las obras públicas de la gestión de Rodolfo Suárez.

La ex Reina de la Vendimia dijo que nadie los había llamado del Gobierno para preguntarles sobre las obras que querían para Santa Rosa, y los acusó de no ser tan federales como pregonan. “Nadie nos llamó para preguntarnos qué queríamos que se tuviera en cuenta para los santarrosinos. Hay que estudiarlo, pero no nos han informado qué obras serán para Santa Rosa ni cuáles serán para el desarrollo del departamento o región”, dijo Destéfanis.

La respuesta vino rápidamente desde Casa de Gobierno, desde donde “filtraron” que sí se comunicaron semanas atrás con funcionarios de Santa Rosa para tener un encuentro presencial o virtual para hablar de las obras 2021. “Nos dijeron que no podían porque fue la semana que cerró el municipio por casos de coronavirus, dijimos que se podía hacer de manera virtual pero tampoco tuvimos respuesta”, agregaron.

Hay quienes, sorprendidos por las declaraciones, entienden que la intendenta cercana al operador peronista Carlos Ciurca y a la senadora Anabel Fernández Sagasti “está jugando un papel más fuerte contra el Gobierno porque quiere tener protagonismo y ser la presidenta del PJ”.

Más allá de las chicanas, lo cierto es que esta semana finalmente habrá reunión virtual por Zoom por las obras. El oficialismo sabe que necesita tentar a la oposición para obtener la autorización de créditos por U$S 350 millones para obras públicas. La novela por los votos, de esta manera, seguirá por algunas semanas más.

Hebe, la malquerida

La diputada provincial Hebe Casado viene cosechando enemigos desde que asumió su banca en 2017 por el Pro. La última semana fue noticia nacional por comparar a los muertos por el Covid con los desaparecidos (“Ahora son 30 mil, no como los otros 30 mil”, tuiteó), una poco feliz expresión que le valió no solo el repudio de muchos, sino también un pedido de suspensión por parte del peronismo que esta semana se pondrá en debate en la Legislatura.

La cuestión es que en el oficialismo (incluido su partido) nadie salió a defenderla públicamente, aunque sí recibió algunos respaldos en privado, como el de la presidenta de las mujeres del Pro, la concejal lujanina Cecilia Páez, con quien comparte la conducción femenina del macrismo mendocino (Hebe es la vice).

En la Legislatura dicen que el PJ tiene los votos para tratar su suspensión en comisiones, por lo que el destino de la diputada sanrafaelina está en manos de sus compañeros de bancada en Cambia Mendoza, que si quieren salvarla van a tener que salir a decir algo para defenderla. Y a levantar la mano en el recinto (en el Zoom en realidad).

Ahí es donde surge el problema. En el radicalismo muchos se preguntan hoy, tres años después, cómo llegó Casado a ser diputada. La respuesta está en la famosa lista sábana. Hebe, una reconocida médica inmunóloga en San Rafael, entró en 2017 tercera en la lista de Cambia Mendoza para el Cuarto Distrito y la buena performance que tuvo el cornejismo en ese momento la llevó directamente a una banca sin haber tenido militancia previa en la política.

Fue el líder del Pro en Mendoza, Omar De Marchi, quien le abrió la puerta a una candidatura cuando empezó en el sur a buscar nombres por fuera de la política para sumar a su proyecto, en pleno apogeo del macrismo a nivel nacional.

De Marchi, los últimos días, se llamó a silencio sobre la frase de Casado. No salió a respaldarla pero tampoco la amonestó. Ahora, sus socios del radicalismo se quejan porque tienen que hacerse cargo de ella y de su verborragia tuitera. Pero también en el mismo Pro la miran con desconfianza por su perfil polémico y su falta de trayectoria política: “Hace 22 minutos llegó”, ironizó un dirigente del Pro, molesto por tener que dar explicaciones sobre Hebe, la malquerida.

La funcionaria judicial que la rompe en Instagram

Mariana Silvestri se hizo cargo del Ministerio Público de la Defensa de la mano de Alfredo Cornejo, en 2016. Sin militancia política, integra el grupo de penalistas alineados con una visión del derecho menos garantista, que el ex gobernador encumbró en el Poder Judicial durante su gestión. Entre ellos están José Valerio y Alejandro Gullé, quienes fundaron el Instituto de Altos Estudios de Derecho donde también revista Silvestri.

Sin embargo, además de ser mujer y más joven que los nombrados, esta abogada tiene otras diferencias. Una de ellas es su perfil de “instagrammer”, que viene aprovechando muy bien para difundir las tareas que realiza su área. Sin un equipo de comunicación propio como el que tiene por ejemplo la Suprema Corte, Silvestri se las ha arreglado para meter ruido en las redes con videos cortos que ella misma protagoniza y que, con lenguaje muy directo y simple, están dirigidos a los jóvenes a los que los defensores públicos suelen después atender cuando se encuentran judicializados.

El último que la cuenta “ministeriodefensapublica” difundió en Instagram explica con estética urbana (grafitis incluidos) los derechos que tiene una persona si es detenida por averiguación de antecedentes. Dura poco más de un minuto y llegó a las casi 200 reproducciones.

En un Poder Judicial que siempre ha sido más lento para moverse hacia el mundo digital (quizás por la avanzada edad de la mayoría de los jueces), la impronta que le imprime Silvestri a su área en las redes sociales es un soplo de aire fresco en materia de comunicación. Un detalle: ella es la esposa de Hugo Laricchia, el impulsor del MendoExit, que también suele grabar videos cortos para su público “independentista”. ¿Los realizarán en el mismo set de filmación?