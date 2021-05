Política en off: la interna oficial tras la foto de la unidad, Randazzo candidato y la vacuna “chino-argentina”

La interna oficial no terminó

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se subieron a un escenario para dar el miércoles una señal de unidad. Hubo caras de incomodidad, dignas de un momento crítico en la unión que decidieron en 2019 por el espanto que les produjo el macrismo.

En el albertismo, del que también es parte el massismo, aseguran que la coalición no se va a romper a pesar de los desplantes públicos a los que los tienen acostumbrados Cristina y su tropa. E incluso, dicen que para ella tampoco es conveniente.

“¡Sin nosotros Cristina no va a ningún lado! Nosotros la necesitamos a ella y ella nos necesita a nosotros”, explicó a este diario el vocero de un ministro político en una de las semanas más calientes para el Frente de Todos.

El albertismo hace números y por lo bajo le mandan a decir a La Cámpora que si ellos caen, se hunden todos. Porque ni Cristina ni Máximo están hoy en condiciones de ganar una elección por su cuenta.

Alberto quiere, Cristina no lo deja

En el albertismo desdramatizan en público las tensiones de la última semana, pero en privado están de insulto en insulto. Y no es para menos, el presidente Alberto Fernández quiso echar a un ¡subsecretario! y la vicepresidenta Cristina Kirchner no lo dejó.

Cristina había pedido que echaran a María Eugenia Bielsa y Alberto la hizo renunciar. También ella había pedido que despidieran a Marcela Losardo y la ministra terminó fuera del Gobierno. Ahora el jefe de Estado intenta sacar a un cristinista y no puede.

En el mundo empresario, los chats de Whatsapp de los más grandes hombres de negocios están que arden. Se preguntan hasta qué punto avanzará Cristina con el manejo de la política económica.

Un grupo empresario de capitales nacionales que pensaba anunciar una inversión de 50 millones de dólares para ampliar una planta alimenticia en la provincia de Buenos Aires decidió frenar todo y esperar a ver qué pasa en el segundo semestre.

El límite de Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había sido quien pidió el desplazamiento del funcionario al que Santiago Cafiero le pidió la renuncia la semana pasada y aún sigue el cargo por pedido de Cristina.

El cristinismo, con La Cámpora revitalizada, se le metió de prepo al ministro no solo en el manejo de su Gabinete sino en el de la política de subsidios, con riesgos de obligarlo a incrementar el déficit fiscal.

Guzmán ahora tiene planes: ir a Europa con Fernández para un acuerdo puente con el Club de París y luego intentar cerrar la negociación con el Fondo Monetario. Con eso, todo el paquete de la deuda externa de la Argentina estaría reestructurado. ¿Y después?

En el Gobierno aseguran que Guzmán no se irá. Pero, conociéndolo al ministro, nadie sabe hasta qué punto soportará que Cristina y los muchachos de La Cámpora le manejen la política económica cuando el que pone la cara es él.

¿Randazzo candidato a diputado?

A principios de abril, Roberto Lavagna invitó a almorzar en su chacra de Cañuelas al exministro Florencio Randazzo. Los dirigentes acordaron profundizar el vínculo político bajo una coincidencia principal: la construcción debe mantener distancias tanto con el peronismo kirchnerista como con Juntos por el Cambio.

El diputado nacional lavagnista Alejandro Rodríguez quedó a cargo de coordinar los equipos técnicos. Si bien hay reserva al respecto, todo indica que madura la posibilidad de que Randazzo encabece la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En 2017 fue la última vez que Randazzo compitió con el sello formal del PJ bonaerense por un banca al Senado nacional, compitiendo contra Esteban Bullrich (Cambiemos), Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana) y Sergio Massa (Frente Renovador). Randazzo salió cuarto, con casi 6%, porcentaje con el que la expresidenta hubiese ganado la elección. ¿Volverá el exministro de Transporte a esmerilar las chances del oficialismo en el principal distrito electoral?

En la Rosada miran de reojo a Perotti

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, fue uno de los mandatarios provinciales que se le plantaron a Alberto Fernández a principios de abril cuando el Presidente quiso cerrar actividades a las 22:00 para frenar la segunda ola. Fernández tuvo que dar el brazo a torcer y aceptó –refunfuñando- que Santa Fe, en sintonía con Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, hicieran lo que les pareciera con la política sanitaria en sus distritos.

Esta semana, el peronista Perotti se reunió en Casa Rosada con Fernández para pedirle que el Gobierno nacional le envíe con máxima urgencia “insumos y respiradores” para sumar camas en la provincia, porque la situación es de inminente colapso sanitario.

En el Gobierno nacional lo miran de reojo a Perotti. “Se lo habíamos dicho, esto explota”, dicen. Y se lamentan, más que nada porque no será el último mandatario en ir a Buenos Aires a pedir auxilio cuando los insumos siguen siendo escasos.

La vacuna “chino-argentina”, ¿para junio?

Luego de una reunión que la ministra de Salud, Carla Vizotti, tuvo con directivos de las farmacéuticas Sinopharm y Sinergium, las gestiones volvieron a acelerarse para que la Argentina pueda fabricar una vacuna entera en su territorio.

La embajada de China en Argentina anunció a través de su cuenta de Twitter que se había llegado a un acuerdo para la fabricación local de la vacuna. Fuentes del Gobierno adelantaron que “el contrato podría firmarse este mismo mes”.

Con este ritmo de avance estiman que en junio podría comenzar la producción en la localidad bonaerense de Garín. Si las negociaciones continúan por el sendero que transitan a esta hora, el acuerdo entre la firma de Hugo Sigman y la empresa china podría sellarse en el transcurso de mayo.

En el Gobierno son muy optimistas, pero intentan no dar plazos ni siquiera en off the record, pues fue alto el costo político de haber anunciado sin éxito el propio Alberto Fernández en diciembre que habría 20 millones de vacunas en el país entre enero y febrero.