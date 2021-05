Política en Off: la división de bienes de Protectora, la nueva capital mendocina y la reunión de familia política

Pelea por la propiedad de la frazada

La alta rotación de terceras fuerzas en Mendoza, desde la caída del Partido Demócrata, ya se ha transformado en un clásico de la política de Mendoza. Los partidos y frentes que ascienden en la preferencia popular para terciar entre peronismo y radicalismo y que terminan perdiéndose en la memoria colectiva, es un dato repetido de la política mendocina.

Le pasó a Fiscal (la fuerza que capitalizó el voto de resistencia a la reforma constitucional que impulsaba Roberto Iglesias), le pasó al Frente de Izquierda y le está pasando a Protectora, el espacio que creó José Luis Ramón y su socio en la asociación de defensa de los consumidores Mario Vadillo.

Las disputas internas nacida del acercamiento incondicional de José Luis Ramón al kirchnerismo, vienen haciendo implosionar al espacio. Pero la pelea llegó a niveles insospechados. Protectora ha llegado ahora al momento de la separación de bienes y Vadillo reclama el estandarte del espacio político nacido en 2017: pide la devolución de la frazada.

Los conocedores de los intríngulis de Protectora dicen que la vieja frazada con la que se paseaba Ramón es de la madre de Vadillo, por lo que el objeto es verdaderamente del ahora diputado provincial. Pero el objeto es también un valor simbólico. Por eso ayer, los usuarios de Twitter se encontraron con un tuit de Vadillo que llamó la atención: “Devolve la frazada traidor”.

La frase era en respuesta a una publicación del propio Ramón: “Años trabajando contra la marea para que se cumpla con el derecho de las familias mendocinas a tener una tarifa de gas diferencial. Hoy estamos más cerca que nunca de cumplir un sueño y una promesa”. En esa publicación hay un video en el que el diputado nacional muestra la frazada-estandarte.

Encuesta nacional para Tadeo

Dentro de dos años y medio, Tadeo García Zalazar terminará su segundo mandato como intendente de Godoy Cruz. Impedido de presentarse a una nueva reelección por la enmienda constitucional que promulgó su jefe político, Alfredo Cornejo, en 2018, el joven jefe comunal viene preparándose hace rato para ser el elegido de Cambia Mendoza como candidato a suceder a Rodolfo Suárez en la Gobernación.

En la pelea por ese lugar de delfín del “cornejo-suarismo” (como le llaman con sorna en un sector del kirchnerismo) Tadeo tiene otros contendientes que también gobiernan intendencias, como el lasherino Daniel Orozco y el guaymallino Marcelino Iglesias, otros dos radicales que no tienen posibilidad de buscar la re-re al frente de sus comunas.

En este contexto, llama la atención una encuesta difundida el último viernes. Se trata del sondeo mensual de CB Consultores que mide a gobernadores y otras figuras nacionales y que por primera vez se metió con intendentes de todo el país.

Ranking Imagen Positiva gentileza

Lo curioso es que todos ellos son jefes comunales de las ciudades capitales de provincia. Es decir, en Mendoza hubiera correspondido que fuera Ulpiano Suárez el sondeado. Pero el que figura en el séptimo lugar es Tadeo. ¿Godoy Cruz capital de Mendoza? “Como en el Gran Mendoza todos los municipios son más o menos parecidos, los vamos a ir rotando”, le explicó esa elección a Los Andes Cristian Buttié, titular de la encuestadora, y agregó que en el caso de Santa Fe midieron al intendente de Rosario y en Río Negro al de Bariloche porque “son las ciudades más grandes”.

Pero como Godoy Cruz no es el municipio más grande ni el más poblado, las dudas persisten de por qué se eligió a Tadeo. “La idea es ir rotando los nombres”, insistió Buttié: “Lo íbamos a poner a Marcelino, pero como Tadeo es una opción de suceder a Suárez, arrancamos por él”.

¿Y cómo le fue a García Zalazar? Es el séptimo mejor valorado de los 23 intendentes del país medidos, con 58,1% de imagen positiva y 38,8% de negativa. El primero de la lista es el massista misionero Leonardo ‘Lalo’ Stellato (Posadas), con 68,8% de respaldo a su gestión. Y el último, precisamente el barilochense Gustavo Gennuso (filoperonista), con solo 38,6% de imagen positiva.

Familia unida no respeta reglas

La diputada provincial Marisa Garnica (PJ) compartió con su familia un encuentro y no aguantó la tentación de publicarlo en las redes sociales. “Hay algo más lindo que la familia?” le preguntó la legisladora a sus seguidores.

Quizás la emoción familiar la hizo olvidarse de un detalle importante: “Suspéndase en todo el ámbito territorial de la provincia la realización de reuniones familiares y sociales, en domicilios particulares”, dice el decreto provincial que se publicó a principios de mayo y esa prohibición vigente.

Para varios, la diputada peronista que integra un bloque que fomenta el team fase 1, termina contradiciéndose entre lo que dice y hace. “Dando el ejemplo, qué necesidad la foto si ellos los fan de la fase 1”, contó un indignado.

Sin embargo, el detalle de color lo aporta un radical, el juninense Jorge Sosa, compañero en la cámara baja pero en la vereda política de enfrente. “No Marisa. Claro que no!!! Felicitaciones!!”, le apuntó el ingeniero aparentemente sin darse cuenta del error grosero que había cometido Garnica.

Hebe lo volvió a hacer

La diputada provincial Hebe Casado (Pro) se ha vuelto famosa por sus publicaciones en la red social del pajarito. Sus polémicos posteos la han puesto al borde de las sanciones de parte de la cámara baja, por el planteo de “cuestiones de privilegio”.

La primera polémica fue a fines de octubre del año pasado, cuando los muertos por covid en la Argentina llegaron a 30 mil.

También se recuerda su publicación cuando se informó que el presidente Alberto Fernández se había contagiado y pedía que hubiera tenido una reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El sábado, Hebe Casado volvió a tuitear. Y volvió a abrir una polémica: “dice Fernández que no se hagan drama con los 70 mil muertos porque en las próximas elecciones votan todos”. Habrá que esperar las reacciones.

La conexión mendocina de Randazzo

La teoría de los seis grados de separación plantea que una persona está conectada a cualquier otra del mundo mediante una cadena de no más de cinco intermediarios. Trasladando esa teoría a la política argentina con vínculos y alianzas sorpresivas reducirían ese nexo a menos de un par conocidos. Eso podría explicar que hoy el frente Cambia Mendoza y el peronista Florencio Randazzo tengan un aliado en común.

Se trata de Libres del Sur, el espacio que desde hace seis años conforma la coalición oficialista mendocina. La semana pasada, dos de sus referentes nacionales Humberto Tumini y Jorge “Huevo” Ceballos se reunieron con el ex ministro del Interior y Transporte del kirchnerismo, quien coquetea con una precandidatura legislativa en los próximos comicios acercándose a Roberto Lavagna y dirigentes del peronismo no K.

Desde la conducción provincial de Libres del Sur señalan que esta eventual alianza a priori no tendría una implicancia en Mendoza. La atribuyen a los armados distritales de cara a las elecciones legislativas y sostienen que la estrategia del partido en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apunta al armado de un tercer espacio que trate de sortear la grieta.

No obstante, en el plano local Libres del Sur ha garantizado su continuidad en Cambia Mendoza y el respaldo a la gestión de Rodolfo Suárez, aunque no adhiere al armado nacional de sus aliados provinciales en Juntos por el Cambio.

Esta dualidad del espacio progresista no es nueva. En 2015, tras integrar el frente que llevó a Alfredo Cornejo a la Gobernación, para las elecciones nacionales no fue de la mano de la UCR y apoyaron la candidatura presidencial de Margarita Stolbizer y presentaron una lista propia de precandidatos a legisladores nacionales. ¿Desembarcará en algún momento el “randazzismo” en Mendoza? No lo sabemos, pero al menos ya tiene un puerto de referencia.