Política en Off: la “bomba” que nadie esperaba, el peronismo virtual y un búmeran en Rivadavia

Contacto: politica@losandes.com.ar

El oficialismo se enteró por Los Andes

En su edición impresa de ayer, Los Andes dio la primicia: el gobernador Rodolfo Suárez decidió postergar el debate por la ley de Educación hasta el 2021. El propio mandatario le confirmó de su boca la “bomba” al periodista Marcelo Zentil.

Lo curioso es que así como todos los mendocinos se enteraron de la noticia, también lo hicieron los miembros del oficialismo provincial en la Legislatura, quienes habían salido a defender la iniciativa del Gobierno y hasta ayer, cuando leyeron el diario, no sabían de la decisión que tomó Suárez. La tapa impresa del domingo y el link a la nota giraron todo el día por el WhatsApp y los números telefónicos.

Los llamados se agitaron ayer y el inicio de la conversación era con la misma pregunta: “vos sabías?”. La respuesta también era idéntica: una negativa rotunda, amarga, del otro lado del teléfono que no necesitó más ingredientes.

La oposición ya ha manifestado varias veces el malestar que le genera enterarse por los medios de las decisiones del Gobierno. Ahora podrían sumarse los oficialistas, que no hablan de malestar pero no niegan que nadie les avisó de la nueva decisión del Gobernador.

Algún opositor se refirió al “estilo de Suárez” e ironizó: “Ni Thomas lo debe haber sabido”.

Suárez “reparte” obras al PJ

El Gobierno provincial comenzó la negociación formal con la oposición para aprobar las leyes económicas del 2021, pero lo más importante es la posibilidad de que pueda tener acceso al endeudamiento.

A sabiendas que depende del peronismo, ya que se necesitan los 2/3 de los votos en la Legislatura, el Ejecutivo evita detallar demasiado qué haría con los U$S 350 millones. Más bien marca algunas generalidades, como por ejemplo inversión en infraestructura educativa, mejoras en centros de salud, repavimentación de rutas, programas de mejoramiento de agua potable y saneamiento, de eficiencia energética en municipios y de conectividad provincial.

No obstante, hay algunas obras que sí están detalladas y un buen porcentaje de ellas apuntan a trabajos que están contemplados en departamentos peronistas. Así, el San Rafael gobernado por Emir Félix podría ser el más favorecido, ya que se prevé la ampliación de la Internación del hospital Eva Perón, más la Guardia del Schestakow; la escuela Carrone; y el corredor del Parque Dean Funes-Rawson. También aparece la recientemente caída obra del acueducto Monte Comán-La Horqueta, cuyo papelón de denuncias entre empresarios terminó espantando al BID, que iba a financiar la obra.

Si hablamos de acueductos también hay que sumar al de La Paz, donde gobierna otro del PJ, Fernando Ubieta. Esta obra ya vio rechaza antes la autorización legislativa por parte de la oposición para tomar el crédito. Ahora, busca revancha.

También en esa comuna del Este está prevista la modernización del riego de los canales, obra que también se realizará en Santa Rosa, gobernada por la peronista Flor Destéfanis.

En el Valle de Uco el presupuesto 2021 de Suárez propone crear un tren turístico, que impactaría en Tunuyán, que gestiona Martín Aveiro. También incluye un plan de pavimentación y urbanización en ese departamento, además de la ruta 94 que lo une con Tupungato.

En tanto, en Lavalle, la tierra de Roberto Righi, hay un plan de asfalto para “caminos estratégicos”; y para Maipú, donde manda Matías Stevanato, está prevista la mejora integral del corredor San Francisco del Monte, que comparte con Godoy Cruz y Guaymallén, así como un proyecto de “intervención urbana”.

Más allá de la posición de los diputados y senadores, será importante la visión de los intendentes, quienes deberán afrontar una de las crisis más importantes de los últimos años. ¿Podrá Suárez convencerlos y tentarlos con estas obras?

El funcionario que se pagará a sí mismo

Hace algunos años, un escándalo estalló en el departamento de Rivadavia. En esa comuna, el servicio de luz lo presta la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular. En 2015 las denuncias cruzadas entre la empresa y la Municipalidad llegaron a la imputación judicial del entonces presidente de la prestadora de energía, Alberto Debandi, quien la dirigió durante más de 20 años.

En aquellos años, el dirigente fue imputado por defraudación porque durante más de diez años la cooperativa eléctrica cobró mensualmente, a sus más de 14.500 usuarios, un canon municipal del 6% sobre el consumo de cada factura que se destinaba a obras de alumbrado público, un dinero que sin embargo, nunca fue depositado en las cuentas de la comuna.

A tal punto llegó el conflicto que la Cooperativa fue intervenida a fines de 2015 por el ex gobernador Francisco Pérez, quien desplazó a Debandi.

En diciembre de 2016 asumió al frente de la Cooperativa Javier Fornasari, quien, a su vez, es el actual asesor legal de la Municipalidad de Rivadavia. En el departamento del Este comentan que la prestadora del servicio está pronta a pagar la deuda con la comuna, que ronda los 5 millones de pesos, y quien efectivizará el pago es, justamente... Fornasari.

Los hermanos sean unidos... por la Caja

Eduardo y Jorge Difonso son hermanos y tienen en la política una preocupación en común: las cajas previsionales. El mayor fue legislador demócrata en los 90 justo en un momento clave para el sistema jubilatorio provincial: cuando en 1996 fueron transferidas las cajas previsionales de la Provincia a la Nación.

Arturo Lafalla se acomodaba en el sillón de San Martín y a un mes de haber asumido se votaba el Presupuesto. En jornadas calientes, el Senado avalaba, con el voto del peronismo, el traspaso de la Caja de Jubilaciones a Nación.

Eduardo Difonso, jefe del bloque de senadores gansos en aquel entonces, decía -según consta en el archivo de Los Andes-: 'No estamos de acuerdo con el traspaso de la Caja de Jubilaciones, con este manotazo que se le da para cubrir una mala administración del gobierno justicialista".

Casi 25 años después de esa transferencia, es su hermano menor Jorge, diputado provincial, quien motoriza la recuperación de la Caja Previsional de los docentes. Presentó un proyecto con la intención de crearla y recuerda aquel hecho histórico: “…Caja que funcionó durante años con su propio régimen jubilatorio y por circunstancias políticas de relación del gobierno de turno con la Nación, fue transferida a la misma…”, argumenta en el texto.

¿Podrá el menor de los Difonso devolver la caja a Mendoza y validar lo que no pudo su hermano hace más de dos décadas?

Un Congreso del PJ muy poco “menduco”

El peronismo mendocino va a cumplir 10 años sin ganar una elección provincial, desde aquella de 2011 que encaramó a Francisco Pérez a la Gobernación traccionado por el 54% de votos para la reelección de Cristina Kirchner. Desde ese momento, el PJ en Mendoza viene remando en dulce de leche, lo que no solo le ha hecho perder terreno en la provincia sino también a nivel nacional.

En el Congreso partidario del jueves último, donde la conducción que encabeza el sanjuanino José Luis Gioja cerró filas para ofrecerle la presidencia del peronismo a Alberto Fernández, casi no hubo presencia de dirigentes mendocinos, algo que viene repitiéndose en los últimos años a la par de la pérdida de peso electoral en Mendoza.

Por la pandemia, el evento se hizo por Zoom y solo apareció en la pantalla la cara de Guillermo Carmona, titular del partido en la provincia. El año pasado, cuando se hizo en forma presencial, también participó Celso Jaque pero esta vez el malargüino, que hoy ostenta un cargo en el directorio de YPF, hizo mutis por el foro.

El contraste con otras provincias donde el peronismo es la principal fuerza, y hace y deshace a su antojo, pone de los pelos a muchos dirigentes mendocinos que ven que van a tener que empezar de cero para recuperar aquellos años de gloria, los ’80 y ’90, cuando mendocinos como Manzano, Bauzá y Dromi se floreaban en la política nacional.

La pobreza de protagonismo se evidencia hoy justo cuando el PJ debe elegir autoridades, ya que en noviembre vence el mandato de Carmona y el de todos los delegados departamentales. El ex diputado nacional, hoy funcionario en el Ministerio de Defensa, está haciendo lo imposible para prolongar su permanencia en la conducción debido a la pandemia, pero enfrenta mucha resistencia en “compañeros” que quieren barrerlo ya, sin esperar al 2021.

Y para hacerlo esos mismos peronistas apuran que se haga un congreso provincial virtual, como el que se hizo el jueves a nivel nacional. A días del 17 de octubre, uno de ellos le puso cruel ironía a la situación: ″No vamos a poder poner las patas en la fuente, pero sí los pulgares en el teclado”.

Rosca, bicicleta y café radical

Alfredo Cornejo es una persona muy activa y amante de la rosca política. Es sabido que cafetea seguido con los suyos para hablar de política. Sin embargo, no todo pasa por Kato, el coqueto local en Chacras Park donde el diputado nacional es habitué.

La semana pasada se lo pudo ver en un café ubicado en el límite de Ciudad y Godoy Cruz, del lado de sus pagos por supuesto. Con ropa deportiva y al aire libre, respectando las medidas sanitarias, se lo vio charlando largo y tendido con César Biffi, ex jefe de bloque radical en la Cámara de Diputados durante su gestión como gobernador. Y el hombre que antecedió a Cornejo en la intendencia de Godoy Cruz, dando inicio a una “dinastía” radical en esa comuna que ya lleva 17 años.

A un costado de la mesa estaba la mountain bike con la que el ex gobernador sale a hacer deporte, junto al casco reglamentario. No sea cosa que reciba una multa por no respetar las medidas de seguridad.

Seguro Cornejo y Biffi habrán hablado de política, de Godoy Cruz (el departameto y el club) y de la situación provincial. Algunos se preguntaron si, en el medio de todo esto, estarán empezando el armado de listas legislativas para el año que viene.

La agenda propia de Orozco

Esquivo a las consultas de la prensa, el intendente de las Las Heras mantiene una agenda propia con motivo del aniversario de su departamento. Daniel Orozco es muy carismático y bonachón en los actos que organiza la Municipalidad, suele hacer participar a los vecinos y saca el máximo de su rol de médico de pueblo. Pero al momento de responder preguntas puntuales de los medios, suele hay haber silencio.

Su equipo de prensa, a cargo de Alejandro Gamero, está “bombardeando” los whatsapps de los periodistas estos días con fotos, videos y entrevistas a personalidades de la comuna o del mismo Orozco con motivo de los festejos. En la mayoría de las imágenes, el intendente es el principal protagonista. Tanto que nadie olvida aquella foto en la que Orozco se subió a una grúa para salir en la foto.

Ya en su segundo, pocos dudan de que el jefe comunal está en carrera por la Gobernación y en esa ruta, se mueve con una agenda propia que muchos radicales ven con recelo. Incluso dentro de la Casa de Gobierno.

Es que el 2023 será definitorio para muchos caciques de la UCR que no podrán presentarse a la reelección como es el caso de Orozco. Por eso, aunque no lo reconozcan, ya están pensando en sus destinos políticos: la Legislatura, el Congreso nacional o, directamente, la Gobernación.