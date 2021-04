Política en Off: humo sancarlino, a media luz en Recoleta y el aporte de Brasil al Mendoexit

La bomba de humo de Difonso

El diputado Jorge Difonso lanzó un video por Twitter diciendo que Mendoza podría comprar vacunas haciendo uno de los fondos que la Nación le deposita para hacer la mega represa de Portezuelo del Viento. A esta iniciativa, que ya envió el sancarlino a la Legislatura provincial, se acopló Ampros, el gremio de los profesionales de la salud.

Sin embargo, hay un detalle obvio que el aliado díscolo de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados omite. Y es que ese dinero forma parte de un acuerdo entre Nación y Provincia, homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo destino es Portezuelo del Viento. Es decir, no pueden destinarse a otro uso que no sea el de la construcción de la obra en Malargüe y si se cambia el destino, la plata se pierde.

Resulta curioso que siendo un tema del que tanto se ha hablado, el diputado caiga en un desinformación de tal calibre. Así se lo hicieron saber algunos usuarios que le respondieron con bastante indignación. “En vez de informar, desinforma. Usted también hace política!!”, lo retrucó una seguidora. ¿Bomba de humo o desinformación?

Horacio a media luz en Recoleta

La asunción de Álvaro Martínez a la presidencia del Pro de Mendoza dejó algunas perlitas protagonizadas por referentes nacionales. El Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta fue protagonista de un hecho curioso el viernes a la tarde noche. Mejor dicho de dos. Por empezar, el alcalde porteño hizo su introducción a la reunión virtual por Zoom desde su auto. Se pudo ver en la imagen pero además el mismo lo dijo. Alguien le dijo que buscara un lugar más acorde para su alocución y emprendió en esa búsqueda.

Entonces se dio el segundo hecho curioso. Ya a pie por la inmensa CABA, Rodríguez Larreta empezó a buscar lo que le habían pedido: un lugar acorde. Sin embargo le costó. “Estoy caminando buscando luz, estoy en Recoleta” dijo. Y debió dar varios pasos hasta dar con la luminaria que aportara un mejor escenario. ¡Y eso que estaba en el coqueto barrio de Recoleta!

Los nietos de Bullrich y el paso fugaz de Macri

Siguiendo con el acto del Pro mendocino, el ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del Pro nacional, Patricia Bullrich también dieron la nota. A lo “toco y me voy”, fueron partícipes del cónclave. Para empezar, Macri avisó que tenía poco tiempo porque “tenía una reunión en pocos minutos”. De hecho, habló antes que el flamante presidente del partido en Mendoza. Con una imagen similar a la que circuló semanas atrás y despertó miles de memes, lo del ex mandatario fue casi fugaz.

En el caso de su ex ministra de Seguridad aportó algo de humor. “Estoy con mis nietos”, dijo Bullrich mientras caminaba con su teléfono en la mano y un ruido de ambiente importante.

Si bien se celebró la espontaneidad de la situación, sin el sesgo partidario sonó más a cumplir con un compromiso que a la verdadera intención de participar de la asunción de un presidente del Pro en Mendoza. Con el detalle que en estas tierras, tanto Bullrich como Macri tienen muy buena recepción porque es una de las provincias más anti K del país.

El aporte de Brasil al Mendoexit

Finalmente el disruptivo movimiento Mendoexit saltó a la arena política la última semana. El lanzamiento estuvo muy lejos de parecerse a los tradicionales actos partidarios. Desde un estudio de TV, con reflectores, cámaras, un guion y hasta un invitado especial, Hugo Laricchia y Gabriela Figueroa presentaron vía streaming la nueva propuesta que busca disputar el lugar de la tercera fuerza en la provincia.

Durante el evento “mendocinista” se develó también un ambicioso spot de lanzamiento. Detrás de su producción estuvieron los integrantes de una ex consultora brasilera con experiencia en campañas presidenciales en el vecino país. Resulta que los dueños de la consultora, ya retirados, estuvieron viviendo unos meses en Mendoza, se enamoraron de la provincia y detectaron esa suerte de rivalidad con Buenos Aires.

Un ex gerente de la firma radicado en la provincia tomó conocimiento del movimiento autonomista surgido en redes sociales y contactó a Laricchia para sumar su experiencia. Fue así que tras unos llamados a Brasil la novata fuerza política obtuvo un importante respaldo internacional.

Extraño cruce de caminos

Siguiendo con el lanzamiento del Mendoexit, a muchos les llamó la atención la alianza del nuevo espacio con el Partido Demócrata, para competir en las elecciones 2021. Todos los analistas de la vida política local observan con extrañeza el cruce de caminos.

El PD es un tradicional y centenario espacio mendocino. Es quizá la representación de la más rancia estirpe política local, dónde abrevaban los apellidos más ilustres de la provincia. El último lugar en el que estuvo el PD es en el Frente Cambia Mendoza, de dónde salieron porque se sentían ninguneados por el radicalismo. Del otro lado, el Mendoexit es supuestamente lo nuevo, lo que viene a romper las estructuras de lo viejo.

Los observadores dicen que en ese extraño cruce de caminos el Mendoexit quieren la estructura territorial del PD que puede fiscalizar una elección (porque Twitter no lo puede todo); y los gansos quieren volver a ser la tercera fuerza y así mostrarle a Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo que suman algo más que un puñado de votos a Cambia Mendoza.

Los fantasmas de Romano

El senador Marcelo Romano es conocido en la Legislatura por ser quizás uno de los políticos más duros con el gobierno de Cambia Mendoza, y que periódicamente utiliza sus redes sociales y también su banca legislativa en denunciar presuntas irregularidades por parte del Poder Ejecutivo.

En la última sesión legislativa, el Senador se mostró muy crítico respecto al salvataje que Mendoza y la Nación realizaron con IMPSA, y mantuvo un discurso completamente encendido. No obstante, lo que ocurrió fue que en la sesión grabada no apareció el audio de Romano, por lo que denunció vía Twitter la situación y solicitó a los técnicos que le entreguen “a la brevedad los audios completos de mi exposición del miércoles pasado, sobre el rescate de Pescarmona, debido a que en el sitio LegislaturaTV parte de dicha alocución se muestra silenciada”.

Dos horas después de ese tuit, con el que deslizó una posible “censura” a su discurso, Romano agradeció al vicegobernador, Mario Abed; y al secretario administrativo, Pablo Gómez, por ponerlo al tanto de los “problemas técnicos” que ocurrieron.

Desde el oficialismo en la Legislatura indicaron que Romano “ve fantasmas en todos lados” y que “permanentemente está buscando algún conflicto para levantar su imagen”. “Al estar a los gritos, se satura el sistema y se autobloquea el sonido. Eso fue lo que pasó”, finalizaron.