Política en Off: sornas vendimiales, el cumpleaños de Orozco, Cariló mendocina y tecnología desconectada

Vendimia 2021: alivio municipal

Con la renovación de mandato de reina y virreina nacional de la Vendimia y también en los departamentos, más de un jefe comunal respiró. Los motivos son varios, y no tienen que ver con el costo de la fiesta precisamente.

“Tenés un gran problema menos porque siempre, en toda elección, se te enojan las familias de todas las que no salieron”, rezonga un intendente que lidió más de una vez en algún conteo de votos. Otro, se acuerda de las facturas que debió pagar en concepto de vestidos y zapatos.

“Si tenés 30 reinas, entre las que salen más las que van después al carro, tenés 30 pares de zapatos, 30 vestidos. Este año tenemos 30 menos de todo”, celebró. La otra queja va por la logística sobre todo en la Vía Blanca y el Carrusel porque el personal que trabaja es numeroso.

“No sabés la cantidad de gente que hay que llevar esos días, el que saca la uva, los que cuidan que no se te suban al carro, el que repone la fruta que largan. Este año tenemos un dolor de cabeza menos”, confesó otro administrador municipal

Otra vendimial: la sorna del interior y el luto capitalino

Con la confirmación de que la edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia será digital, el cronograma habitual sufre modificaciones. Sin Vía Blanca ni Carrusel, no sólo faltarán canastos para tratar de asegurarse alguna fruta que llegue desde los carros. También sufrirán los comercios de la Ciudad de Mendoza el hecho de no tener a estos tradicionales desfiles en sus calles.

Es sabido que bares y restaurantes recaudan en buena cantidad para esas fechas. Más de un intendente se pregunta: qué hará Capital que facturaba por las mesas en la calle para que la gente disfrute de ver a las reinas. “Los otros departamentos le hacemos la fiestita a la Ciudad y a nosotros no nos dan un peso por esos días”, dicen.

La logística de los carros, los empleados que están atentos a cada detalle y las provisiones son un dolor de cabeza sobre todo para quienes vienen de lejos. Por eso, algunos sienten que este año se hará algo de justicia. “Si a los únicos que les viene bien el show es a los de la Ciudad, el resto miramos de lejos y encima pagamos”, rezonga otro jefe comunal.

Orozco, invitador serial

Hablando de fiestas, el próximo 31 de enero Las Heras cumplirá 150 años, y el intendente, Daniel Orozco, ha preparado una serie de eventos para festejar “a lo grande” el aniversario, y para eso se ha encargado de invitar personalmente a una gran cantidad de políticos con cargos importantes en Mendoza, tanto del oficialismo como de la oposición.

No obstante, hay quienes desde su propio partido que sostienen que se trata de una movida pensando en el futuro no tan lejano, sobre todo con sus aspiraciones políticas. La jugada ha sido astuta. El propio Daniel ha recorrido toda la provincia, como si estuviera en campaña electoral, copando en varias oportunidades los medios de comunicación, para llevar la tarjeta de invitación al cumpleaños. También se ha codeado con sus pares de las comunas y también ha mantenido reuniones y apariciones públicas con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez.

Sin ir más lejos, esta semana estuvo visitando departamentos del Este provincial (San Martín y Rivadavia), Luján de Cuyo y Godoy Cruz, además del mencionado acto en la cancha de hockey del barrio Los Tamarindos con Cornejo y Suárez. Como se advierte, si bien los políticos están pensando en las elecciones intermedias de este año, saben que el objetivo principal se presenta en 2023, y son varios los que aparecen en la danza de nombres para intentar suceder a Suárez.

En una entrevista con Los Andes el 3 de enero, declaró: “En 2023 no me veo en un cargo legislativo, no sirvo para eso”, y agregó que le gustaría ser gobernador, aunque añadió que no está pensando en eso. Pero pareciera que la fiesta de los 150 años de Las Heras podrían servir como trampolín para arrancar una larga campaña electoral.

Cariló a la mendocina

A no pocos les ha llamado la atención este verano el cambio de perfil que han tenido las playas que el municipio, en tiempos de De Marchi como intendente, desarrolló en el río Mendoza y después en El Carrizal. Lejos de esos primeros tiempos de gente apiñada, contaminación sonora y ambiental y desbordes de conducta por todos lados (lo que le valió el apodo irónico de “Bristol mendocina”), la playita de Las Compuertas luce hoy menos superpoblada, muy ordenada y sobre todo, más coqueta.

Un verdadero cambio de imagen que llegó con la actual gestión de Sebastián Bragagnolo. Parece que las restricciones de la pandemia le sirvieron de excusa al actual intendente para quitarle informalidad al lugar y ponerle más “modernidad”. Hacerla menos popular y más exclusiva, concretamente.

En la comuna creen que esto se favoreció implementando una ticketera online como filtro para ingresar a las playas. Ya no se maneja efectivo y para ir a pasar el día no hay improvisación que valga: antes hay que ingresar a una web y pagar, para lo que no basta con subirse al auto y mandarse al río porque encima hay que estar bancarizado para hacer el pago.

Además, ahora la entrada es más cara: se cobra por auto ($ 300) y por persona ($ 100 adultos, $ 50 niños). Hasta el verano pasado se pagaba por auto, por lo que podían entrar muchas personas dentro de un vehículo y entre todos hacer una “vaquita” para la entrada.

En la comuna admiten que este cambio de perfil sirvió para bajar la concurrencia y evitar las aglomeraciones, además de disminuir los conflictos porque hay menos alcohol y jóvenes que se quedaban fuera de horario. “Es un ambiente más familiar”, dicen. En los pasillos de la Muni de Luján se habla de que esto es el primer paso para un proyecto más ambicioso: concesionar las playas a un privado para que las explote el próximo verano. ¿Se animará Bragagnolo a eso?

Parques tecnológicos desconectados

Mendoza suma parques tecnológicos. Son una buena iniciativa para concentrar y potenciar el crecimiento de la tan mentada economía del conocimiento. Al ya conocido de Godoy Cruz, se sumó esta semana uno en Palmira, orientado más a la biotecnología y al desarrollo de la agricultura.

El problema es que esos espacios requieren de los mejores servicios de comunicación y datos y no siempre el Estado los puede ofrecer. Así pues, durante años el parque TIC de Godoy Cruz ha venido peleando por la construcción de un nodo para que Arsat baje un enorme “paquete de datos” al lugar. La obra se inició en la Administración Macri, pero a poco de arrancar terminó paralizada y nunca volvió a arrancar, ni siquiera con la llegada de Alberto Fernández. Por eso a principios de la semana pasada fue convocada Anabel Fernández Sagasti, a ver si ella puede acelerar el trámite en la Nación y terminar ese nodo.

El problema de los datos no sólo lo sufre Godoy Cruz. También en el flamante parque del Este se padece. Alguién recordó que a fines de noviembre, cuando vino a Mendoza el jovencísimo emprendedor tecnológico Mateo Salvatto, la idea original era llevarlo al nuevo predio palmirense para que el escenario estuviera a tono con la charla. Pero alguien recordó el “problemita” de conexión y el lugar elegido fue en el Templo del Vino Bonarda de San Martín. Alguien pensó que hubiera sido un papelón que en una charla de un gurú de la economía del conocimiento fallara la comunicación.