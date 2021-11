Política en Off: halagados por la piratería, saltimbanqui agradecida y un corrector ortográfico para Florencia

Halagados por la piratería

En nuestra edición de la Política en off del 1 de noviembre denunciamos que el Frente de Todos había decidido copiar a una plataforma propia y darles acceso libre a sus lectores de una entrevista que Los Andes le hizo a Anabel Fernández Sagasti. A esta entrevista, en la versión online de nuestro diario, solamente tenían acceso los y las suscriptores/as de Los Andes.

En nuestra consideración, el Frente de Todos había cometido piratería, pero desde la coalición opositora tuvieron otra mirada. Específicamente, María Eva Guevara, una de las personas que más polemizó con nuestro parecer, lanzó varios conceptos en defensa de lo que hizo el FdT con la publicación de este diario. Reproducimos algunos de ellos a continuación.

Para Guevara, “la empresa informativa tiene titulares, pero la información no tiene dueño, desde el momento en que se difunde la edición de un periódico, éste escapa al ajustado cinturón de la propiedad civil y la propiedad intelectual”.

Guevara considera también que fue “una decisión polémica desde la perspectiva del derecho a la información empezar a cobrarle al lector ciertas notas exclusivas para suscriptores”, relativiza el acto de piratería y deja en el remate un consejo para periodistas y editores de Los Andes.

“El denominado acto de piratería los debiera halagar en su rol profesional. Y es que si la entrevista a la senadora hubiese sido mediocre, no habría razón para difundirla o compartirla, tal como se hizo, ejerciendo así el derecho a la libre información”.

Relax rockero contra la derrota

El sábado a la noche, el Arena Maipú recibía a la marea persera y piojosa que asistía al regreso de Ciro y los Persas luego de la pandemia. El recital arrancó a puro rock con un Ciro Martínez que se mostró muy contento por volver a pisar estos pagos.

Con el show iniciado, se vieron algunas personas que llegaron tarde. Una de ellas fue el intendente de Maipú, Matías Stevanato quien se ubicó en la platea alta del Arena para disfrutar de los acordes perseros. No llegó solo, lo hizo junto a algunos colaboradores del municipio que aún siguen en sus cargos.

Cabe recordar que luego de la dura derrota electoral a manos de Cambia Mendoza, el intendente le pidió la renuncia a su gabinete y está haciendo cambios. Uno de ellos fue la llegada de la delegada municipal de Fray Luis Beltrán, Marcela Castello. No será el único y en las últimas horas, el desfile de funcionarios por el despacho comunal era importante.

“Se tomó un pequeño recreo y se vino a ver a Ciro, la semana que viene sigue el trajín”, contaron desde el entorno de Stevanato que deberá remontar la derrota de cara al 2023 y con minoría en el Concejo Deliberante.

Saltimbanqui agradecida

El departamento de Santa Rosa ha sido escenario de eventos insólitos para la política mendocina. Desde denuncias por corrupción y un intendente peronista prófugo que terminó en prisión, hasta internas sangrientas en el radicalismo que terminaron con dirigentes de la UCR dando el salto al Frente de Todos, son algunos de los hechos llamativos que han tenido ese territorio del Este.

En el último tiempo, una de las principales figuras del radicalismo de la comuna cruzó filas y se pasó al Frente de Todos. Se trata de Débora Quiroga, la actual presidenta del Concejo Deliberante del departamento, quien consiguió la reelección como concejala en las recientes elecciones. De histórica militancia radical, la edil había competido por la intendencia en 2019 en las PASO de Cambia Mendoza.

Tras resultar derrotada en la interna por la ex jefa comunal Norma Trigo, con quien tenían marcadas diferencias, Quiroga dio el salto al Frente de Todos para apoyar la postulación de la peronista Flor Destéfanis, quien terminó resultando electa intendenta.

Que me importa que me hagan memes....pero QUE LINDO ES SER PERONISTA!!!!!!!!!! Posted by Debora L. Quiroga on Wednesday, November 17, 2021

La conversión peronista de la ex correligionaria terminó de consolidarse en la última semana. En los festejos del triunfo electoral en Santa Rosa y durante el acto por el día de la militancia que tuvo lugar en ese departamento, la titular del Concejo lució una remera de Eva Perón y celebró en sus redes su pertenencia al peronismo. “Que me importa que me hagan memes....pero QUE LINDO ES SER PERONISTA”, publicó la dirigente en Facebook durante la celebración del último miércoles. Previamente había subido una imagen a la plataforma con el sello del Partido Justicialista señalando: “Gracias por aceptarme”.

La hermana presidenta

Silvia Cornejo es la hermana del ex gobernador Alfredo Cornejo. Tiene una larga carrera en la Dirección General de Escuelas: hasta fines de 2018 fue delegada regional de la DGE del Valle de Uco y entonces retornó a su cargo de directora de la escuela 1- 536, Fuerte San Carlos, de ese departamento.

Lo que no ha trascendido masivamente es que la hermana del senador nacional electo es, partir de la semana pasada, presidenta de la UCR del departamento natal de ambos.

Un gran honor para mi ser la primer presidente mujer en la UCR San Carlos. Un desafío enorme y una gran responsabilidad

Gracias !!! pic.twitter.com/dCSrFtYNOv — Silvia Cornejo (@SilviaCCornejo) November 21, 2021

El sábado, Silvia posteó la novedad en su cuenta de Twitter: “un gran honor para mi ser la primer presidente mujer en la UCR San Carlos. Un desafío enorme y una gran responsabilidad”.

El ex gobernador del agua sin suministro

Las redes sociales sirven para estar más interconectados, eso está claro. Pero también se da que, particularmente en Twitter, los usuarios pueden tener también una vía más de reclamo a las empresas de servicios cuando no funcionan los espacios tradicionales, como por ejemplo los llamados telefónicos.

Hace varios meses (sí, meses), que el ex gobernador del agua, José Luis Álvarez, está sin agua, o recurrentemente tiene problemas con el recurso hídrico, y lo ha hecho notar en Twitter.

No solamente el apuntado es Aysam y por supuesto, su titular, Alejandro Gallego; sino que también ha intentado con sus reclamos llegar al gobernador Rodolfo Suárez; así como también al intendente Marcelino Iglesias, ya que el problema del agua es precisamente en la vivienda de Dorrego, en Guaymallén.

El ex superintendente general de Irrigación desde el 2012 hasta el 2017 relató que ya, en el mes de abril, tenía contados 9 cortes de agua en lo que iba del 2021… ¿habrá perdido la cuenta ya? Mientras tanto, le hace honor a Maná y vive “sin agua”.

Calentura en la UCR por un cargo partidario

El cierre de las listas partidarias dejó las tensiones a flor de piel y en más de un comité había pochoclo para presenciar las disputas internas. Sin embargo, no todo quedó enfrascado en la conducción partidaria y las departamentales, también hubo escándalos por la elección de delegados y delegadas nacionales.

La potestad de estos cargos, entre otras, es la de elegir al presidenta o presidente de la UCR Nacional y también poder ser candidatos. Los que integran el lote mendocino son Alfredo Cornejo (actual titular sin posibilidad de una nueva reelección), Rodolfo Suárez, Mariana Juri y Pamela Verasay. Es decir, las candidaturas ya proclamadas.

El tema radica justamente sobre el nombre de Verasay. Es sabido que adentro del radicalismo, su nominación como candidata a diputada nacional cayó mal porque Claudia Najul quería renovar y contaba con el aval femenino. Pero como “nadie pidió por ella”, terminó quedando Verasay que es de extracción cornejista.

Ahora con la elección de delegadas nacionales ocurrió lo mismo, otra vez el nombre de Verasay y otra vez los rezongos. Esto se suma a la baja de María José Sanz de la vicrpresidencia de la UCR local por los conflictos internos del sanzismo en San Rafael y el cornejismo. “Si seguía el Tadeo, lo lógico era que siguiera la Jola, pero por los quilombos que tienen los de arriba, la dejaron afuera. Sabés cómo están con esto de Verasay, que parece que es el único nombre a poner…”, confió alguien por abajo del barbijo.

Un corrector ortográfico para Florencia

Twitter es la red oficial de la política para dar a conocer todo tipo de opiniones, criticar, puetar y hasta reconciliarse. Pero también para cometer “horrores” ortográficos que hacen doler los ojos.

Un caso es el de la senadora peronista Florencia Canali quien respaldó a la Ley de Envases que ya ha generado polémica en el Congreso y con algunas empresas. Sin embargo no fue por el conocimiento por la ley en sí, sino por la expresión que usó.

El horror ortográfico en la cuenta de la senadora Florencia Canali (Frente de Todos).

Retuitéo a Juan Cabandié quien defiende a capa y espada la propuesta kirchnerista a través del hashtag #LeyDeEnvases. A la hora de hacer su aporte y en vez de copiar y pegar el #, escribió #LeyDeEnbases con “B” y a más de un le ardió la córnea. Eso sí, después le avisaron, lo borró y tuiteó nuevamente sin horrores ni errores. De cierre, va la versión corregida, pero no se salvó de la captura de pantalla.